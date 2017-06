21 ივნისს თბილისის საერთაშორისო ბალეტის ფესტივალი გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => check-in-georgia [1] => tbilisis-saertashoriso-baletis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140512 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => check-in-georgia [1] => tbilisis-saertashoriso-baletis-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140512 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5272 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => check-in-georgia [1] => tbilisis-saertashoriso-baletis-festivali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => check-in-georgia [1] => tbilisis-saertashoriso-baletis-festivali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140512) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5272,16695) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140509 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-22 12:38:20 [post_date_gmt] => 2017-06-22 08:38:20 [post_content] => 15 აგვისტოს, “Check in Georgia“-ს ფარგლებში BLACK SEA ARENA-ზე „ბრავო რექორდსი“-სა და „Altervision Group“-ის ორგანიზებით ირაკლი ჩარკვიანის საღამო - „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია“ გაიმართება. საღამოს მსვლელობისას მუსიკოსის ყველაზე პოპულარული და ყველასათვის საყვარელი სიმღერები შესრულდება. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ: საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, სტეფანე, ნინა სუბლატი, ლევან მასპინძელაშვილი, მარიკო ლეჟავა, მაია დარსმელიძე, თიკა ბალანჩინი & „NEW ONE BAND“, “SOFT EJECT”, “GREEN ROOM”, რობი კუხიანიძე & “OUTSIDER”, “LoudSpeakers” და “EKO & VINDA FOLIO“. ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ირაკლი ჩარკვიანი 2006 წელს გარდაიცვალა, თუმცა, მისი მუსიკა დღესაც ცოცხალია. 2006 წელს, ქართველმა მომღერლებმა და მუსიკოსებმა - „33ა“, „მწვანე ოთახი“, “OUTSIDER”, “ვაკის პარკი“, “The Young Georgian Lolitaz”, „ზუმბა“ და სხვა შემსრულებლებმა „მეფის“ შემოქმედებას ალბომი სახელწოდებით „ქაღალდის გემი“ მიუძღვნეს. მოგვიანებით შეგროვდა მუსიკოსის სიცოცხლეში ჩაწერილი უკანასკნელი მუსიკალური მასალა და ერთმანეთის მიყოლებით გამოიცა ორი სტუდიური ალბომი სახელწოდებით „ძირს მეფე“ და „თეთრი ღმერთი“. 2014 წელს, „ბრავო რექორდსმა“ ირაკლი ჩარკვიანის კომპილაციური ალბომი - “The Best of King” გამოუშვა, რომელშიც მუსიკოსის შემოქმედებიდან 11 ჰიტი შევიდა. კონცერტის მსვლელობის დროს, სცენაზე დამონტაჟებულ ეკრანზე გაეშვება ირაკლის უცნობი ფოტო და ვიდეო მასალისგან შექმნილი ინსტალაციები. საღამოს წაიყვანს გელა ჩარკვიანი. ბილეთების ონლაინ შეძენა შესაძლებელი იქნება - biletebi.ge-ზე, ხოლო მოგვიანებით დაიწყება ბილეთების ფიზიკური სახით გაყიდვა - თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ქობულეთში, რის შესახებაც დეტალური ინფორმაცია, წინასწარ გახდება ცნობილი. კონცერტის გენერალური სპონსორია „საქართველოს ბანკი“. „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია" „ბლექ სი არენაზე" 15 აგვისტოს გაიმართება საქართველო 13 საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებას უმასპინძლებს

წელს, Check in Georgia-ს ფარგლებში, საქართველო 13 საერთაშორისო-სპორტულ ღონისძიებას უმასპინძლებს. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების შესახებ პრეზენტაცია დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა, მინისტრის პირველმა მოადგილე აკაკი ლოდიამ და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილმა გამართეს. საქართველოში გასამართი სპორტული ღონისძიებების ჩამონათვალი ასეთია: 1. ძიუდოს გრან პრი, თბილისი 31 მარტი - 2 აპრილი. 2. საერთაშორისო ჩემპიონატი ავტორბოლაში, რუსთავი - 1-2 აპრილი. 3. დევისის თასის მატჩი, საქართველო - ლიტვა, თბილისი - 7-9 აპრილი. 4. ევროპის ჩემპიონატი სუმოში, თბილისი - 22-23 აპრილი. 5. მსოფლიო რბენა - Wings For Life კახეთი - 7 მაისი. 6. ევროპის ჩემპიონატი უშუში, თბილისი - 11-21 მაისი. 7. ევროპის ჩემპიონატი ჯომარდობაში, ბორჯომი - 22-28 მაისი 8. მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატი რაგბიში, თბილისი - ქუთაისი - 31 მაისი - 18 ივნისი. 9. ევროპის ჩემპიონატი ფარიკაობაში, თბილისი - 11-17 ივნისი. 10. ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ფეხბურთში, თბილისი-გორი - 2-15 ივლისი. 11. მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატი ხელბურთში, თბილისი - 8-21 აგვისტო. 12. მსოფლიო თასი ჭადრაკში, თბილისი - 2-28 სექტემბერი. 13. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი ქალთა შორის ფრენბურთში, თბილისი, 21-25 სექტემბერი. ორგანიზატორები ღონისძიებების მასშტაბებსა და წარმომადგენლობას ქართული სპორტის ისტორიაში "უპრეცედენტო შემთხვევას" უწოდებენ და აცხადებენ, რომ მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, საერთაშორისო ტურნირები იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო სპორტულ რუკაზე საქართველო თავის ადგილს იმკვიდრებს. მხოლოდ სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში საქართველო 70-მდე ქვეყნიდან ელოდება ვიზიტორებს. Check in Georgia-ს ფარგლებში პრომოუტერებს ღონისძიებებისთვის მიმზიდველ პირობებს შესთავაზებენ

„Check in Georgia-ს ბიუჯეტი, შარშანდელთან შედარებით, იქნება ბევრად ნაკლები, მაგრამ ეს შემცირება მოხდება არა იმიტომ, რომ ღონისძიებებს შევამცირებთ, არამედ იმიტომ, რომ ეს ღონისძიებები გავხადოთ ბევრად უფრო ეფექტური", - ამის შესახებ გიორგი გახარიამ მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, „აეროსმიტის" კონცერტის შემდეგ გამოცხადდება ტენდერები ძალიან მიმზიდველი და ოპტიმალური პირობებით, სადაც მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ როგორც ქართველ, ისე უცხოელ პრომოუტერებს და სხვადასხვა სააგენტოებს. „აქედან გამომდინარე, კონცერტების ზუსტი გრაფიკი ამ დროისთვის არ არსებობს, თუმცა, სულ მალე იქნება და დარწმუნებული ვარ, გაკვირვებულნი იქნებით, რამდენად ეფექტურად იქნება ეს რესურსი გამოყენებული" - აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა. როგორც გახარიამ განაცხადა, მსგავსი ღონისძიებების მოწყობაში მოხდება სახელმწიფოს არა 100 პროცენტით მონაწილეობა, არამედ თანამონაწილეობა. „ჩვენ გვქონდა რამდენიმე შეხვედრა დარგის წარმომადგენლებთან და იმ ადამიანებთან, რომლებსაც ეხებათ ეს მიმართულება. კერძო სექტორის ჩართულობა იქნება ძალიან აქტიური. „აეროსმიტის" კონცერტი იქნება ბოლო, სადაც სახელმწიფოს სრული მონაწილეობა იყო" - აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა. „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია" „ბლექ სი არენაზე" 15 აგვისტოს გაიმართება

15 აგვისტოს, "Check in Georgia"-ს ფარგლებში BLACK SEA ARENA-ზე „ბრავო რექორდსი"-სა და „Altervision Group"-ის ორგანიზებით ირაკლი ჩარკვიანის საღამო - „ირაკლი ჩარკვიანი - ისტორია" გაიმართება. საღამოს მსვლელობისას მუსიკოსის ყველაზე პოპულარული და ყველასათვის საყვარელი სიმღერები შესრულდება. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ: საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით, სტეფანე, ნინა სუბლატი, ლევან მასპინძელაშვილი, მარიკო ლეჟავა, მაია დარსმელიძე, თიკა ბალანჩინი & „NEW ONE BAND", "SOFT EJECT", "GREEN ROOM", რობი კუხიანიძე & "OUTSIDER", "LoudSpeakers" და "EKO & VINDA FOLIO". ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ირაკლი ჩარკვიანი 2006 წელს გარდაიცვალა, თუმცა, მისი მუსიკა დღესაც ცოცხალია. 2006 წელს, ქართველმა მომღერლებმა და მუსიკოსებმა - „33ა", „მწვანე ოთახი", "OUTSIDER", "ვაკის პარკი", "The Young Georgian Lolitaz", „ზუმბა" და სხვა შემსრულებლებმა „მეფის" შემოქმ