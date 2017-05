42 710 ლარი თბილისში ნაგვის დაყრისთვის: ერთი თვის შედეგები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => nagvis-dayra [2] => narchenebis-dayra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133201 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => nagvis-dayra [2] => narchenebis-dayra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133201 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3129 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => nagvis-dayra [2] => narchenebis-dayra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilservis-jgufi [1] => nagvis-dayra [2] => narchenebis-dayra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133201) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14384,15926,3129) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126720 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-02 10:59:02 [post_date_gmt] => 2017-05-02 06:59:02 [post_content] => თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ განთავსებული გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი უნებართვო კონსტრუქციები გაიტანეს. აღნიშნული ტერიტორია ,,თბილსერვის ჯგუფმა“ დაასუფთავა. მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვაჭრეები რამდენჯერმე გააფრთხილეს, შეეწყვიტათ უნებართვო სამეწარმეო საქმიანობა. თბილისის მერის მოადგილის გიგა ნიკოლეიშვილის განცხადებით, გარემოვაჭრეებს ბაზრობებზე საქმიანობის გაგრძელება 6 თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ შეუძლიათ. ,,მიმდინარეობს ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა ხისა და რკინის კონსტრუქციებისგან, რომლებიც განკუთვნილი იყო გარევაჭრობისთვის. დღეიდან გარემოვაჭრეებს საქმიანობის გაგრძელების უფლება აღარ მიეცემათ. მათ ვთავაზობთ ალტერნატიულ ფართებს ვარკეთილის ტერიტორიაზე განთავსებულ ბაზრობებზე იგივე პირობებით, რომ 6 თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ გააგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას“, - განაცხადა გიგა ნიკოლეიშვილმა. დედაქალაქის მთავრობასთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგად, ის ბაზრობები და ორგანიზებული სავაჭრო სივრცეები, რომლებიც ერთიანდებიან ბაზრობების ასოციაციაში, გარემოვაჭრეებს ალტერნატიულ სავაჭრო ადგილებს სთავაზობენ. იმ ტერიტორიებზე მომუშავე გარემოვაჭრეების ნაწილი, სადაც გარევაჭრობა დარეგულირდა, სამეწარმეო საქმიანობას უკვე სავაჭრო სივრცეებსა და ბაზრობებზე აგრძელებს. გარემოვაჭრეებს საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია რკინიგზის სადგურსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დინამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეტროსადგურ ,,დიდუბის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე, ძველი დეზერტირების ბაზრის ადგილას აშენებული ახალი ბაზრის ტერიტორიასა და ისნისა და სამგორის ბაზრობებზე შეუძლიათ. [gallery link="file" ids="126726,126727,126728,126729,126730,126731,126732,126733,126734"] [post_title] => ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს, გარევაჭრობა აღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varketilis-metros-mimdebare-teritoria-daasuftaves-garevachroba-aghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 11:00:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 07:00:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126720 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125844 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 14:30:42 [post_date_gmt] => 2017-04-27 10:30:42 [post_content] => „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექტორებმა, ერთი კვირის განმავლობაში, ქალაქის დანაგვიანებისთვის 80 ადამიანი დააჯარიმა. საჯარიმო თანხის ოდენობამ 9 130 ლარი შეადგინა. ოქმების უმრავლესობა ფიზიკურ პირებზეა შედგენილი – „თბილსერვის ჯგუფის“ ინფორმაციით, მოქალაქეები ძირითადად, სიგარეტის ნამწვის ქუჩაში გადაგდების გამო დაჯარიმდნენ. როგორც "ფორტუნასთან" სამსახურის უფროსმა დავით დოლიძემ განაცხადა, დღეში ინსპექტორები გარემოს დანაგვიანებისთვის, საშუალოდ, 10–11 ოქმს წერენ. ერთი კვირის განმავლობაში დაჯარიმდა ასევე, 3 იურიდიული პირი მათ შორის ერთი სამშენებლო ნარჩენის გადაყრისთვის, 1500 ლარითაც. (რაც ნიშნავს, რომ ჯარიმის მიუხედავად, მან ეს განმეორებითაც გააკეთა) „თბილსერვის ჯგუფის“ ინფორმაციით, 7 ჯარიმა დაიწერა სატრანსპორტო საშუალებიდან 2 კგ–მდე ნარჩენის გადაგდებისთვის, ხოლო ერთი ოქმი 2 კგ–ზე მეტი მუნიციპალუტი ნარჩენით გარემოს დანაგვიანებაზე გამოიწერა. ჯარიმების უმეტესობა – 68 საჯარიმო ოქმი, 80 ლარიანია და 2 კგ–მდე მუნიციპალური ნარჩენის დაყრისთვის დაიწერა. „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები დედაქალაქში 3 აპრილიდან გამოჩდნენ. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტორები თბილისის ტურისტულ და ხალხმრავალ ადგილებში წყვილში მოძრაობენ. სპეციალური უნიფორმის გარდა, ისინი აღჭურვილი არიან თანამედროვე ტიპის დამხმარე საშუალებებით - პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და სამხრე კამერებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტური სიტუაციები. ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში "თბილსერვის ჯგუფის" ინსპექცია უფლებამოსილია შეადგინოს საჯარიმო ოქმი. ინსპექტორების გამოჩენას პირველი ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ინფორმაციული სახე ჰქონდა - ისინი მოქალაქეებს აფრთხილებდნენ, ინფორმაციას აწვდიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით და მათ მიერ დაყრილი ნარჩენის ურნაში ჩაყრისკენ უთითებდნენ. „თბილსერვის ჯგუფი“ ინსპექციამ სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დაბინძურებისთვის მოქალაქეების დაჯარიმება 20 აპრილიდან დაიწყო. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 9 000 ლარზე მეტი ნაგვის დაყრისთვის – ერთი კვირის შედეგები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 9-000-larze-meti-nagvis-dayristvis-erti-kviris-shedegebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 14:32:50 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 10:32:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125844 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125452 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-26 11:05:46 [post_date_gmt] => 2017-04-26 07:05:46 [post_content] => "თბილსერვის ჯგუფის" წარმომადგენლებმა გარევაჭრობის კონსტრუქციებისგან დაცლილი მეტრო "ახმეტელის" მიმდებარე ტერიტორია სპეციალური ტექნიკის დახმარებით დაასუფთავეს. აღნიშნული ტერიტორია, მგზავრთა ნაკადისა და მოსახლეობის ინტენსიური გადაადგილების გამო, ღამის საათებში მოირეცხა. ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ გარევაჭრობისთვის მოწყობილი უკანონო კონტრუქციები გუშინ აიღეს. [gallery link="file" ids="125462,125463,125464,125465,125466,125467,125468,125469,125470"] " [post_title] => მეტრო "ახმეტელის" მიმდებარე ტერიტორია მოირეცხა (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metro-akhmetelis-mimdebare-teritoria-moireckha-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 11:06:36 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 07:06:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125452 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126720 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-02 10:59:02 [post_date_gmt] => 2017-05-02 06:59:02 [post_content] => თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ განთავსებული გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი უნებართვო კონსტრუქციები გაიტანეს. აღნიშნული ტერიტორია ,,თბილსერვის ჯგუფმა“ დაასუფთავა. მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვაჭრეები რამდენჯერმე გააფრთხილეს, შეეწყვიტათ უნებართვო სამეწარმეო საქმიანობა. თბილისის მერის მოადგილის გიგა ნიკოლეიშვილის განცხადებით, გარემოვაჭრეებს ბაზრობებზე საქმიანობის გაგრძელება 6 თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ შეუძლიათ. ,,მიმდინარეობს ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა ხისა და რკინის კონსტრუქციებისგან, რომლებიც განკუთვნილი იყო გარევაჭრობისთვის. დღეიდან გარემოვაჭრეებს საქმიანობის გაგრძელების უფლება აღარ მიეცემათ. მათ ვთავაზობთ ალტერნატიულ ფართებს ვარკეთილის ტერიტორიაზე განთავსებულ ბაზრობებზე იგივე პირობებით, რომ 6 თვის განმავლობაში უსასყიდლოდ გააგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას“, - განაცხადა გიგა ნიკოლეიშვილმა. დედაქალაქის მთავრობასთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგად, ის ბაზრობები და ორგანიზებული სავაჭრო სივრცეები, რომლებიც ერთიანდებიან ბაზრობების ასოციაციაში, გარემოვაჭრეებს ალტერნატიულ სავაჭრო ადგილებს სთავაზობენ. იმ ტერიტორიებზე მომუშავე გარემოვაჭრეების ნაწილი, სადაც გარევაჭრობა დარეგულირდა, სამეწარმეო საქმიანობას უკვე სავაჭრო სივრცეებსა და ბაზრობებზე აგრძელებს. გარემოვაჭრეებს საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია რკინიგზის სადგურსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დინამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეტროსადგურ ,,დიდუბის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე, ძველი დეზერტირების ბაზრის ადგილას აშენებული ახალი ბაზრის ტერიტორიასა და ისნისა და სამგორის ბაზრობებზე შეუძლიათ. [gallery link="file" ids="126726,126727,126728,126729,126730,126731,126732,126733,126734"] [post_title] => ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს, გარევაჭრობა აღარ იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varketilis-metros-mimdebare-teritoria-daasuftaves-garevachroba-aghar-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 11:00:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 07:00:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126720 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f38783b17d90b60f81092c51855240e4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )