ვოგი: „ყველაზე მაგარი ქართველი მოდელი სამი შვილის დედაა!..“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vogue [1] => tika-makhaldiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184568 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vogue [1] => tika-makhaldiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184568 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1303 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vogue [1] => tika-makhaldiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vogue [1] => tika-makhaldiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184568) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3614,1303) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132480 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 17:05:22 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:05:22 [post_content] => ახლახან თბილისში "მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული" გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში დიზაინერების ჩვენებებს უამრავი უცხოელი ჟურნალისტი, მოდის ექსპერტი და ბაიერი დაესწრო. სხვადასხვა მოდის საიტზე თბილისური სთრით სთაილითაც დაინტერესდნენ და ბევრი ფოტო გამოქვეყნდა. ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცა ბიზნესმენ თემურ უგულავას მესამე ცოლის, მოდელ ნინი ნებიერიძის ჩაცმულობა - უფრო სწორად კი, ჩანთა, რომელიც "ბალენსიაგას" ეკუთვნის, შესაბამისად, დემნა გვასალიას შექმნილია და 2055 ევრო ღირს. ნინის გარდერობში, ძირითადად, სულ ცნობილი ბრენდების სამოსია, ზოგჯერ ის ამ ძვირფას ტანსაცმელს მეორად სამოსთან ახამებს. ამის შესახებ "ვოგთან" ინტერვიუში აღნიშნა. [post_title] => ნინი ნებიერიძის 2055 ევროიანი ჩანთა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nini-nebieridzis-2055-evroiani-chanta-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 17:22:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 13:22:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131253 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-16 13:11:43 [post_date_gmt] => 2017-05-16 09:11:43 [post_content] => დიდი თეატრის ქართველი სოლისტი, ბალერინა ნელი კობახიძე „ვოგის“ რუსული გამოცემისთვის „პუმას“ ახალი კოლექციით პოზირებს. „ვოგი“ ნელის შესახებ წერს. რასაკვირველია, სტატიაში ნახსენებია ჯორჯ ბალანჩინი, რომელიც ქართველი ბალერინასთვის შთაგონების ერთ-ერთი ძლიერი წყაროა და ნელი აღნიშნავს, რომ ბალანჩინი ერთ-ერთი ყველაზე მუსიკალური მოცეკვავე იყო, მისი ქორეოგრაფიის შესრულებისას მოცეკვავე მუსიკას ერწყმის. „როგორც ნელი კობახიძე აღიარებს, ბალეტი მისთვის არა სპორტი, არამედ რელიგიაა. მოხვდები სასწავლებელში და ეს მთელი ცხოვრება გრძელდება. შემდეგ არის მტანჯველი ვარჯიშების დღეები, შეზღუდვები, გასტროლები, ყოველდღიური რეპეტიციები - ყველაფერი საოცნებო სცენაზე გამოსასვლელად ხდება. „ჩვენ ერთი მიზანი გვაქვს: მაქსიმალურად გამოვხატოთ, რას ვგრძნობთ, შევიგრძნოთ თავისუფლება, როცა სცენაზე გამოდიხარ, რეალობა ქრება და განსაკუთრებული რეალური სამყარო ჩნდება. შეუძლებელია, რომანტიკული პერსონაჟი შექმნა, თუკი მეორე მხარე არ იცი. ვერასდროს ითამაშებ რაღაც ამაღლებულს, თუკი დაცემა არ გიგრძნია. ვერ იგრძნობ თეთრს შავის გარეშე, სიყვარულს - იმედგაცრუებისა და ტანჯვის გარეშე“ - ამბობს ბალერინა. ეს ყველაფერი კი დიდ თეატრში საკმარისადაა. ინტრიგები მუდამ არის. „ცხოვრება კოლექტივში მათთან ურთიერთობის გარეშე, პედესტალზე დგომა არარეალურია. პატარა რაღაცებისგან ტრაგედიის შექმნა საჭირო არ არის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა შენ შვილები გყავს, აღარ აზვიადებ, რაღაც პარტია არ მოგცეს ან არ მოგცეს მაშინ, როცა შენ გინდოდა, ისე ჩქარა არა, როგორც გსურდა, არ მოხვდი იმ შემადგენლობაში, რასაც ისურვებდი - ეს ყველაფერი წვრილმანებია“ - აღნიშნულია „ვოგის“ სტატიაში. [gallery link="file" ids="131254,131255,131256,131257,131258,131259"] [post_title] => ქართველი ბალერინა „ვოგისთვის“ „პუმას“ ახალ კოლექციაში პოზირებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-balerina-vogistvis-pumas-akhal-koleqciashi-pozirebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 13:11:43 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 09:11:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131253 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130882 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 14:05:46 [post_date_gmt] => 2017-05-15 10:05:46 [post_content] => ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტმა ნეაპოლში დიდი წარმატებით ჩაიარა. კონცერტი 14 მაისს თეატრში „ტრიანონი“ გაიმართა და უამრავი ადამიანი დაესწრო. მომღერლები მაყურებლის წინაშე ორსაათიანი პროგრამით წარდგნენ. როგორც ნოდიკომ აღნიშნა, ძალიან ემოციური საღამო შედგა, რომლის ბოლოს ქართველმა მომღერლებმა ბავშვებთან ერთად იმღერეს. ემიგრანტებთან ერთად მათ ბევრი სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/video-1494841376.mp4"][/video] [gallery link="file" ids="130884,130885,130886,130887,130888,130889"] [post_title] => ნოდიკო ტატიშვილის, სალომე ბაკურაძისა და თიკა მახალდიანის კონცერტი ნეაპოლში ემოციების ფონზე... (ფოტო+ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nodiko-tatishvilis-salome-bakuradzisa-da-tika-makhaldianis-koncerti-neapolshi-emociebis-fonze-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 13:13:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 09:13:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132480 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 17:05:22 [post_date_gmt] => 2017-05-19 13:05:22 [post_content] => ახლახან თბილისში "მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული" გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში დიზაინერების ჩვენებებს უამრავი უცხოელი ჟურნალისტი, მოდის ექსპერტი და ბაიერი დაესწრო. სხვადასხვა მოდის საიტზე თბილისური სთრით სთაილითაც დაინტერესდნენ და ბევრი ფოტო გამოქვეყნდა. ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცა ბიზნესმენ თემურ უგულავას მესამე ცოლის, მოდელ ნინი ნებიერიძის ჩაცმულობა - უფრო სწორად კი, ჩანთა, რომელიც "ბალენსიაგას" ეკუთვნის, შესაბამისად, დემნა გვასალიას შექმნილია და 2055 ევრო ღირს. ნინის გარდერობში, ძირითადად, სულ ცნობილი ბრენდების სამოსია, ზოგჯერ ის ამ ძვირფას ტანსაცმელს მეორად სამოსთან ახამებს. ამის შესახებ "ვოგთან" ინტერვიუში აღნიშნა. [post_title] => ნინი ნებიერიძის 2055 ევროიანი ჩანთა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nini-nebieridzis-2055-evroiani-chanta-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 17:22:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 13:22:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f88d625d99b4b2277a152f3ecccfb467 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )