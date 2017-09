Wi-Fi ჰაერში – ავიაკომპანიის ახალი შეთავაზება მგზავრებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wifi [1] => air-astana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161894 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wifi [1] => air-astana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161894 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9758 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wifi [1] => air-astana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wifi [1] => air-astana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161894) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13704,9758) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150609 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-02 13:35:49 [post_date_gmt] => 2017-08-02 09:35:49 [post_content] => მიმდინარე წლის ბოლომდე ყაზახეთში სატვირთო ავიაკომპანიას დააფუძნებენ. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა zakon.kz ყაზახეთის ინვესტიციებისა და განვითარების საკითხებში ვიცე-მინისტრ ალიკ აიდარბაევზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც zakon.kz იუწყება, პროექტს ერთობლივად ყაზახეთის უმსხვილესი ავიაკომპანია Air Astana და ყაზახეთის სახელმწიფო რკინიგზა განახორციელებენ. ”ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს ბევრი ავიაკომპანია, რომლებიც მგზავრების გადაყვანის გარდა, ტვირთვის გადაზიდვაზე მუშაობენ. ამ დრომდე კი ჩვენთან, ყაზახეთში სატვირთო ავიაკომპანია არ არსებობდა. ამიტომ, მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ყაზახეთის ეროვნული რკინიგზა ავიაკომპანია Air Astana-თან ერთად კომპანიას შექმნის. ჩვენს გეგმებშია, რომ წლის ბოლომდე შეიქმნას ეს კომპანია და მოვიზიდოთ თუნდაც ორი საჰაერო ხომალდი, რათა საქმე დავიწყოთ“,- აცხადებს ყაზახეთის ინვესტიციებისა და განვითარების საკითხებში ვიცე-მინისტრი. მისივე თქმით, მომავალში მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული კომპანია სატვირთო ბაზარზე ღირსეულ ადგილს დაიკავებს. ქართული ინოვაციური მომსახურება ჩილეში დაინერგება. შპს WiFisher-ი საკუთარი საქმიანობის გაფართოებასა და სხვადასხვა ქვეყნების ათვისებას გეგმავს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის დამფუძნებელმა ნოდარ ივანიძემ განუცხადა, მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე ჩილესთან უკვე დასრულებულია და შეთანხმებაც მიღწეულია. "ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა, როდესაც ქართულ სტარტაპში ამ მოცულობის ინვესტიცია ხორციელდება. ჩილე ნახევარ-მილიონ დოლარს გამოგვიყოფს იმისთვის, რომ აღნიშნულ ქვეყანაში ჩვენი ინოვაციური მომსახურება დავნერგოთ", - აღნიშნა ივანიძემ. მისივე თქმით, ინვესტიციის განხორციელება, სავარაუდოდ, თებერვლის ბოლოს იგეგმება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, WiFisher -ი გაფართოებას აქაც განაგრძობს. რეკლამის განთავსებას ქართული კომპანიები WiFisher -ის ინოვაციური სისტემით უკვე ზამთრის კურორტებზეც შეძლებენ. კერძოდ, კომპანიამ უფასო WiFi-ის სისტემა უკვე დანერგა გუდაურში 10 წერტილზე და ბაკურიანში 6 ლოკაციაზე. "გუდაურში ათივე ობიექტი უკვე გაყიდულია, ბაკურიანში კი ველოდებით დამკვეთებს", - განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. ცნობისთვის, WiFisher ერთი წლის წინ შეიქმნა კომპანიებისთვის ახალი, საინტერესო და საქართველოს ბაზრისთვის ინოვაციური სარეკლამო ხაზის შეთავაზებისთვის. კომპანია კაფეებში, რესტორნებში, ბარებში, კლუბებსა და ელოქტრონული მუსიკის ფესტივალებზე აყენებს თავის უკაბელო ინტერნეტის აპარატურას, რის შემდეგაც კომპანიებს შესაძლებლობა ეძლევათ ინტერნეტით განათავსონ WiFi რეკლამა მოცემულ ობიექტებში. სტრუქტურა საკმაოდ მარტივია - მომხმარებელი სანამ დაუკავშირდება ინტერნეტს, მობილური ტელეფონის ან „ლეპტოპის" ეკრანზე ეხსნება სარეკლამო სტატიკური ბანერი, ანიმაცია ან ვიდეო. 