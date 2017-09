27 წლის ქალი ჩემოდანში იმალებოდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sarfi [1] => sasazghvro-punqti [2] => qali-chemodanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164347 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sarfi [1] => sasazghvro-punqti [2] => qali-chemodanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164347 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sarfi [1] => sasazghvro-punqti [2] => qali-chemodanshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sarfi [1] => sasazghvro-punqti [2] => qali-chemodanshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164347) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19269,7007,9239) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164048 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-15 12:37:17 [post_date_gmt] => 2017-09-15 08:37:17 [post_content] => საქართველოსა და თურქეთის საბაჟოების ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრა გაიმართება, რათა თურქულმა მხარემ სარფის საბაჟოს თავის მხარეს მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მაქსიმალურად დააჩქაროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განუცხადა. ,,ჩვენ მხარეს არანაირი რიგები არ არის. ჩვენ ჩართული გვაქვს ონლაინ კამერები და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია, ონლაინ კამერებში ნახოს, თუ რა ხდება საქართველოს მხარეს. გარდა ამისა, ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებსაც უწევთ დგომა საზღვარზე, მაქსიმალურად ვაწვდით წყალს, რომ ისინი არ შეწუხდნენ. ჩემს პირველ მოადგილეს ჰქონდა შეხვედრა თურქეთის ელჩთან ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქნება შეხვედრა უკვე საბაჟოების ხელმძღვანელების დონეზე იმისთვის, რომ თურქულმა მხარემ მაქსიმალურად დააჩქაროს თავის მხარეს მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. საბოლოო ჯამში, ჩვენ თურქული მხარე ძალიან გვეთანამშრომლება, თუმცა, რა თქმა უნდა, ხანდახან ხდება ისე, რომ მშენებლობის პროცესში მათ მხარეს შეიძლება იყოს შეფერხება. თანამშრომლობა თურქულ მხარესთან გვაქვს ყოველდღიური. ჩვენი მხრიდან ყველა ნაბიჯი გადადგმულია. ჩვენ ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალურად ვეხმარებით“, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. [post_title] => საქართველო და თურქეთი სარფის საბაჟოს საკითხზე იმსჯელებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelosa-da-turqetis-sabadjoebis-khelmdzghvanelebi-sarfis-sabadjos-sakitkhze-imsjeleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 13:48:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 09:48:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164048 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147962 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 21:58:47 [post_date_gmt] => 2017-07-20 17:58:47 [post_content] => საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის 16-ე კმ-ზე არსებული ხიდის დაზიანების გამო, გზის ამ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გადაერთვება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის 301-313კმ (ქალაქი ხობი) მონაკვეთის და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჭალადიდი–ხორგა–ხობის საავტომობილო გზებზე. ჭალადიდი–ხორგა–ხობის საავტომობილო გზაზე დასაშვებია მხოლოდ 60 ტონამდე მასის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. [post_title] => სენაკი-ფოთი-სარფის გზაზე მანქანების მოძრაობა იკრძალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => senaki-foti-sarfis-gzaze-manqanebis-modzraoba-ikrdzaleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 21:59:23 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 17:59:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147962 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135469 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 10:00:39 [post_date_gmt] => 2017-06-01 06:00:39 [post_content] => დარჩება თუ არა სარფი და კვარიათი პლაჟის გარეშე? – ეს კითხვა ახალი ჩქაროსნული გზის მშენებლობის დაანონსებამ გააჩინა. ადგილობრივი მოსახლეობა წუხს, რომ შესაძლოა გზის გაფართოების გამო, პლაჟი შემცირდეს, ან საერთოდ არ დარჩეს, რადგან მას ერთი მხრიდან ზღვა, მეორე მხრიდან კი კლდე ან დასახლება ესაზღვრება. ჩქაროსნული გზის პროექტი ჯერჯერობით, არ არსებობს, ამიტომ დაზუსტებით არავინ იცის სად გაივლის ის და გახდება თუ არა რომელიმე მონაკვეთი პრობლემური. თუმცა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე პირობას იძლევა, რომ გზის მშენებლობა, საკურორტო ზონას არ დააზარალებს. "გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს", – ეს განცხადება "ფორტუნასთან" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ გააკეთა. არის იმის შანსიც, რომ გზის გაფართოების აუცილებლობა არ დადგეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, სარფში იმ მონაკვეთზე, რომელზეც მედიაში საუბრობენ ორზოლიანი მოძრაობაა და შესაძლოა, კვლავ ასეთივე მოძრაობა დარჩეს. "რა მიმართულებით გავა გზა, გაივლის თუ არა ძველი გზის ღერძზე თუ შეიცვლება, ამას ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, რადგან ველოდებით პროექტს, რომელიც ჩვენ უნდა შევისყიდოთ. ტენდერი დასრულებულია, ველოდებით ხელშეკრულების გაფორმებას, წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთებას თავი უნდა ავარიდოთ. რაც შეეხება პლაჟს და საკურორტო ზონას, ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს, მითუმეტეს არ დაიკარგება პლაჟი", – განაცხადა სეთურიძემ "ფორტუნასთან". ჩქაროსნული გზის აშენებასთან დაკავშირებით, კვლევა ზაფხულში დაიწყება. პროექტი კი დაახლოებით, ერთ წელიწადში შემუშავდება. "როგორც კი გვექნება პროექტი, მაშინვე დაიწყება შესყიდვის პროცედურები, რაც შეეხება გზის აშენების ვადებს, ეს პროექტზე იქნება დამოკიდებული",– განაცხადა გიორგი სეთურიძემ "ფორტუნასთან". თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ჩქაროსნული გზა პლაჟის ნაცვლად?! – რა პირობას იძლევა გზების დეპარტამენტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chqarosnuli-gza-pladjis-nacvlad-ra-pirobas-idzleva-gzebis-departamenti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 10:57:27 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 06:57:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164048 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-15 12:37:17 [post_date_gmt] => 2017-09-15 08:37:17 [post_content] => საქართველოსა და თურქეთის საბაჟოების ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრა გაიმართება, რათა თურქულმა მხარემ სარფის საბაჟოს თავის მხარეს მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მაქსიმალურად დააჩქაროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განუცხადა. ,,ჩვენ მხარეს არანაირი რიგები არ არის. ჩვენ ჩართული გვაქვს ონლაინ კამერები და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია, ონლაინ კამერებში ნახოს, თუ რა ხდება საქართველოს მხარეს. გარდა ამისა, ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებსაც უწევთ დგომა საზღვარზე, მაქსიმალურად ვაწვდით წყალს, რომ ისინი არ შეწუხდნენ. ჩემს პირველ მოადგილეს ჰქონდა შეხვედრა თურქეთის ელჩთან ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქნება შეხვედრა უკვე საბაჟოების ხელმძღვანელების დონეზე იმისთვის, რომ თურქულმა მხარემ მაქსიმალურად დააჩქაროს თავის მხარეს მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. საბოლოო ჯამში, ჩვენ თურქული მხარე ძალიან გვეთანამშრომლება, თუმცა, რა თქმა უნდა, ხანდახან ხდება ისე, რომ მშენებლობის პროცესში მათ მხარეს შეიძლება იყოს შეფერხება. თანამშრომლობა თურქულ მხარესთან გვაქვს ყოველდღიური. ჩვენი მხრიდან ყველა ნაბიჯი გადადგმულია. ჩვენ ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალურად ვეხმარებით“, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. [post_title] => საქართველო და თურქეთი სარფის საბაჟოს საკითხზე იმსჯელებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelosa-da-turqetis-sabadjoebis-khelmdzghvanelebi-sarfis-sabadjos-sakitkhze-imsjeleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 13:48:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 09:48:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164048 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 37e3abc2d704d640d6ec88d58f91e5a5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )