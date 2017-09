5 ოქტომბერს ლექსო თორაძისა და ნიკოლოზ რაჭველის კონცერტი ქუთაისში გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169285 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169285 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169285) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (269) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169276 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-29 13:46:41 [post_date_gmt] => 2017-09-29 09:46:41 [post_content] => CheckInGeorgia-ს ფარგლებში, წლის განმავლობაში უამრავი საინტერესო ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის იყო რამდენიმე კონცერტიც. ამავე პროექტის მხარდაჭერით, 7 ოქტომბერს, ამბროლაურში რეგიონული ფოლკლორული ფესტივალი 2017 გაიმართება. მუსიკალურ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მომღერალი ნინო ქათამაძე, ცნობილი ქართველი პიანისტი, ლექსო თორაძე და ნიკოლოზ რაჭველი, რომელიც სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრს უდირიჟორებს. 7 ოქტომბერს, ამბროლაურში ნინო ქათამაძისა და ლექსო თორაძის კონცერტი გაიმართება

მსოფლიოში ცნობილი ქართველი საოპერო შემსრულებლის, მეცოსოპრანო ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ბათუმში, პიაცაზე, 23 აგვისტოს გაიმართება. კონცერტის წარმდგენები არიან აჭარის მთავრობა და დეველოპერული კომპანია „რედკო". ორკესტრს ნიკოლოზ რაჭველი უდირიჟორებს. პროექტის სახელწოდებაა „მუსიკა გვაერთიანებს", ეს სახელწოდება თემატურია, ვინაიდან ღონისძიებაზე განსხვავებულ ჟანრთა სინთეზი გველის. კონცერტის მონაწილე ასევე იქნება იტალიური პროგრესული როკ-ჯგუფი „Profusion". [gallery columns="1" link="file" size="large" ids="150492"] პროექტი ორ ნაწილადადაა გაყოფილი, პირველი მთლიანად კლასიკურ ჟანრს დაეთმობა და ანიტა რაჭველიშვილი საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ცნობილ არიებს შეასრულებს. კლასიკური ნაწილის დასასრულს კი, აღიარებული მეცოსოპრანო მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველთან, ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან და იტალიელ მუსიკოსებთან - ბენდთან „Profusion“ წარდგება მაყურებლის წინაშე. Profusion-ს, იტალიელებთან ერთად, ქართველი წევრიც ჰყავს, ვლადიმერ სიჭინავა, ის დრამზე უკრავს, არის ვოკალისტი და ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ასევე წევრები არიან: ჯონათან კარადონა - კლავიში, ფორტეპიანო,დავიდე პეპი - ელექტროგიტარა, აკუსტიკური გიტარა, დუჩო მაჩანტი - ბასგიტარა, ატია მატეი - ვოკალი, იაკოპო პეტტინი - ხმის ინჟინერი. Profusion 2002 წელს შეიქმნა, მათი მუსიკა ქართულ და ხმელთაშუაზღვის კულტურებს აერთიანებს, როკთან ერთად. მათ ამ დრომდე სამი ალბომი აქვთ გამოცემული და სხვადასხვა მუსიკალური ფესტივალის მონაწილეები არიან. რიგით მესამე ალბომში მათ ანიტა რაჭველიშვილთან ითანამშრომლეს, ამავე ალბომის მონაწილე იყო „შინის“ სოლისტი, მამუკა ღაღანიძე. 2017 წელს გამოსაცემად მზადდება ჯგუფის რიგით მეოთხე ალბომი, რომელშიც ანიტა რაჭველიშვილისთვის დაწერილი კომპოზიციაც შევა. ეს სიმღერა ბათუმში პირველად აჟღერდება. ანიტა რაჭველიშვილის მასშტაბური კონცერტი პიაცაზე 23 აგვისტოს გაიმართება

პროექტის ორგანიზატორები: ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ხელოვანთა კავშირი „კონცეპტარტი". პროექტის მხარდამჭერები „გია გვარამიას კლინიკა" და „ატლასგლობალი". ეროვნული მუსიკალური ცენტრის მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, კომპანია „ბადაგონი". საინფორმაციო მხარდამჭერები: რადიოჰოლდინგი ფორტუნა, ტელეკომპანია „იმედი", მედიაჰოლდინგი „პალიტრა", საინფორმაციო ცენტრი 118 08. ბილეთები: www.tkt.ge ნინო მურღულია

რატომ დასჭირდა ხელჯოხი ნიკოლოზ რაჭველს - „მაესტრო ჟოფრეი..."

სოფო ნიჟარაძე აქვეყნებს ფოტოს, სადაც ნიკოლოზ რაჭველი ხელჯოხით ხელშია გამოსახული. მომღერალი ფოტოს ამგვარ კომენტარს უკეთებს:„ნუ, ყველაფერს იხდენს! მაესტრო ჟოფრეი". მისი მეგობრები კითხულობენ, სად არის ანჟელიკა, რაზეც სოფო პასუხობს, რომ ანჟელიკა გვერდით უზის. მარინა ბერიძე დაინტერესდა, რატომ დასჭირდა მაესტროს ხელჯოხი, რაზეც სოფომ უპასუხა: „კონცერტის წინა დღეს იღრძო მარჯვენა ფეხი კიბეზე..." 