უცნობის პერფორმანსი ეკლესიაში მამა სერაფიმესთან ერთად – ნახეთ ვიდეო, სანამ ის ინტერნეტჰიტი გახდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ucnobi [1] => ucnobis-performansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145510 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ucnobi [1] => ucnobis-performansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145510 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 944 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ucnobi [1] => ucnobis-performansi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ucnobi [1] => ucnobis-performansi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145510) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (944,17185) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 20527 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-12-25 17:21:01 [post_date_gmt] => 2015-12-25 13:21:01 [post_content] => გია გაჩეჩილაძე, იგივე უცნობი ბაბუა გახდა. დღეს დილას, მის ქალიშვილს, ირინა გაჩეჩილაძეს ბიჭი შეეძინა. ირინას მეუღლე გიგიშა შარაშიძე გახლავთ. ეს წყვილისთვის პირველი შვილია და ის ჩაჩავას კლინიკაში დაიბადა. გია გაჩეჩილაძეს მისალოცად დავურეკეთ. გია: დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. ბიჭი შეგვეძინა და ილია დავარქვით. ის ჩემი პირველი შვილიშვილია. ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="20529,20530,20531"] [post_title] => გია გაჩეჩილაძე ბაბუა გახდა - რა დაარქვეს ახალშობილს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-gachechiladze-babua-gakhda-ra-daarqves-akhalshobils [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-25 17:21:01 [post_modified_gmt] => 2015-12-25 13:21:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=20527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 4804 [post_author] => 2 [post_date] => 2015-10-23 13:14:37 [post_date_gmt] => 2015-10-23 09:14:37 [post_content] => ტელეკომპანია "მაესტროსთან" დაკავშირებით გია გაჩეჩილაძის (უცნობი) განცხადებას „ინტერპრესიუსი“ ავრცელებს: "ამ წერილს არ ჰყავს კონკრეტული ადრესატი და ჩემთვის უჩვეულოა საზოგადოებისთვის საჯარო წერილის მიწერა, მაგრამ ტელეკომპანია "მაესტროს" ირგვლივ შექმნილმა გარემოებებმა ამ წერილის დაწერა გადამაწყვეტინა. დღეს "მაესტროს" გაკოტრებისა და ლიკვიდაციის საკითხი დგას, რაც ჩემი "მაესტროდან" ჩამოშორების სურვილს უკავშირდება. საინტერესოა რატომ? რატომ, როდესაც "მაესტროს" არსებობის არც ერთ ეტაპზე მე "მაესტრო" არ მიმართია, თუმცა მის შექმნაში რა მონაწილოებაც მაქვს მიღებული, თქვენ თვითონ განსაჯეთ. "მაესტრო" იყო ჩემი უკომპრომისო და უანგარო ბრძოლა თანამოაზრეებთან ერთად ყოველი ჩვენთაგანის უფლებებისთვის და თავისუფლებისთვის. რატომ მაბრალებენ, რომ მე, რადიო "უცნობის" დამფუძნებელს, რომელზეც არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი მოღვაწეობდა, მინდა "მაესტროს" პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება? ვერც ერთი ჟურნალისტი ვერ იტყვის, რომ მე ვერეოდი მის დამოუკიდებლობაში ან რადიოს სარედაქციო პოლიტიკაში. რატომ აკოტრებენ "მაესტროს", როდესაც შესაძლებელია მისი გადარჩენა? რატომ მეუბნებოდნენ აქამდე უარს მოლაპარაკებაზე? რა გეგმა აქვთ ისეთი, რომელშიც მე ვერ ვეწერები? რატომ არ არის დღეს "მაესტროს" საკითხი განხილვის ღირსი? რატომ საუბრობენ მხოლოდ "რუსთავი 2"-ზე? იმ დროს, როდესაც სხვა ტელევიზიებს მილიონებს პატიობდნენ, მე "მაესტროს" საკანში ბომბას მიგდებნენ. დღეს ისევ აღრეულია თავისუფალი სიტყვა და პროპაგანდა ერთმანეთში. ყველაფერს პოლიტიკური სპეკულაციის და ორმაგი სტანდარტის სუნი ასდის. საზოგადოება ისევ სიმართლის ძიებაშია. მე ბოლომდე ვიბრძოლებ "მაესტროს" გადასარჩენად", - ნათქვამია გია გაჩეჩილაძის წერილში. [post_title] => გია გაჩეჩილაძე : რატომ საუბრობენ მხოლოდ "რუსთავი 2"-ზე? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-gachechiladze-ratom-saubroben-mkholod-rustavi-2-ze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-23 13:14:37 [post_modified_gmt] => 2015-10-23 09:14:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=4804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 20527 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-12-25 17:21:01 [post_date_gmt] => 2015-12-25 13:21:01 [post_content] => გია გაჩეჩილაძე, იგივე უცნობი ბაბუა გახდა. დღეს დილას, მის ქალიშვილს, ირინა გაჩეჩილაძეს ბიჭი შეეძინა. ირინას მეუღლე გიგიშა შარაშიძე გახლავთ. ეს წყვილისთვის პირველი შვილია და ის ჩაჩავას კლინიკაში დაიბადა. გია გაჩეჩილაძეს მისალოცად დავურეკეთ. გია: დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. ბიჭი შეგვეძინა და ილია დავარქვით. ის ჩემი პირველი შვილიშვილია. ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="20529,20530,20531"] [post_title] => გია გაჩეჩილაძე ბაბუა გახდა - რა დაარქვეს ახალშობილს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gia-gachechiladze-babua-gakhda-ra-daarqves-akhalshobils [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-25 17:21:01 [post_modified_gmt] => 2015-12-25 13:21:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=20527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 846927bb543fc13075bbf5377f40f450 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )