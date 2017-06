15 წლის ქეთი სიხარულიძეს მძიმე მდგომარეობა აქვს და საზოგადოების დახმარება სჭირდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qvelmoqmedeba [1] => qeti-sikharulidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139721 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qvelmoqmedeba [1] => qeti-sikharulidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139721 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1042 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qvelmoqmedeba [1] => qeti-sikharulidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qvelmoqmedeba [1] => qeti-sikharulidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139721) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16625,1042) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138005 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-12 15:45:50 [post_date_gmt] => 2017-06-12 11:45:50 [post_content] => მადრიდის ”რეალის” ნახევარმცველის, ტონი კროოსის ფონდმა ავადმყოფი ბავშვების დასახმარებლად 642 000 ევრო შეაგროვა. ფონდმა საქველმოქმედო საღამო გამართა, რომლის მსვლელობის დროსაც სწორედ აღნიშნულ თანხას მოუყარეს თავი. ტონი კროოსმა სტუმრებს გულუხვობისათვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მთელი ეს თანხა ავადმყოფი ბავშვების მკურნალობას მოხმარდება. კროოსის ფონდი 2015 წლიდან ფუნქციონირებს. ფეხბურთელი თავისი ყოველთვიური ხელფასიდან ფონდში სოლიდურ თანხებს რიცხავს. კროოსი ბავშვებს ეხმარება: საქველმოქმედო საღამოზე სოლიდური თანხა მოაგროვეს

სავაჭრო ცენტრ „მეგალაინში"(ავტო სადგომზე) 3-4 ივნისს საქველმოქმედო აქცია გაიმართება, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარებას. აქციაში მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზაცია „ბავშვი, ოჯახი , საზოგადოება", რომლის უშუალო მოვალეობასაც წარმოადგენს აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებზე ზრუნვა. აქციის ფარგლებში, ჩატარდება ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა, საიდანაც შემოსული თანხის ნაწილიც სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დასახმარებლად გადაირიცხება. აღსანიშნავია, რომ ხელოვანებმა, რომლებიც ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ, თავად გამოთქვეს აქციაში მონაწილეობის სურვილი. „მეგალაინი" ღონისძიებაზე მოწვეულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარებს უსასყიდლოდ დაუთმობს მის ტერიტორიაზე მდებარე ბავშვთა გასართობ ცენტრს, რომელიც სულ ახლახან გაიხსნა. ამასთანავე გაიმართება საბავშვო კონცერტი, ბავშვებს გაართობენ ანიმატორები. ცნობისთვის, აქციაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს რამდენიმე ქართული კომპანიის ხელმძღვანელებმა, რომლებიც ღონისძიებაზე ბავშვებს თავიანთ პროდუქციას გადასცემენ. მეგალაინში ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქცია გაიმართება

საქართველოს ბანკმა საქველმოქმედო ფონდების ერთიანი ონლაინ პლატფორმა www.donate.ge შექმნა. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, აღნიშნული პლატფორმის მეშვეობით, ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს, ონლაინ რეჟიმში მარტივად გადარიცხოს თანხა, მისთვის სასურველ ფონდში. "მნიშვნელოვანია, რომ ფონდის ანაგრიშზე ისახება ზუსტად ის თანხა, რასაც მომხმარებლი გადარიცხავს, ანუ მომხმარებლის მიერ გაწეული შესაწირიდან არ იქვითება საკომისიო. შესაბამისად, საქველმოქმედო ფონდები თანხების შეგროვებას საკომისიოს დაქვითვის გარეშე შეძლებენ. პლატფორმაზე donate.ge ასევე თავმოყრილია ინფორმაცია ფონდების საქმიანობის შესახებ. თანხის გადარიცხვა კი მომხმარებელს ნებისმიერი საბანკო ბარათით შეუძლია", - აცხადებენ საქართველოს ბანკში. მათივე ინფორმაციით, საქველმოქმედო პლატფორმაზე donate.ge გაერთიანებულია საქართველოში მოქმედი ფონდები: WeHelp, „სოლიდარობის ფონდი", ფონდი „იავნანა", „დიტო ცინცაძის ფონდი" და ფონდი „სიცოცხლის ხე". უახლოეს მომავალში დაემატება სხვა ფონდებიც. დამატებითი ინფორმაციისთვის და თანხის გადარიცხვისთვის, იხილეთ: donate.ge

საქართველოს ბანკმა საქველმოქმედო ფონდების ერთიანი ონლაინ პლატფორმა შექმნა მადრიდის "რეალის" ნახევარმცველის, ტონი კროოსის ფონდმა ავადმყოფი ბავშვების დასახმარებლად 642 000 ევრო შეაგროვა. ფონდმა საქველმოქმედო საღამო გამართა, რომლის მსვლელობის დროსაც სწორედ აღნიშნულ თანხას მოუყარეს თავი. ტონი კროოსმა სტუმრებს გულუხვობისათვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მთელი ეს თანხა ავადმყოფი ბავშვების მკურნალობას მოხმარდება. კროოსის ფონდი 2015 წლიდან ფუნქციონირებს. ფეხბურთელი თავისი ყოველთვიური ხელფასიდან ფონდში სოლიდურ თანხებს რიცხავს.

კროოსი ბავშვებს ეხმარება: საქველმოქმედო საღამოზე სოლიდური თანხა მოაგროვეს