ადიდასს ნოსტალგია შემოაწვა: ბექჰემს ახალი ბუცები მიუძღვნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => beqhemi [2] => adidasi [3] => bucebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182262 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => beqhemi [2] => adidasi [3] => bucebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182262 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => beqhemi [2] => adidasi [3] => bucebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => beqhemi [2] => adidasi [3] => bucebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182262) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1182,614,1332,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182173 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-31 15:04:18 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:04:18 [post_content] => ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, ხავიერ ტებასმა უეფას 44 გვერდიანი მოხსენება გაუგზავნა, რომლის მიხედვითაც პსჟ-ს და "მანჩესტერ სიტის" ევროტურნირებიდან მოკვეთას ითხოვს. ლა ლიგის პრეზიდენტის მტკიცებით, ორივე ევროპულმა გრანდმა უხეშად დაარღვია უეფას ფინანსური ფეირ-პლეის პრინციპი, რის გამოც ევროტურნირებიდან უნდა მოიკვეთონ. ტებასმა, ჯერ კიდევ აგვისტოში, ნეიმარის 222 მილიონ ევროდ განხორციელებული ტრანსფერის შემდეგ გაგზავნა უეფაში საჩივრის წერილი. "ვხედავდით, რომ პსჟ და "მანჩესტერ სიტი" უკანასკნელ წლებში საკმაოდ მასშტაბურ ინვესტიციებს ახორციელებდნენ. მათი რეალური შემოსავლები ამ ინვესტიციების პროპორციული არაა. მათ ფიქტიური სპონსორი ჰყავთ ყატარის ხელისუფლების სახით. "რეალს", "ბარსელონას", "ბაიერნს" და "მანჩესტერ იუნაიტედს" მსგავსი ფუფუნების შესაძლებლობა არ აქვთ." "ფინანსური თვალსაზრისით "პარი სენ ჟერმენი" კვლავ განაგრძობს მაქინაციებს", - ციტირებს ტებასის სიტყვებს L’Equipe. ლა ლიგის წარმომადგენლებმა უეფაში 44 გვერდიანი მოხსენება გაგზავნეს, რომლის მიხედვითაც დგინდება, რომ 2014 წელს "პარი სენ ჟერმენმა" 344 მილიონი ევროს ინვესტირება განახორციელა. იმავე პერიოდში, "მანჩესტერ იუნაიტედმა" 237 მილიონი ევროს ინვესტირება მოახდინა. რაც შეეხებათ ესპანურ გრანდებს: "რეალი" - 224 მილიონი ევრო, "ბარსელონა" - 185 მილიონი ევრო. ამასთანავე პარადოქსულია, რომ "პარი სენ ჟერმენის" შემოსავალი ტელეტრანსლაციების შედეგად გაცილებით უფრო ნაკლებია (44 მილიონი ევრო) ვიდრე "რეალის" - 121 მილიონი ევრო. ლა ლიგის მოხსენებაში, აგრეთვე აღნიშნულია, რომ პსჟ-ს მიერ ყატარის ხელისუფლებასთან გაფორმებული სასპონსორო ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი 73%-ით მეტია - ვიდრე "რეალის", "ბარსელონას" და "მანჩესტერ იუნაიტედის" მიერ სპონსორებისგან მიღებული შემოსავალი. ხავიერ ტებასის მტკიცებით, ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია წლის ბოლომდე დაელოდება უეფას დასკვნას. იმ შემთხვევაში, თუ უეფა გუნდების წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს - ლა ლიგა ევროკავშირს მიმართავს. [post_title] => გავაგდოთ პსჟ და სიტი ევროპიდან: საიდან მოაქვთ ამდენი ფული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gavagdot-psdj-da-siti-evropidan-saidan-moaqvt-amdeni-fuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 15:04:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 11:04:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182173 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182111 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-31 13:52:25 [post_date_gmt] => 2017-10-31 09:52:25 [post_content] => გერმანელმა ხულიგნებმა ”ლაციოს” ფანებს მიბაძეს და ანა ფრანკის სტიკერები გაავრცელეს, რომლებზეც იგი ”შალკეს” ფორმაშია გამოწყობილი. 70 წლის შემდეგ გერმანელებსა და იტალიელებს კიდევ ბევრი საერთო აქვთ. გერმანელებმა ამ ჟესტით მხარდაჭერა გამოუცხადეს იტალიელ ულტრასებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ ანა ფრანკი ”რომას” ფორმაში გამოაწყვეს. ანა ფრანკის სტიკერები ამჯერად დორტმუნდის ”ბორუსიას” ფანებმა გამოიყენეს, თუმცა სტიკერების დამზადებასთან მათი კავშირი დადასტურებული არ არის. ანა ფრანკი საკონცენტრაციო ბანაკში 15 წლის ასაკში, 1945 წელს გარდაიცვალა. რამდენიმე წლის შემდეგ მისი დღიური გამოქვეყნდა. [post_title] => ანა ფრანკი შალკეს მაისურში გამოაწყვეს: გერმანიაში იტალიელ ულტრასებს მიბაძეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ana-franki-shalkes-maisurshi-gamoawyves-germaniashi-italiel-ultrasebs-mibadzes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 13:52:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 09:52:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182111 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181948 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-31 11:31:18 [post_date_gmt] => 2017-10-31 07:31:18 [post_content] => საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერის და ჰოლანდიური ,,ვიტესის" კაპიტნის მხარდასაჭერად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. ,,მიუღებელია გურამ კაშიას წინააღმდეგ აგორებული კამპანია. ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს. ვგმობ ძალადობის გამოვლინებას ნებისმიერი ფორმით. მივესალმები სპორტული საზოგადოების ერთსულოვან მხარდაჭერას გურამ კაშიას მიმართ, ზიზღი და ძალადობა ჩვენი საზოგადოებისთვის უცხოა. ჩემი მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ვიცე-კაპიტანს და არნემის „ვიტესის“ კაპიტანს გურამ კაშიას", - ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, ჰოლანდიის ჩემპიონატის ერთ-ერთი ტურის მატჩებში გუნდის კაპიტნები ლგბტ პირების მხარდასაჭერი სამკლაურით გავიდნენ. მათ შორის გურამ კაშია, რასაც აჟიოტაჟი მოყვა. აზრი ორად გაიყო, ზოგი უწონებდა საქციელს, ზოგი პირიქით. [post_title] => პრეზიდენტი კაშიას მხარესაა: ჩემი მხარდაჭერა კაპიტანს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-kashias-mkharesaa-chemi-mkhardachera-kapitans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 11:31:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 07:31:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182173 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-31 15:04:18 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:04:18 [post_content] => ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, ხავიერ ტებასმა უეფას 44 გვერდიანი მოხსენება გაუგზავნა, რომლის მიხედვითაც პსჟ-ს და "მანჩესტერ სიტის" ევროტურნირებიდან მოკვეთას ითხოვს. ლა ლიგის პრეზიდენტის მტკიცებით, ორივე ევროპულმა გრანდმა უხეშად დაარღვია უეფას ფინანსური ფეირ-პლეის პრინციპი, რის გამოც ევროტურნირებიდან უნდა მოიკვეთონ. ტებასმა, ჯერ კიდევ აგვისტოში, ნეიმარის 222 მილიონ ევროდ განხორციელებული ტრანსფერის შემდეგ გაგზავნა უეფაში საჩივრის წერილი. "ვხედავდით, რომ პსჟ და "მანჩესტერ სიტი" უკანასკნელ წლებში საკმაოდ მასშტაბურ ინვესტიციებს ახორციელებდნენ. მათი რეალური შემოსავლები ამ ინვესტიციების პროპორციული არაა. მათ ფიქტიური სპონსორი ჰყავთ ყატარის ხელისუფლების სახით. "რეალს", "ბარსელონას", "ბაიერნს" და "მანჩესტერ იუნაიტედს" მსგავსი ფუფუნების შესაძლებლობა არ აქვთ." "ფინანსური თვალსაზრისით "პარი სენ ჟერმენი" კვლავ განაგრძობს მაქინაციებს", - ციტირებს ტებასის სიტყვებს L’Equipe. ლა ლიგის წარმომადგენლებმა უეფაში 44 გვერდიანი მოხსენება გაგზავნეს, რომლის მიხედვითაც დგინდება, რომ 2014 წელს "პარი სენ ჟერმენმა" 344 მილიონი ევროს ინვესტირება განახორციელა. იმავე პერიოდში, "მანჩესტერ იუნაიტედმა" 237 მილიონი ევროს ინვესტირება მოახდინა. რაც შეეხებათ ესპანურ გრანდებს: "რეალი" - 224 მილიონი ევრო, "ბარსელონა" - 185 მილიონი ევრო. ამასთანავე პარადოქსულია, რომ "პარი სენ ჟერმენის" შემოსავალი ტელეტრანსლაციების შედეგად გაცილებით უფრო ნაკლებია (44 მილიონი ევრო) ვიდრე "რეალის" - 121 მილიონი ევრო. ლა ლიგის მოხსენებაში, აგრეთვე აღნიშნულია, რომ პსჟ-ს მიერ ყატარის ხელისუფლებასთან გაფორმებული სასპონსორო ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი 73%-ით მეტია - ვიდრე "რეალის", "ბარსელონას" და "მანჩესტერ იუნაიტედის" მიერ სპონსორებისგან მიღებული შემოსავალი. ხავიერ ტებასის მტკიცებით, ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია წლის ბოლომდე დაელოდება უეფას დასკვნას. იმ შემთხვევაში, თუ უეფა გუნდების წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს - ლა ლიგა ევროკავშირს მიმართავს. [post_title] => გავაგდოთ პსჟ და სიტი ევროპიდან: საიდან მოაქვთ ამდენი ფული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gavagdot-psdj-da-siti-evropidan-saidan-moaqvt-amdeni-fuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 15:04:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 11:04:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182173 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1144 [max_num_pages] => 382 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => df6e7f1b2fa7fceff4a359e844062c95 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )