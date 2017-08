ვანესა პარადი ახალ მეგობარ მამაკაცთან ერთად გამოჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vanesa-paradi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152191 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vanesa-paradi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152191 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4945 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vanesa-paradi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vanesa-paradi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152191) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4945) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 95194 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-13 14:10:43 [post_date_gmt] => 2016-12-13 10:10:43 [post_content] => სანამ ემბერ ჰერდთან სკანდალური განქორწინების შემდეგ, ჯონი დეპი გონზე მოდის, მისი ყოფილი მეუღლე, ვანესა პარადი ახალ მეგობარ მამაკაცთან ერთად ერთობა. მომღერალი და მსახიობი არაერთხელ შენიშნეს 43 წლის რეჟისორისა და სცენარისტის, სემიუელ ბენშერტის გარემოცვაში. ამჯერად ფოტოგრაფებმა ისინი პარიზში დააფიქსირეს. მათზე ვანესა და სემიუელი ხელჩაკიდებულები ქუჩაში სეირნობენ, ერთად ათვალიერებენ ყვავილების მაღაზიას და სხდებიან მანქანაში. პაპარაცებმა რეჟისორი ორი დიდი თაიგულით ხელშიც გადაიღეს. შეგახსენებთ, რომ მათი რომანის შესახებ ცნობილი მიმდინარე წლის ნოემბერში გახდა, როდესაც პარადი მისი და ბენშერტის საერთო ფილმში - „ძაღლი“, მთავარ როლზე დაამტკიცეს. ვანესა პარადისა და ჯონი დეპის ქალიშვილი, ლილი როუზ დეპი 2016 წელს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მოდელია. „ვოგის" გარეკანზე ის ერთხელ უკვე მოხვდა, ამჯერად კი, ფრანგული გამოცემისთვის მან კარლ ლაგერფილდთან ერთად იპოზიორა. ფოტოს ავტორი ცნობილი ედი სლიმანი გახდა. ლილი როუზსა და კარლს როგორც საქმიანი, ისე მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებთ: მიმდინარე წლის თებერვალში, ერთ-ერთ ინტერვიუში გოგონამ განაცხადა, რომ „შანელის" კრეტიულ დირექტორს 8 წლის ასაკიდან იცნობს და აღიარებს, რომ მასთან ნაცნობობაში ძალიან გაუმართლა. ლილი როუზ დეპი და კარლ ლაგერფილდი ფრანგული „ვოგის" გარეკანზე ჯონი დეპს ახლა რთული პერიოდი აქვს. ემბერ ჰერდთან დაკავშირებული სკანდალის გადატანას და პრობლემების დაძლევას მსახიობი საკუთარ კუნძულზე ცდილობს, რომელიც 2004 წელს 3.6 მლნ დოლარად შეიძინა. „კალიფორნიაში დასაბრუნებლად და ახალ სკანდალებთან გასამკლავებლად ჯონი მზად ჯერ არ არის, ამიტომ ლოს-ანჯელესში დაბრუნებას ჯერ არ გეგმავს. მას ძალიან სჭირდება შვილებთან ერთად ყოფნა, რადგან ძალიან უყვარს ისინი. შვილებიც, მამას რომ მძიმე დღეები შეუმსუბუქონ, ბაჰამის კუნძულებზე ჩაფრინდნენ," - ამბობს ჯონი დეპის ერთ-ერთი მეგობარი. ლილი როუზი უკვე მამასთან ერთად არის, რამდენიმე დღეში კუნძულზე ჩაფრინდება დეპის ყოფილი ცოლიც, ვანესა პარადი და 14 წლის შვილი ჯეკი. ოჯახის თანადგომა მძიმე დღეებში ჯონის ძალიან სჭირდება, მის რეპუტაციას სერიოზული დარტყმა მიაყენა სკანდალმა. ევროპაში დეპის ჯგუფის კონცერტებს ბოიკოტი გამოუცხადეს, ფილმმა კი მისი მონაწილეობით, Alice Through the Looking Glass კინოგაქირავებით მხოლოდ 239 მლნ დოლარი მოიტანა, რაც ამავე ფილმის პირველი ნაწილის მოგების მხოლოდ მეოთხედია.

ვანესა პარადი ჯონი დეპის გასამხნევებლად შვილებთან ერთად კუნძულზე მიფრინავს ვანესა პარადი მეგობარ მამაკაცთან ერთად პარიზში ისვენებს