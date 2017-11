Wizz Air ფლოტს განაახლებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmfrinavi [1] => wizz-air [2] => floti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187534 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmfrinavi [1] => wizz-air [2] => floti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187534 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1556 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tvitmfrinavi [1] => wizz-air [2] => floti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tvitmfrinavi [1] => wizz-air [2] => floti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187534) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9590,1556,4785) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181573 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 12:15:29 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:15:29 [post_content] => ავიაკომპანია „ვიზეარი“ ამიერიდან მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს, ერთი ერთეული დიდი ზომის ხელბარგით, დამატებითი მოსაკრებლის გადახდის გარეშე, იმოგზაურონ. ავიაკომპანიის ინფორმაციით, მგზავრები ბილეთის შეძენის შემდეგ უფლებამოსილნი არიან, თან ჰქონდეთ ერთი ერთეული ხელბარგი, რომლის მაქსიმალური ზომაა 55x40x23 სმ და რომლის წონაც არ აღემატება 10 კილოგრამს. ამასთან, მომხმარებლებს საშუალება აქვთ, აეროპორტში უსაფრთხოების შემოწმების შემდეგ, აეროპორტის Duty free მაღაზიებში შეძენილი პროდუქცია თვითმფრინავის ბორტზე აიტანონ. მათივე ინფორმაციით, პრიორიტეტული ჩასხდომის უფლებით მოსარგებლე მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ კიდევ ერთი დამატებითი ხელბარგი აიტანონ ბორტზე, რომელსაც განათავსებენ სავარძლის ქვეშ. ასეთი ბარგის მაქსიმალური ზომაა 40x30x18 სმ. აღნიშნულით სარგებლობა შეუძლიათ მგზავრებს, რომლებიც WIZZ Go, WIZZ Plus და WIZZ Privilege Pass სერვისებით სარგებლობენ. პრიორიტეტული ჩასხდომის უფლება მგზავრებს ასევე საშუალებას აძლევს, თავიდან აიცილონ ჩასხდომისას რიგში დგომის აუცილებლობა. „ვიზეარისთვის“ მგზავრების კმაყოფილება მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ მომხმარებელთა სურვილი და ბილეთის შეძენისას მათ ბორტზე ხელბარგის ატანას ყოველგვარი მოსაკრებლის გარეშე ვთავაზობთ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ „ვიზეარი“ ცდლობს, მომხმარებლები ფრენის საუკეთესო გამოცდილებით უზრუნველყოს, ბილეთის დაჯავშნის მომენტიდან სასურველ დანიშნულების ადგილზე გადაყვანამდე. ჩვენი მეგობრული და პროფესიონალი გუნდი ბორტზე მუდამ ახალი თუ კარგად ნაცნობი მგზავრების მოლოდინშია“, - განაცხადა „ვიზეარის“ მარკეტინგის დირექტორმა იოჰან ეიდაგენმა. [post_title] => დიდი ზომის ხელბარგი მოსაკრებლის გარეშე - Wizz Air -ის ახალი შეთავაზება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => didi-zomis-khelbargi-mosakreblis-gareshe-wizz-air-is-akhali-shetavazeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 12:22:28 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 08:22:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168764 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-28 13:27:46 [post_date_gmt] => 2017-09-28 09:27:46 [post_content] => დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Wizz Air ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბორტგამცილებლებს ეძებს. შესაბამისი ინფორმაცია კომპანიამ სოციალური ქსელის ”ფეისბუქის” მეშვეობით გაავრცელა. დაინტერესებული პირები 6 ოქტომბერს, დილის 9 საათზე უნდა გამოცხადდნენ ქუთაისში, ი. ბუხაიძის ქ. II შესახვევი 63-ა-ში, სასტუმრო ”კონტინენტალის” შენობაში. რაც შეეხება მოთხოვნებს, Wizz Air -ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დასაქმების მსურველები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

უნდა იყვნენ სულ მცირე 18 წლის;

სიმაღლე გოგოს შემთხვევაში უნდა იწყებოდეს 165 სანტიმეტრიდან, ბიჭის კი -175 სანტიმეტრიდან;

მკლავის სიგრძე უნდა იყოს 210 სანტიმეტრი (იგულისხმება რომ ხელის აწევის დროს, 210 სანტიმეტრამდე უნდა წვდებოდეს) ;

უნდა ფლობდნენ ინგლისურ და დამატებით კიდევ ერთ ენას ( პოლონურს, უკრაინულს, ქართულს, სერბულს, ან სხვას);

უნდა ჰქონდეთ მოქმედი სამოგზაურო პასპორტი;

არ უნდა უჩანდეთ ტატუ ან/და პირსინგი;

უნდა შეეძლოთ 60 წუთში მომზადება ფრენისა და გამგზავრებისთვის.

"ჩვენი ახალი, ინოვაციური სერვისი, მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, ბოლო წუთებში აირჩიონ ვინ იქნება მათი მეგზური და ამისთვის არ გადახადონ დიდი თანხა. ეს სერვისი განსაკუთრებულად გაახარებთ იმ მომხმარებლებს, რომლებიც დიდი ხნით ადრე იძენენ იაფ ბილეთებს, გეგმავენ მოგზაურობას, თუმცა არ იციან ვინ იქნებიან მათი მეგზურები", – ნათქვამია ვიზეარის განცხადებაში.

„ვიზეარისთვის“ მგზავრების კმაყოფილება მთავარი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავითვალისწინეთ მომხმარებელთა სურვილი და ბილეთის შეძენისას მათ ბორტზე ხელბარგის ატანას ყოველგვარი მოსაკრებლის გარეშე ვთავაზობთ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ „ვიზეარი“ ცდლობს, მომხმარებლები ფრენის საუკეთესო გამოცდილებით უზრუნველყოს, ბილეთის დაჯავშნის მომენტიდან სასურველ დანიშნულების ადგილზე გადაყვანამდე. ჩვენი მეგობრული და პროფესიონალი გუნდი ბორტზე მუდამ ახალი თუ კარგად ნაცნობი მგზავრების მოლოდინშია“, - განაცხადა „ვიზეარის“ მარკეტინგის დირექტორმა იოჰან ეიდაგენმა.

თუ 60 წუთში ემზადები და შენი მკლავი 210 სანტიმეტრია- მაშინ Wizz Air გელის

ავიაკომპანია "ვიზეარმა" მომხმარებლებისთვის ახალი სერვისი – "მოქნილი სამოგზაურო პარტნიორი" (Flexible travel partner) გაუშვა, რომელიც ბილეთების დაჯავშნასა და მოგზაურობას ბევრად უფრო კომფორტულს ხდის. სერვისის შეძენის შემთხვევაში, ერთ მომხმარებელს საშუალება აქვს, 9 ბილეთი შეიძინოს ისე, რომ ყველა მგზავრის შესახებ ინფორმაცია არ მიუთითოს. დაჯავშნილ ბილეთებზე ნებისმიერი სახელისა და გვარის მითითება, ონლაინ ჩექინის გავლამდეა შესაძლებელი. სერვისით სარგებლობა უკვე შეუძლია ქართველ მომხმარებელსაც. რაც შეეხება საფასურს, ერთ უსახელო მგზავრზე დამატებით 10 ევროს გადახდაა საჭირო.სერვისის შესახებ, დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ვიზეარის გვერდზე.

WIZZ AIR ბილეთის დაჯავშნის სისტემას ამარტივებს