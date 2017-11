უნდა გადასცენ თუ არა ტელევიზიებმა ღია ეთერში გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის მიმდინარეობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189707 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189707 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => specoperacia-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189707) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189722 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 14:51:10 [post_date_gmt] => 2017-11-22 10:51:10 [post_content] => სპეცოპერაციის დროს ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის მიყენებული ზარალი მათ სრულად აუნაზღაურდებათ - ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხიების სამსახურის პრესასთან ურთიერთობის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საზოგადოებას, მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ განახლებულ ინფორმაციას მოვლენათა განვითარების შესაბამისად მიაწვდის. "მოსახლეობას მოვუწოდებთ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი აღნიშნულ ტერიტორიაზე გადაადგილებისგან და დაემორჩილონ სამართალდამცველთა მითითითებებს", – აღნიშნა მან. სპეცოპერაცია გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე გუშინ ღამიდან მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, შენობაში ტერორისტები არიან განლაგებული. მოხდა შენობის მოსახლეობისგან დაცლა. დაკავებულია ერთი პირი, დაჭრილია ერთი სპეცრაზმელი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. გიორგი აბდალაძის ფოტო [post_title] => სპეცოპერაციის დროს მიყენებული ზარალი ადგილობრივებს სრულად აუნაზღაურდებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => specoperaciis-dros-miyenebuli-zarali-adgilobrivebs-srulad-aunazghaurdebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 14:51:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 10:51:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189722 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 189658 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 13:36:55 [post_date_gmt] => 2017-11-22 09:36:55 [post_content] => სამგორის რაიონში მიმდინარე სპეცოპერაციის გამო, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, თბილისის მე-16, 109-ე და 86-ე საჯარო ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია. აღნიშნული სამი საბავშვო ბაღები სპეცოპერაციის ეპიცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს, საიდანაც აღსაზრდელები უკვე გაიყვანეს. [post_title] => სამგორში, სამ საბავშვო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samgorshi-sam-sabavshvo-baghshi-saaghmzrdelo-procesi-shecherebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 13:36:55 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 09:36:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189658 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 189650 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 13:26:13 [post_date_gmt] => 2017-11-22 09:26:13 [post_content] => "ტელევიზიები სპეცოპერაციის კადრების პირდაპირ ეთერში გაშვებას დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ" – ამის შესახებ სამხედრო-ანალიტიკური ჟურნალ "არსენალის" რედაქტორმა, ირაკლი ალადაშვილმა "ფორტუნასთან" ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, მედიამ საზოგადოების ინტერესი უნდა დააკმაყოფილოს და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გადასცეს, თუმცა შტურმისთვის მომზადებას, სპეცრაზმის გადაადგილებას და სხვა დეტალების პირდაპირ ეთერში გაშვებას უნდა მოერიდოს. ალადაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ კადრებისა და ინფორმაციის დაგვიანებით გაშვება პრობლემას აღარ წარმოადგენს, მხოლოდ იმ კონკრეტულ მომენტშია საფრთხის შემცველი, რადგან შესაძლოა ამ ყველაფერს თვალს ტერორისტები ადევნებდნენ. „ამ კადრებში ხვდებიან სპეცრაზმელები, არის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომელი ქუჩიდან შედიან, რომელ სადარბაზოსთან იკრიბებიან. ეს ყველაფერი შეიძლება ტერორისტებმა საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენონ. სპეცოპერაციის დეტალების პირდაპირ ეთერში გადაცემა, სპეცრაზმელების უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის“, – განაცხადა ირაკლი ალადაშვილმა „ფორტუნასთან“. მანვე აღნიშნა, რომ მთელ მსოფლიოში წამყვანი ტელევიზიებიც გადასცემენ სპეცოპერაციის კადრებს და ამას ვერავინ კრძალავს, თუმცა, თავად "ტელევიზიის ხელმძღვანელობა უნდა საზღვრავდეს, რა უნდა ხვდებოდეს ეთერში და რა არა". [post_title] => "დეტალების პირდაპირ ეთერში გადაცემით, სპეცრაზმელების სიცოცხლეს საფრთხეში ვაგდებთ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => detalebis-pirdapir-etershi-gadacemit-specrazmelebis-sicockhles-safrtkheshi-vagdebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 13:26:13 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 09:26:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189650 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189722 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 14:51:10 [post_date_gmt] => 2017-11-22 10:51:10 [post_content] => სპეცოპერაციის დროს ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის მიყენებული ზარალი მათ სრულად აუნაზღაურდებათ - ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხიების სამსახურის პრესასთან ურთიერთობის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საზოგადოებას, მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ განახლებულ ინფორმაციას მოვლენათა განვითარების შესაბამისად მიაწვდის. "მოსახლეობას მოვუწოდებთ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი აღნიშნულ ტერიტორიაზე გადაადგილებისგან და დაემორჩილონ სამართალდამცველთა მითითითებებს", – აღნიშნა მან. სპეცოპერაცია გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე გუშინ ღამიდან მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით, შენობაში ტერორისტები არიან განლაგებული. მოხდა შენობის მოსახლეობისგან დაცლა. დაკავებულია ერთი პირი, დაჭრილია ერთი სპეცრაზმელი, რომლის მდგომარეობაც მძიმეა. გიორგი აბდალაძის ფოტო