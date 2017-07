ყველაზე გრძელი საბაგირო ამიერკავკასიაში კობი-გუდაურის იქნება: მშენებლობა იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => mtis-kurortebi [2] => kobi-gudauri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => mtis-kurortebi [2] => kobi-gudauri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => mtis-kurortebi [2] => kobi-gudauri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => mtis-kurortebi [2] => kobi-gudauri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16929,14523,3991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142977 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 12:20:41 [post_date_gmt] => 2017-07-03 08:20:41 [post_content] => ბაკურინში ყინულის სასახლის აშენება და ტრამპლინზე ხტომის ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება. აღნიშნულის შესახებ ჟურნალისტებს მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა განუცხადა. ონოფრიშვილმა ბაკურიანში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გახსნა და სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტების შესახებაც ისაუბრა. ”დაახლოებით ერთ თვეში, ბაკურიანში, ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაიწყება, რომელიც ყველაზე მსხვილი პროექტია, რაც კი გაკეთებულა ბაკურიანში. ეს არის დაახლოებით 11-კილომეტრიანი მოასფალტებული გზა და პარკი, სარეკრეაციო ზონა, სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას და პატარას ექნება სპორტით დაკავებისა და გართობის შესაძლებლობა. ამასთან, გვინდა ყინულის სასახლისა და ტრამპლინზე ხტომის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც. ორი წელია ვიზიტორების თვალსაზრისით ბაკურიანში რეკორდი ფიქსირდება. არ მგონია, რომ ამ რეკორდის მოხსნა გაგვიჭირდეს”, - აღნიშნა მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორმა. როგორც სანდრო ონოფრიშვილმა განმარტა, მთის კურორტების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის აუცილებელია ზამთრის კურორტები გახდეს ოთხსეზონიანი და ამ მიმართულებით კურორტებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. [post_title] => ველობილიკი, ველოპარკი და მთის ციგა: ბაკურიანში ზაფხულის სეზონი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => velobiliki-veloparki-da-mtis-ciga-bakurianshi-zafkhulis-sezoni-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 12:15:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 08:15:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142972 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140896 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 17:54:11 [post_date_gmt] => 2017-06-23 13:54:11 [post_content] => 23 ივნისს, 5 წლის წინ, თბილისის სატრანსპორტო სისტემას ახალი საბაგირო გზა დაემატა. რიყე-ნარიყალას საბაგირო გზა გახსნის დღიდან მალევე გახდა პოპულარული, როგორც თბილისელებისთვის, ასევე ქალაქის სტუმრებისთვის და თბილისის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ტურისტულ ადგილად იქცა. საბაგირო ერთმანეთს აკავშირებს რიყის პარკსა და ნარიყალას ციხე-სიმაგრეს. გონდოლიდან მგზავრს თვალწინ ეშლება ქალაქის ულამაზესი ხედები. რიყე-ნარიყალას საბაგირო გზის სიგრძე 500 მეტრია. იგი 7 გონდოლას მოიცავს, აქედან 6 შემინულია, ხოლო ერთი სრულიად გამჭვირვალე. საბაგირო ადაპტირებულია შეზღდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. რიყე-ნარიყალას საბაგირო გზა ყოველწლიურად მილიონზე მეტ მგზავრს ემსახურება. 2016 წელს კი რეკორდული რაოდენობის (1,5 მილიონი) მგზავრი გადაიყვანა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="140898,140899,140900,140901,140902,140903,140904,140905,140906,140907,140908,140909"] [post_title] => 5 მილიონზე მეტი მგზავრი: რიყე-ნარიყალას საბაგირო 5 წლისაა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 5-milionze-meti-mgzavri-riye-nariyalas-sabagiro-5-wlisaa-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 17:54:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 13:54:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140896 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142977 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-03 12:20:41 [post_date_gmt] => 2017-07-03 08:20:41 [post_content] => ბაკურინში ყინულის სასახლის აშენება და ტრამპლინზე ხტომის ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება. აღნიშნულის შესახებ ჟურნალისტებს მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა განუცხადა. ონოფრიშვილმა ბაკურიანში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გახსნა და სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტების შესახებაც ისაუბრა. ”დაახლოებით ერთ თვეში, ბაკურიანში, ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაიწყება, რომელიც ყველაზე მსხვილი პროექტია, რაც კი გაკეთებულა ბაკურიანში. ეს არის დაახლოებით 11-კილომეტრიანი მოასფალტებული გზა და პარკი, სარეკრეაციო ზონა, სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას და პატარას ექნება სპორტით დაკავებისა და გართობის შესაძლებლობა. ამასთან, გვინდა ყინულის სასახლისა და ტრამპლინზე ხტომის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც. ორი წელია ვიზიტორების თვალსაზრისით ბაკურიანში რეკორდი ფიქსირდება. არ მგონია, რომ ამ რეკორდის მოხსნა გაგვიჭირდეს”, - აღნიშნა მთის კურორტების განვითარების კომპანიის დირექტორმა. როგორც სანდრო ონოფრიშვილმა განმარტა, მთის კურორტების განვითარებისა და პოპულარიზაციისთვის აუცილებელია ზამთრის კურორტები გახდეს ოთხსეზონიანი და ამ მიმართულებით კურორტებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. 