30 და 31 მაისს თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე მანქანით ვერ გადაადგილდებით

გამოძიებით დადგინდა, რომ რ.ჟ. და ბ.ჯ. ერთ-ერთ ბიზნესმენს, სიცოცხლის მოსპობის მუქარით, 200 000 აშშ დოლარს სძალავდნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მანამდე დააკავეს, ვიდრე ბიზნესმენი მათ მოთხოვნილ თანხას გადასცემდა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ" ქვეპუნქტით). დააკავეს პირები, რომლებიც ბიზნესმენს 200 000 დოლარს სძალავდნენ

შსს-ში არ ამბობენ, არის თუ არა გარდაცვლილი მამაკაცი ქობულეთში მდებარე სასტუმროს მფლობელი, სადაც 2 წლის წინ ხანძარმა ცეკვის ანსამბლის წევრები იმსხვერპლა. თუმცა, „ფორტუნას" შსს-ში დაუდასტურეს, რომ გარდაცვლილი შუა ხნის მამაკაცია, რომელმაც, სავარაუდოდ, თავი მოიკლა. უწყების ინფორმაციით, საქმე 115-ე მუხლით არის აღძრული, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, სასტუმრო „არმაზის" ერთ-ერთმა მფლობელმა თავი ჩამოიხრჩო. ხანძარი ქობულეთში მდებარე სასტუმროში 2015 წლის 10 მაისს მოხდა, ცეცხლმა ცეკვის ანსამბლის წევრი სამი ბავშვი იმსხვერპლა. ისინი აჭარაში რუსთავიდან ჩავიდნენ. არის თუ არა გარდაცვლილი მამაკაცი სასტუმროს მფლობელი, სადაც ხანძარმა სამი ბავშვი იმსხვერპლა

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის საავტომობილო გზის 75-ე კილომეტრზე, რკინიგზის გადასასვლელთან, ტარდება საავტომობილო გზის სარემონტო სამუშაოები. ამის გამო, გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე იკრძალება ავტოტრანსპორტის მოძრაობა 30 მაისის 24:00სთ-მდე. დროის ამ მონაკვეთში, ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის გავლით. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება შსს საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. ქობულეთში 27-30 მაისამდე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება დააკავეს პირები, რომლებიც ბიზნესმენს 200 000 დოლარს სძალავდნენ