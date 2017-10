აფეთქების საფრთხის გამო კიევში მატარებლიდან 500-ზე მეტი მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180793 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180793 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180793) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,1919) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180780 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-26 18:46:40 [post_date_gmt] => 2017-10-26 14:46:40 [post_content] => ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა. დილით ჯაკარტის დასავლეთ რაიონში პიროტექნიკის დამამზადებელ ქარხანაში სამ საათიანი ინტერვალით ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად საწყობში ხანძარი გაჩნდა და შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. ამ დროისთვის ცეცხლი უკვე ლოკალიზებულია და მაშველები დაკარგულ 10 ადამიანს ეძებენ. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. გავრცელებული ცნობით, ქარხანა მხოლოდ 2 თვის გახსნილი იყო. გაბრიელ სალოსის გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში მცირე აფეთქება მოხდა. როგორც „ფორტუნას" შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. „დამხმარე სათავსო იყო და ბუნებრივი აირის დაგროვების შედეგად ერთი კედელი დაზიანდა. დაშავებული არავინ არაა," - აღნიშნეს სააგენტოში. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სსკ-ის 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ზარალი. გაბრიელ სალოსის გამზირზე საცხოვრებელ კორპუსში დამხმარე სათავსო აფეთქდა კიევში საპროტესტო აქციაზე შეხლა-შემოხლა მოხდა

კიევში მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა, - ამის შესახებ „რია ნოვოსტის" კორესპონდენტი იუწყება. სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, პარტია „ახალი ძალების" ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა, განაცხადა, რომ პოლიცია „მათ მანქანას, რომელზეც ხმის გამაძლიერებელი აპარატურაა დამონტაჟებული, საბურავებს უჭრის" და მოუწოდა მიტინგის მონაწილეებს, წავიდნენ და „მანქანა დააბრუნონ". ამ მომენტამდე ყველა სიტყვით გამოსვლა სცენაზე სუსტი აპარატურით გადაიცემოდა, რის გამოც გამომსვლელთა ხმა ცუდად ისმოდა. როდესაც აქტივისტები აპარატურით დატვირთულ მანქანასთან მივიდნენ, პოლიციამ მათ გზა გადაუკეტა. აქტივისტებმა კორდონის გარღვევა სცადეს, რასაც შეხლა-შემოხლა მოჰყვა. ამ დროისთვის ინციდენტი ამოწურულია. კიევში აქცია გრძელდება. ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა

ინდონეზიაში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 47-მდე გაიზარდა. დილით ჯაკარტის დასავლეთ რაიონში პიროტექნიკის დამამზადებელ ქარხანაში სამ საათიანი ინტერვალით ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად საწყობში ხანძარი გაჩნდა და შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. ამ დროისთვის ცეცხლი უკვე ლოკალიზებულია და მაშველები დაკარგულ 10 ადამიანს ეძებენ. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. გავრცელებული ცნობით, ქარხანა მხოლოდ 2 თვის გახსნილი იყო.