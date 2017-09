ყველაზე მდიდარი ქვეყანა ცნობილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => mdidari-qveyana [2] => bednieri-qevyana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165925 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => mdidari-qveyana [2] => bednieri-qevyana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165925 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6467 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => mdidari-qveyana [2] => bednieri-qevyana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => norvegia [1] => mdidari-qveyana [2] => bednieri-qevyana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165925) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19403,19402,6467) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123141 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 13:36:50 [post_date_gmt] => 2017-04-19 09:36:50 [post_content] => ნორვეგიელები მსოფლიოში ყველაზე ჯანმრთელები არიან. იუნესკომ „კაცობრიობის განვითარების დეკლარაცია“ გამოაქვეყნა და ყველასთვის მისაბაძ მაგალითად ნორვეგია დაასახელა. კვლევა უამრავ ფაქტორს ითვალისწინებდა, მათ შორის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას, თუ სკოლაში გატარებულწლებს. ნორვეგიელები კი ყველა პუნქტში ლიდერები არიან. სწორედ ამიტომ, გამოცემა „Huffington post” დაინტერესდა, თუ როგორ იკვებება მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღი ქვეყანა. აღმოჩნდა, რომ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად ყველი უყვართ და მას თითქმის ყველა კერძის მომზადებისას იყენებენ. გარდა ამისა, მათი მენიუს განუყოფელი ნაწილია თევზი და კენკრა. უძრავი ქონების ბაზარზე ყველაზე მზარდი ფასები ოსლოშია. საკონსულტაციო კომპანია Knight Frank-მა იმ ქალაქების რეიტინგი შეადგინა, სადაც ბინების ფასები მუდმივად იზრდება. 2017 წლის რეიტინგში კი ნორვეგიის დედაქალაქი ლიდერობს, რაც იპოთეკის დაბალი პროცენტისა და დინამიური შრომის ბაზრის დამსახურებაა. საინტერესოა, გასულ წელს ოსლოში ბინებზე მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ ფასები არც მეტი არც ნაკლები 30-40%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, მომდევნო პოზიციებს, 10-15%-იანი ზრდით ამსტერდამი და როტერდამი იკავებენ. 11%-ით გაიზარდა უძრავი ქონების ღირებულება პორტუგალიის პორტოში. რაც შეეხება პარიზსა და ლიონს, მათ შემთხვევაში ზრდა საკმაოდ სტაბილური - 2-3%-იანია. მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ნორვეგიაა. ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა 2017 წლის ბედნიერების რეიტინგი გამოაქვეყნა და, როგორც ჩანს, ნორვეგიამ მეოთხე პოზიციიდან წელს პირველზე გადმოინაცვლა. შემდეგ პოზიციებს კი დანია, ისლანდია და შვეიცარია იკავებენ. განსხვავება მათ შორის იმდენად დაბალია, რომ ფაქტობრივად ოთხივე ქვეყანა ძალიან ბედნიერია. მათ მოსახლეობას მაღალი შემოსავალი, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, სოციალური დაცვა, თავისუფლება და მთავრობის რწმენაც კი აქვთ. აღსანიშნავია, რომ ბედნიერთა მომდევნო პოზიციებს ჰოლანდია, კანადა, ახალი ზელანდია, ავსტრალია და შვედეთი იკავებენ. რაც შეეხება, ყველაზე უბედურებს, მათ სიაში აფრიკა, კერძოდ კი ტანზანია და ბურუნდი ლიდერობენ. საინტერესოა, რომ კვლევის ფარგლებში ერთი საინტერესო ფაქტიც დადგინდა: ჩინელები უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ბედნიერები აღარ ყოფილან. ნორვეგიელები მსოფლიოში ყველაზე ჯანმრთელები არიან. იუნესკომ „კაცობრიობის განვითარების დეკლარაცია" გამოაქვეყნა და ყველასთვის მისაბაძ მაგალითად ნორვეგია დაასახელა. კვლევა უამრავ ფაქტორს ითვალისწინებდა, მათ შორის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას, თუ სკოლაში გატარებულწლებს. ნორვეგიელები კი ყველა პუნქტში ლიდერები არიან. სწორედ ამიტომ, გამოცემა „Huffington post" დაინტერესდა, თუ როგორ იკვებება მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღი ქვეყანა. აღმოჩნდა, რომ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად ყველი უყვართ და მას თითქმის ყველა კერძის მომზადებისას იყენებენ. გარდა ამისა, მათი მენიუს განუყოფელი ნაწილია თევზი და კენკრა. [gallery link="file" ids="123143,123144,123145,123146,123147,123148"] [post_title] => ქვეყანა, სადაც ყველაზე ჯანმრთელი ადამიანები ცხოვრობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qveyana-sadac-yvelaze-janmrteli-adamianebi-ckhovroben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 13:36:50 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 09:36:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123141 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4376b73a2697b27a262d8f942bf8ef9d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )