ადამიანის დაბადების რიგითობასა და პროფესიის არჩევას შორის კავშირი არსებობს

შინაური ცხოველები ბავშვებს ზედმეტი წონისა და ალერგიისგან იცავენ. თუკი ძაღლის შეძენა ყოველთვის გსურდათ, მაშინ ახლა მინიმუმ 2 მიზეზი გაქვთ, რომ ეს რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთოთ. კანადელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს ძალიან საინტერესო კვლევა და დაადგინეს, რომ შინაური ცხოველების დამსახურებით პატარები ჭუჭყსა და ბაქტერიებს ადრეული ასაკიდანვე ეჩვევიან, რაც მათ იმუნიტეტს აძლიერებს. ამის დასამტკიცებლად მედიკოსებმა 300-მდე ჩვილი ბავშვი შეისწავლეს. მათი უმრავლესობა ცხოველთან ერთად, კერძოდ კი ძაღლთან ერთად ცხოვრობდა და ამან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბევრად გააუმჯობესა. პატარებს არც ზედმეტი კილოგრამები და არც ალერგია არ აწუხებდათ, რაც სწორედ ოთხფეხა მეგობრების დამსახურებაა. მშობლების უმეტესობა ხშირად გადის სახლიდან ისე, რომ არც ფიქრობს ბავშთან დამშვიდობებას, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა, რადგან გამომშვიდობება მეტად მნიშვნელოვანია, უყურადღებობა კი, საკმაოდ ნეგატიურად მოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე. დამშვიდობება აუცილებელია თუ საკუთარი შვილის ნდობის მოპოვება გსურთ, რადგან როცა სახლს განმარტების გარეშე ტოვებთ, გაუცნობიერებლად იწვევთ ბავშვში ეჭვს, წყენას და უნდობლობას, საკუთარ თავთან მარტოდ დარჩენილ პატარას კი, არ ესმის რატომ არ ენდობით და მტკივნეულად განიცდის თქვენს უყურადღებობას. სახლიდან გასვლის წინ აუცილებლად მოეხვიეთ და აკოცეთ თქვენს შვილს, გაუღიმეთ და აუხსენით, რომ მართალია მიდიხართ, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდებით. შესაძლოა, ბავშვის ცრემლებს ვერ დააღწიოთ თავი, მაგრამ ნაწყენი მაინც არ დარჩება და ფსიქოლოგიური ტრამვისგანაც დაიცავთ, მეტიც აუცილებლად მოენატრებით და მოუთმენლად დაელოდება თქვენს დაბრუნებას. ჰოლანდიელ ბავშვებს ჰიტლერის გაფერადება შესთავაზეს. ფიურერის გამოსახულება, რომელიც საზოგადოებას ფაშისტურად ესალმება და მხარს კი სვასტიკა უმშვენებს - ორ საბავშვო გამოცემაში დაიბეჭდა. რვეულები ბაზარზე რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა და მაშინვე დიდი კრიტიკა დაიმსახურა. მომხმარებლებისთვის გაურკვეველი იყო, თუ რა შუაში იყო ფაშისტი ლიდერი სპორტისა და დიადი გამოგონებების თემატიკასთან. ამის გამო, ბელგიელმა მწარმოებელმა ოფიციალური ბოდიში მოიხადა და ჰიტლერი ინდოელი მწარმოებლის შეცდომად დაასახელა. აღსანიშნავია, რომ რვეულები სავაჭრო დახლებიდან რამდენიმე დღეში გააქრეს. შინაური ცხოველები ბავშვებს ზედმეტი წონისა და ალერგიისგან იცავენ. თუკი ძაღლის შეძენა ყოველთვის გსურდათ, მაშინ ახლა მინიმუმ 2 მიზეზი გაქვთ, რომ ეს რაც შეიძლება სწრაფად გააკეთოთ. კანადელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს ძალიან საინტერესო კვლევა და დაადგინეს, რომ შინაური ცხოველების დამსახურებით პატარები ჭუჭყსა და ბაქტერიებს ადრეული ასაკიდანვე ეჩვევიან, რაც მათ იმუნიტეტს აძლიერებს. ამის დასამტკიცებლად მედიკოსებმა 300-მდე ჩვილი ბავშვი შეისწავლეს. მათი უმრავლესობა ცხოველთან ერთად, კერძოდ კი ძაღლთან ერთად ცხოვრობდა და ამან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბევრად გააუმჯობესა. პატარებს არც ზედმეტი კილოგრამები და არც ალერგია არ აწუხებდათ, რაც სწორედ ოთხფეხა მეგობრების დამსახურებაა. 