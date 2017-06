ზაზა ურუშაძის “მანდარინები” იტალიელმა მაყურებელმა მსოფლიოს წლის საუკეთესო ფილმად აღიარა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-urushadze [1] => mandarinebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138442 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaza-urushadze [1] => mandarinebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138442 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 185 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaza-urushadze [1] => mandarinebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaza-urushadze [1] => mandarinebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138442) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4838,185) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 107151 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-08 12:37:46 [post_date_gmt] => 2017-02-08 08:37:46 [post_content] => ზაზა ურუშაძის ახალი ფილმი „აღსარება“, რომელზეც რეჟისორი ბოლო წელიწადია, მუშაობს, თითქმის დასრულებულია. რეჟისორმა ახლახან საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე გამოაქვეყნა ფილმის ტრეილერი. მთავარ როლს მსახიობი დიმიტრი ტატიშვილი განასახიერებს. ის თამაშობს სასულიერო პირს, რომელიც ჩადის სოფელში, სადაც ეკლესიაში დიდი ხანია, წირვა არ შესრულებულა... მამაოს აფრთხილებენ, რომ წინ რთული გზა ელის, რადგან სოფელში არცთუ კარგი ხალხი ცხოვრობს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის შეძლებს ქართველი მაყურებელი ფილმის ხილვას, მოლოდინი კი ძალიან დიდია. „მანდარინების“ რეჟისორს „ფეისბუქზე“ უწერენ: „ძალიან საინტერესო ფილმი ჩანს“, „მეცოტავა ტრეილერის ნახვა“, „ველი მოუთმენლად“, „მსახიობების ისეთი ნაკრებია, უკვე ძალიან საინტერესოა, დამაინტრიგებელი“, „ბედნიერია ყველა, ვინც თქვენს ფილმში თამაშობს“. შეგახსენებთ, რომ ზაზა ურუშაძე ქართველი რეჟისორია, რომლის მიერ გადაღებული ფილმი „მანდარინები“ „ოსკარის“ ხუთეულში მოხვდა საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში. მართალია, ფილმმა ჯილდო ვერ მიიღო, მაგრამ ეს თანამედროვე ქართული კინემატოგრაფიის წარმატებულ ნაბიჯად შეფასდა. https://www.youtube.com/watch?v=7q2NVoz6c6c [gallery link="file" ids="107160,107154,107155,107156,107157,107158"] [post_title] => ზაზა ურუშაძის ახალი ფილმი „აღსარება“ - ნახეთ პირველი ტრეილერი!.. Listapad Film Festval მინსკში 4-11 ნოემბერს გაიმართება. კინოფესტივალი წელს უკვე 23-ედ ჩატარდება. იგი ბელორუსიაში მთავარ კინომოვლენად ითვლება. gnfc.ge [post_title] => ზაზა ურუშაძე და ნანა ჯანელიძე LISTAPAD FILM FESTVAL-ის ჟიურის თავმჯდომარეები იქნებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-urushadze-da-nana-janelidze-listapad-film-festval-is-djiuris-tavmjdomareebi-iqnebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-02 13:53:59 [post_modified_gmt] => 2016-11-02 09:53:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=85575 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 84628 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-28 11:01:59 [post_date_gmt] => 2016-10-28 07:01:59 [post_content] => გაყიდვების საერთაშორისო კომპანიამ “Picture Tree International” – ზაზა ურუშაძის ახალ ფილმზე – „ბერი” (MONK) საერთაშორისო უფლებები მოიპოვა. ამის შესახებ გამოცემა “The Hollywood Reporter” წერს. ფილმი მაყურებელს ყოფილი კინორეჟისორის, გიორგის ისტორიას მოუთხრობს, რომლის ახალი, მონასტრული ცხოვრება, მთაში მდებარე სოფელში, მუსიკის ადგილობრივ მასწავლებელთან, ლილისთან შეხვედრით იწყება. ოსკარსა და ოქროს გლობუსზე 2015 წელს ნომინირებული „მანდარინების” შემდეგ ეს ზაზა ურუშაძის პირველი ფილმია. „მანდარინებში” მოქმედება საერთაშორისოდ გახმაურებულ კონფლიქტის ზონაში ვითარდება. „ბაიერები” ფილმის პრომოს პირველად პარასკევს, ვარშავის საერთაშორისო ფესტივალზე ნახავენ. ეს სწორედ ის ფესტივალია, რომელზეც 2013 წელს „მანდარინების” წარმატებული კინოჩვენება შედგა. The Hollywood Reporter-ის ინფორმაციით, ისევე როგორც „მანდარინების” – რომელიც სამოქალაქო ომის ადამიანურ ასპექტებს ეხება – „ბერის” პროდიუსერიც ზაზა ურუშაძესთან ერთად, ესტონური All film-ის წარმომადგენელი ივო ფელტია. ფილმის მხარდამჭერები ესტონეთის კინოს ინსტიტუტი და საქართველოს ეროვნული კონოცენტრი არიან. ფილმი საქართველოშია გადაღებული, მასში მონაწილეობას დიმიტრი ტატიშვილი, იოსებ ხვედელიძე და სოფო სებისკვერაძე იღებენ. სავარაუდოდ ფილმის პრემიერა მომდევნო წელს შედგება. „ესაა ჩამთრევი, დამატყვევებელი ისტორია, დიდი საერთაშორისო დაინტერესების გამოწვევის შესაძლებლობით და ჩვენ მოუნუსხულები ვართ ამ განსაკუთრებულ რეჟისორთან მუშაობით”, – ამბობს Picture Tree International-ის დამფუძნებელი ანდრეას როტბაუერი. [post_title] => რას წერს “The Hollywood Reporter” ზაზა ურუშაძის ახალ ფილმზე? [post_title] => რას წერს "The Hollywood Reporter" ზაზა ურუშაძის ახალ ფილმზე? [post_title] => ზაზა ურუშაძის ახალი ფილმი „აღსარება" - ნახეთ პირველი ტრეილერი!..