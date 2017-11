აფთიაქი საირმეზე მომხმარებელს მედიკამენტების სახლში მიტანის სერვისს სთავაზობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => mitanis-servisi [2] => aftiaqi-sairmeze [3] => tinatin-bocvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187152 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => mitanis-servisi [2] => aftiaqi-sairmeze [3] => tinatin-bocvadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187152 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2509 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => mitanis-servisi [2] => aftiaqi-sairmeze [3] => tinatin-bocvadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => medikamenti [1] => mitanis-servisi [2] => aftiaqi-sairmeze [3] => tinatin-bocvadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187152) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21182,2509,21181,21183) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183023 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-02 13:03:44 [post_date_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content] => 2017 წლის ივნისის მონაცემებით, წლის პირველ ნახევარში ჯანდაცვაზე ფასები 4.3%-ით არის მომატებული. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა შემდეგ მომსახურებასა და პროდუქციაზე: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა 5.2%-ით; საავადმყოფოების მომსახურება - 0.5%-ით, სამედიცინო პროდუქცია (წამლები), აპარატურა და მოწყობილობა კი - 7.2%-ით გაძვირდა. [post_title] => საქსტატის მონაცემებით, ჯანდაცვაზე ფასებმა მოიმატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqstatis-monacemebit-jandacvaze-fasebma-moimata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180584 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-26 13:02:28 [post_date_gmt] => 2017-10-26 09:02:28 [post_content] => ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის, ზაზა სოფრომაძის განცხადებით, უფასო მედიკამენტების პროგრამას შესაძლოა ახალი წამლები დაემატოს. როგორც ზაზა სოფრომაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, სახელმწიფო პროგრამა უფასო მედიკამენტებით სარგებლობის თაობაზე ანალიზდება და არ არის გამორიცხული, რომ ამ პროგრამაში კორექტივები შევიდეს. “ბუნებრივია, ახალი მედიკამენტების დამატებას და საერთოდ ახალი გადაწყვეტილების მიღებას, კარგი ანალიზი სჭირდება თუ რა ხდებოდა ბოლო 6 თვის განმავლობაში, როდესაც დაიწყო ეს ახალი პროგრამა. სწორედ ამ სტადიაში ვართ, ანალიზდება ახლა მიღებული შედეგები და იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ პროგრამაში რაღაც კორექტივები შევიდეს”, - განაცხადა ზაზა სოფრომაძემ. [post_title] => უფასო მედიკამენტების პროგრამას, შესაძლოა, ახალი წამლები დაემატოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ufaso-medikamentebis-programas-shesadzloa-akhali-wamlebi-daematos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 13:02:28 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 09:02:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142579 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 16:23:36 [post_date_gmt] => 2017-06-30 12:23:36 [post_content] => 1 ივლისიდან საქართველოში უფასო წამლების პროგრამა იწყება. "საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის" ფარგლებში ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ამოქმედდა. პროგრამა სოციალურად დაუცველებზეა ფოკუსირებული. მასში ჩართვა ნებისმიერ ასაკის სოციალურად დაუცველს პირს შეუძლია, იმ შემთხვევაში თუ მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 0-დან 100 000 - ის ჩათვლით. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამის ბენეფიციარი მედიკამენტების ყოველი გატანისას აფთიაქში იხდის გატანილი მედიკამენტების ღირებულების მხოლოდ 10%-ს, რაც არ აღემატება 1 ლარს, მაგრამ არანაკლებია 5 თეთრზე. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შემდეგი ქრონიკული დაავადებები: გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები; ფილტვის ქრონიკული დაავადებები; ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები; დიაბეტის მეორე ტიპი (არაინსულინდამოკიდებული). ”რაც შეეხება მედიკამენტის მისაღებად საჭირო პროცედურებს: ბენეფიციარი მიდის ოჯახის (სოფლის) ექიმთან ან ექიმ-სპეციალისტთან, რომელიც უწერს ქრონიკული დაავადების დამადასტურებელ ფორმა 100-ს. ექიმი უთითებს დაავადების დადასტურებულ დიაგნოზს და მედიკამენტის დღიურ დოზას. ექიმი წერს რეცეპტს, სადაც მითითებულია მედიკამენტის საერთაშორისო, არაპატენტირებული დასახელება. ბენეფიციარი ფორმა 100-ით, რეცეპტით და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დედნით მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უახლოეს განყოფილებაში, სადაც მას არეგისტრირებენ პროგრამაში. სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციის შემდეგ ბენეფიციარი მიმართავს PSP-ს შესაბამის აფთიაქს. ბენეფიციარს შეუძლია ერთჯერადად მიიღოს მედიკამენტის სამი თვის სამყოფი ოდენობა. აფთიაქში ბენეფიციარი წარადგენს ექიმის მიერ გამოწერილ რეცეპტს და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ბენეფიციარის ნდობით აღჭურვილი პირი დამატებით წარადგენს საკუთარ პირადობის მოწმობასაც. მედიკამენტის ან დოზის ცვლილების შემთხვევაში ბენეფიციარი სოციალური მომსახურების სააგენტოში კვლავ წარადგენს განახლებულ ფორმა 100-ს და პირი ხელახლა რეგისტრირდება პროგრამაში",- განმარტავენ ჯანდაცვის სამინისტროში. [post_title] => ხვალიდან უფასო წამლების პროგრამა იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dgheidan-ufaso-wamlebis-programa-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 16:26:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 12:26:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142579 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183023 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-02 13:03:44 [post_date_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content] => 2017 წლის ივნისის მონაცემებით, წლის პირველ ნახევარში ჯანდაცვაზე ფასები 4.3%-ით არის მომატებული. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. საქსტატის ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ფასების ცვლილება დაფიქსირდა შემდეგ მომსახურებასა და პროდუქციაზე: ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება გაძვირდა 5.2%-ით; საავადმყოფოების მომსახურება - 0.5%-ით, სამედიცინო პროდუქცია (წამლები), აპარატურა და მოწყობილობა კი - 7.2%-ით გაძვირდა. [post_title] => საქსტატის მონაცემებით, ჯანდაცვაზე ფასებმა მოიმატა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqstatis-monacemebit-jandacvaze-fasebma-moimata [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:03:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:03:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e40ec62af830774e403b8453cf35d9be [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )