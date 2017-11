წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის დასუფთავება დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188535 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188535 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188535) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21024,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188477 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-18 18:17:17 [post_date_gmt] => 2017-11-18 14:17:17 [post_content] => გმირთა მოედანზე მიწისქვეშა გადასასვლელის მოხატვა მიმდინარეობს. 30-მდე მხატვარი კედლების მოხატვას დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში განახორციელებს. სამუშაოები დღეს თბილისის მერმა კახა კალაძემ დაათვალიერა. "გახსოვთ აქ რა მდგომარეობა იყო. აქ ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო. დღეს გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული. მინდა ახალგაზრდებს დიდი მადლობა გადავუხადო, რომ დაიწყეს მოხატვა. ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ ყველაფერში. ასე უნდა მივხედოთ ჩვენს ქალაქს. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ საზოგადოების ჩართულობა იყოს ქალაქის განვითარებაში. ძალიან მიხარია ეს სოლოდარობა, ახალგაზრდებმა გამოიჩინეს ინიციატივა და ალამაზებენ თავიანთ ქალაქს. ჩვენ ყველანაირად ხელს შევუწყობთ. რაც შეეხება სხვა მიწისქვეშა გადასასვლელებს, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ წინამძღვრიშვილზე არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა და ხვალ ვაპირებ მივიდეთ. გამოვასწორებთ მდგომარეობას, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს მიწისქვეშა გადასასვლელებით. სისუფთავე და მოწესრიგებულობა იქნება მნიშვნელოვანი", - განაცხადა კალაძემ. დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვის მსურველები თბილისის მერიასა და „თბილსერვის ჯგუფს“ სოციალური ქსელისა და ცხელი ხაზის საშუალებით დაუკავშირდნენ, რის შემდეგაც, „თბილსერვის ჯგუფის“ ორგანიზებით, მხატვრებისგან შემდგარი საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდა. სწორედ ასე შეირჩა 30 მხატვარი, რომლებიც გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის მოხატვაზე მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში იზრუნებენ. კახა კალაძის დავალებით, გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელში „თბილსერვის ჯგუფმა“ მორეცხვითი სამუშაოები განახორციელა. პარალელურად, მოეწყო განათების ქსელი და დამონტაჟდა ანტივანდალური LED სანათები. თბილისის მერის კახა კალაძის ინიციატივით, ეტაპობრივად, „თბილსერვის ჯგუფის“ მოვლა-პატრონობაში არსებული სხვა მიწისქვეშა გადასასვლელებიც მოიხატება. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1510995368.mp4"][/video] ფესტივალზე წარმოდგენილია უძველესი რეცეპტებით დამზადებული ქართული ყველის სახეობები, ასევე საქართველოში წარმოებული ევროპული, ბრენდირებული ყველის ანალოგები. დამთვალიერებლებს შეუძლიათ, იხილონ ყველის ამოყვანის მეთოდები, გაეცნონ დამბალი ხაჭოს, მუჩლისა და ყველის სახეობების დამზადების პროცესს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="188437,188438,188439,188440,188441,188442,188443,188444,188445,188446,188447,188449,188450,188451,188453,188454"] უკვე მეთორმეტედ გამართული ღონისძიება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა და თბილისის მერმა, კახა კალაძემ გახსნეს. 