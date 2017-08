„ახალი საქართველო“ ცესკოს ხმის დათვლის პროცესში სკანერების გამოყენებას სთხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158167 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158167 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cesko [1] => giorgi-vashadze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158167) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1138,5643,17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157619 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 11:22:40 [post_date_gmt] => 2017-08-29 07:22:40 [post_content] => "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" საარჩევნო კოდექსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს. საია-ს წარმომადგენელთა აზრით, არჩევნებში ჩართული დამოუკიდებელი კანდიდატები და პარტიების წარმომადგენლები არათანაბარ პირობებში არიან. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ამჟამად არსებული კანონმდებლობა უსამართლოა და საჭიროა ყველა სუბიექტს თანაბარი სასტარტო პირობები ჰქონდეს. სამოქალაქო სექტორი აპირებს, შესაბამისი რეკომენდაციით პარლამენტს მიმართოს, რათა ეს კონკრეტული პუნქტი "საარჩევნო კოდექსში" მომდევნო არჩევნებისთვის მაინც ჩასწორდეს. „საარჩევნო კოდექსი" ერთიანობაში უნდა გადაიხადოს, რომ არ არსებობდეს რიგი ნორმები, რომელიც გამონაკლისებს დაუშვებს და განსხვავებულ ნორმებს დაადგენს კანდიდატებისთვის, რაც, გარკვეულწილად, შემდეგ უკვე მათ კამპანიაზეც აისახება. საინიციატივო ჯგუფის წევრებსა და რეგისტრაციის საკითხებზე პარლამენტის წესი ვრცელდება, თუ შევადარებთ ამ მოცემულობებს და ავიღებთ პარტიების მოცემულობებს , ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, ამ მხრივ, გადაიხედოს ვადები, ვინაიდან კანდიდატები არ ჩავარდნენ უსამართლო გარემოში,“ - განაცხადა „საია“-ს წარმომადგენელმა, ირმა პავლიაშვილმა. საია საარჩევნო კოდექსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს "ალექსანდრე ელისაშვილის მხარდასაჭერა სინამდვილეში ეს ხელმოწერები ჩვენამდე არ მოდიოდა. არ ვთანამშრომლობთ არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან. ამით ირღვევა ისეთი მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური უფლება, როგორიცაა ადამიანის საარჩევნო ხმის უფლება, სისხლის სამართლის კოდექსის 162-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც ითვალისწინებს ორიდან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას", - განაცხადა ივანე ნორაკიძემ. ალეკო ელისაშვიის შტაბმა პოლიციას მიმართა არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი 39 სუბიექტმა გამოთქვა, თანხმობა ჯერჯერობით 35-ს აქვს

2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 38 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ და ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა მიმართა(ალეკო ელისაშვილის კანდიდატურა). თუმცა, ელისაშვილს, როგორც მერობის კანდიდატს, რეგისტრაციისთვის ხელმოწერები სჭირდება, რომლის შეგროვებისთვის ვადა 31 აგვსიტოს იწურება. ცესკოს ინფორმაციით, 28 აგვისტოს შედეგებით, 39 განაცხადიდან 35 პოლიტიკური სუბიექტი უკვე დარეგისტრირებულია, 2 პოლიტიკური სუბიექტი კი რეგისტრაციის პროცესში იმყოფება. ეს პარტიებია: „საქართველოს კომუნისტური პარტია" და „ეროვნულ-დემოკრატიული მოძრაობა". ცესკოსთვის წარდგენილი განაცხადებიდან, ორ პოლიტიკურ გაერთიანებას არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი ეთქვა. მათგან ერთი „ეკონომიკური განვითარების და სიღარიბის დაძლევის" პარტიაა, უარის მიზეზად დოკუმენტების არაუფლებამოსილი პირის მიერ წარდგენა სახელდება. არჩევნებისთვის რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა „გირჩსაც". ცესკოს ინფორმაციით „გირჩმა"ხარვეზების შესწორების მიზნით მხარდამჭერთა სიები არ წარადგინა . ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში პარტიებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის განაცხადების წარდგენის ვადა 30 აგვისტოს იწურება. საია საარჩევნო კოდექსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს

"ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" საარჩევნო კოდექსის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს. საია-ს წარმომადგენელთა აზრით, არჩევნებში ჩართული დამოუკიდებელი კანდიდატები და პარტიების წარმომადგენლები არათანაბარ პირობებში არიან. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ამჟამად არსებული კანონმდებლობა უსამართლოა და საჭიროა ყველა სუბიექტს თანაბარი სასტარტო პირობები ჰქონდეს. სამოქალაქო სექტორი აპირებს, შესაბამისი რეკომენდაციით პარლამენტს მიმართოს, რათა ეს კონკრეტული პუნქტი "საარჩევნო კოდექსში" მომდევნო არჩევნებისთვის მაინც ჩასწორდეს. „საარჩევნო კოდექსი" ერთიანობაში უნდა გადაიხადოს, რომ არ არსებობდეს რიგი ნორმები, რომელიც გამონაკლისებს დაუშვებს და განსხვავებულ ნორმებს დაადგენს კანდიდატებისთვის, რაც, გარკვეულწილად, შემდეგ უკვე მათ კამპანიაზეც აისახება. საინიციატივო ჯგუფის წევრებსა და რეგისტრაციის საკითხებზე პარლამენტის წესი ვრცელდება, თუ შევადარებთ ამ მოცემულობებს და ავიღებთ პარტიების მოცემულობებს , ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, ამ მხრივ, გადაიხედოს ვადები, ვინაიდან კანდიდატები არ ჩავარდნენ უსამართლო გარემოში," - განაცხადა „საია"-ს წარმომადგენელმა, ირმა პავლიაშვილმა.