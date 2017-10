ახალი BUS LANE-ები თბილისში: “სწრაფი ავტობუსების” სისტემამ გაამართლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bus-lane [1] => bas-leini [2] => transportis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170749 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bus-lane [1] => bas-leini [2] => transportis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170749 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11294 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bus-lane [1] => bas-leini [2] => transportis-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bus-lane [1] => bas-leini [2] => transportis-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170749) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15546,11294,15831) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168237 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-27 12:36:46 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:36:46 [post_content] => პეკინის ქუჩაზე რეაბილიტაციის შემდეგ მოწყობილ "ბას ლეინსა" და ველობილიკზე არადანიშნულებისამებრ მოძრაობისთვის, ავტომობილის მძღოლებთან ერთად, ჯარიმები ქვეითებსაც ელით. ქვეითები, რომლებიც არ გაითვალისწინებენ, რომ ბილიკი არა მათი, არამედ ველოსიპედით მოსიარულეებისთვისაა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად დაჯარიმდებიან. როგორც კოდექსშია მითითებული, ქვეითების მიერ, საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნათა უგულებელყოფა 10 ლარით დაჯარიმებას იწვევს. რაც შეეხება მძღოლებს, "ბას ლეინის" და ველობილიკის გადაკვეთისას ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელები, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის შესაბამისი ნაწილით დაჯარიმდებიან. შეგახსენებთ, რომ ფოტოსურათი, სადაც ფეხით მოსიარულე ველობილიკზე გადაადგილდება და შესაბამისად, აღნიშნულ რეგულაციას არღვევს, პეკინის რეაბილიტაციის შემდეგ, თბილისის მერიამ გაავრცელა. პეკინის ქუჩაზე ველობილიკზე გადასვლისთვის ფეხით მოსიარულეებიც დაჯარიმდებიან "მოვუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს შეზღუდვებს და სპეციალურად მოწყობილ ტერიტორიებს ნუ გამოიყენებენ მანქანების გასაჩერებლად, სხვა შემთხვევაში მათზე გავრცელდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა, რომელიც დაჯარიმებას ითვალისწინებს და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს საპატრულო პოლიცია",- განაცხადა დავით ნარმანიამ. 23 სექტემბრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პეკინის ქუჩაზე ორმხრივად, სპეციალურად მათთვის გამოყოფილ ზოლში მოძრაობს და მხოლოდ გაჩერებებზე ჩერდება. რეაბილიტირებული პეკინის ქუჩა 21 სექტემბერს გაიხსნა. პეკინის გამზირის რეაბილიტაცია 16 ივნისს დაიწყო და ამისათვის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი გამოიყო. ნარმანია: „ბას ლეინზე" დგომისთვის მძღოლები დაჯარიმდებიან MAN-ის ყველა ავტობუსი თბილისში, ზაფხულიდან გამოჩნდება, მას შემდეგ რაც ახალი ავტობაზა სრულად მოეწყობა. როგორც "ფორტუნას" ტრანსპორტის სამსახურში განუცხადეს, დანარჩენი ავტობუსები, სწორედ ბაზის არარსებობის გამოა ამ დრომდე გაჩერებული.

MAN-ის დარჩენილი 98 ავტობუსი ზაფხულში შემდეგ ნომერ მარშრუტებზე დაემატება: 14, 21, 24, 33, 88, 140, 150. ტრანსპორტის სამსახურის ცნობით, გამოთავისუფლებული დიდი და საშუალო ზომის ყვითელი ავტობუსები, იმ მარშრუტებზე დაემატება, სადაც ამის საჭიროება იქნება. ზოგიერთი მათგანი კი შესაძლოა, საერთოდ ჩამოსაწერი გახდეს. თბილისის მერიამ MAN-ის ავტობუსები EBRD-ის 27 მლნ-იანი და G5B-ის 7 მილიონიანი გრანტით შეიძინა. ავტობუსების თბილისში შემოყვანა სრულად, მარტში დასრულდა. პირველი ლურჯი ავტობუსი 61 ნომერ მარშრუტზე ოქტომბერში გავიდა, შემდეგ 51 ნომერზე. ამ დროისთვის MAN-ის ავტობუსები 5 მარშრუტზე მოძრაობს. ესენია: 61, 51, 37, 87 და 9. დღეისთვის თბილისში 45 ახალი ავტობუსი მოძრაობს, მთლიანობაში კი დაახლოებით 525 ავტობუსი ემსახურება ქალაქს. მას შემდეგ, რაც MAN-ის ყველა ავტობუსი გავა მარშრუტებზე, დედაქალაქში მგზავრთა გადაყვანაზე 620-ზე მეტი ავტობუსი იზრუნებს. როგორც ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში ამბობენ, ეს თბილისის მგზავრთნაკადისთვის საკმარისი რაოდენობა არ არის, თუმცა მოქალაქეების გადაადგილება გარკვეულწილად, გაუმჯობესდება. უახლოესი წლების განმავლობაში, მერია მუნიციპალური ავტოპარკის სრულად განახლებას გეგმავს. თამთა უთურგაშვილი

როდიდან და რა მარშრუტებზე გამოჩნდება MAN-ის 98 ახალი ავტობუსი? 2017-09-27 12:36:46

პეკინის ქუჩაზე რეაბილიტაციის შემდეგ მოწყობილ "ბას ლეინსა" და ველობილიკზე არადანიშნულებისამებრ მოძრაობისთვის, ავტომობილის მძღოლებთან ერთად, ჯარიმები ქვეითებსაც ელით. ქვეითები, რომლებიც არ გაითვალისწინებენ, რომ ბილიკი არა მათი, არამედ ველოსიპედით მოსიარულეებისთვისაა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად დაჯარიმდებიან. როგორც კოდექსშია მითითებული, ქვეითების მიერ, საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნათა უგულებელყოფა 10 ლარით დაჯარიმებას იწვევს. რაც შეეხება მძღოლებს, "ბას ლეინის" და ველობილიკის გადაკვეთისას ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელები, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის შესაბამისი ნაწილით დაჯარიმდებიან. შეგახსენებთ, რომ ფოტოსურათი, სადაც ფეხით მოსიარულე ველობილიკზე გადაადგილდება და შესაბამისად, აღნიშნულ რეგულაციას არღვევს, პეკინის რეაბილიტაციის შემდეგ, თბილისის მერიამ გაავრცელა.

პეკინის ქუჩაზე ველობილიკზე გადასვლისთვის ფეხით მოსიარულეებიც დაჯარიმდებიან 