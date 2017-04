ახლა უკვე პარიზშიც! Georgian Airways პირდაპირ ფრენებს იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => parizi [2] => frenebi [3] => georgian-airways ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121861 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => parizi [2] => frenebi [3] => georgian-airways ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121861 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => parizi [2] => frenebi [3] => georgian-airways ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => parizi [2] => frenebi [3] => georgian-airways ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121861) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,9580,13388,1585) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121846 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-11 15:10:04 [post_date_gmt] => 2017-04-11 11:10:04 [post_content] => ცემენტის ასოციაციამ ბაზრის კვლევა დაიწყო და შედეგებს მაისში წარადგენს. ასოციაციის ინფორმაციით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში კვლევა 30 ნიმუშს ჩაუტარდება. აღნიშნული ნიმუშები ბრმა ტესტირებისთვის ბაზარზე შეიძინეს. ექსპერტიზის პასუხებს კი სულ მცირე 28 დღე სჭირდება. თუმცა, ასოციაციის განცხადებით, პირველადი ვიზუალური დათვალიერების შედეგად ისედაც ჩანს, რომ რიგი პროდუქცია ხარისხის სტანდარტს არ აკმაყოფილებს. ასოციაცია ცემენტის ხარისხს ყოველ სამ თვეში შეამოწმებს და შესაბამისი ხარისხის ნიშნებს მიანიჭებს. პირველი ერთი წლის შემდეგ კი, ცემენტის გარდა, ბეტონის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის ხარისხიც შემოწმდება. შეგახსენებთ, ცემენტის ასოციაცია "კავკაზ ცემენტმა" და "ჰაიდელბერგცემენტმა" ერთად დააფუძნეს. ასოციაციის წევრობა ნებისმიერ ადგილობრივ მწარმოებელს შეუძლია. ასოციაციამ საკუთარი საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ბრიფინგი გუშინ გამართა. მაღალმთიან აჭარაში ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში ტრენინგები დაიწყო. პირველ ეტაპზე, საოჯახო-სასტუმრო სახლების საერთაშორისო სტანდარტებს მაჭახელას ხეობაში არსებული საოჯახო სახლების მეპატრონეები გაეცნენ. სამდღიანი ტრენინგ-მოდულებისას მონაწილეებს ისეთი თემების შესახებ ჩაუტარდათ თეორიული და პრაქტიკული სწავლება, როგორებიცაა მომსახურების სტანდარტები, მარკეტინგი და კალკულაცია, სამეწარმეო და ფინანსური საკითხები, ასევე დასუფთავების სამსახურის სდანდარტები, კვების ორგანიზება, სოციალური ქსელები და მათი მნიშვნელობა გაყიდვებისთვის. ტრენინგების დასასრულს მონაწილეებს სერტიფიკატები აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა გადასცა, რომელმაც ტრენინგზე ყურადღება სოფლის ტურიზმის განვითარების საქმეში მომსახურების ხარისხის ამაღლებასა და ამ კუთხით საოჯახო-სასტუმრო სახლების ჩართულობაზე გაამახვილა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ახალი პროექტის „ტურიზმის განვითარების სკოლა" ფარგლებში მთიან აჭარაში 200 ადამიანის გადამზადება მაისის შუა რიცხვებამდე იგეგმება. ტრენინგებს გერმანელ ექსპერტ ულიხ ტროსიენთან ერთად რეგიონში ტურისტული ბიზნესის წარმატებული ტრენერები ერთი თვის განმავლობაში ჩაატარებენ. აქტიურ ტურისტულ სეზონს კი მაღალმთიან აჭარაში კვებისა და განთავსების ობიექტების წარმომადგენლები მომზადებულები შეხვდებიან. ტურიზმის განვითარების სკოლის ფარგლებში 200 ადამიანი გადამზადდება აჭარული ხაჭაპური, ჩაქაფული, ხინკალი და მწვადი გერმანულ ქალაქში - დიუსელდორფში პირველი ქართული ბარ-რესტორნი გაიხსნა, სახელწოდებით Pepella. როგორც რესტორნის ქართველი დამფუძნებლები ამბობენ, Pepella-ს გახსნამდე მათ გერმანელ მომხმარებელზე დაკვირვება აწარმოეს. "რესტორნის გახსნამდე, ქათულ კერძებს ვამზადებდით და ჩვენს გერმანელ მეგობრებს ვთავაზობდით, რომლებსაც ჩვენი კერძები ძალიან მოსწონდათ . სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ აქ რესტორანი გაგვეხსნა. შევარჩიეთ ადგილი და ყველაფერი ჩვენი ძალისხმევით გავაკეთეთ", - აღნიშნეს დამფუძნებლებმა. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ბარ-რესტორნი დიუსელდორფში ახალი გახსნილია, მოთხოვნა უკვე მზარდია და არც სტუ მრების სიმცირეს უჩივის. "ხალხს ძალიან მოსწონს ქართული კერძები, გვყავს როგორც გერმანელი, ასევე საქართველოდან და პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩამოსული სტუმრებიც, მათ შორის აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან", - აცხადებენ Pepella-ში. ქართული ბარ-რესტორანი გერმანიაში მომხმარებელს ყოველდღე, ორშაბათის გარდა, მასპანძლობს. აქ შესაძლებელია ოცამდე ქართული კერძისა და სხვადასხვა სასმელის დაგემოვნება. მათ შორის: ხინკალი, მწვადი, ჩაქაფული, ფხალეულობა, სალათები, ხაჭაპური, ლობიანი და სხვა... რაც შეეხება სასმელს, რესტორანი მომხმარებლებს როგორც ქართულ, ისე იტალიური ასორტიმენტის ღვინოებს, ქართული მინერალურ წყალსა და ლიმონათებს სთავაზობს. ცნობისთვის, ქართული ბარ-რესტორნი დიუსელდორფში მარტის ბოლოს გაიხსნა. ის სამმა ქართველმა მეგობარმა: კახაბერ გაბელაიამ, რატი წაქაძემ და ელენე ყიფიანმა გახსნეს.

აჭარული ხაჭაპური, ჩაქაფული, ხინკალი... გერმანიაში ქართული რესტორანი გაიხსნა ცემენტის ბაზრის კვლევა დაიწყო

ცემენტის ასოციაციამ ბაზრის კვლევა დაიწყო და შედეგებს მაისში წარადგენს. ასოციაციის ინფორმაციით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში კვლევა 30 ნიმუშს ჩაუტარდება. აღნიშნული ნიმუშები ბრმა ტესტირებისთვის ბაზარზე შეიძინეს. ექსპერტიზის პასუხებს კი სულ მცირე 28 დღე სჭირდება. თუმცა, ასოციაციის განცხადებით, პირველადი ვიზუალური დათვალიერების შედეგად ისედაც ჩანს, რომ რიგი პროდუქცია ხარისხის სტანდარტს არ აკმაყოფილებს. ასოციაცია ცემენტის ხარისხს ყოველ სამ თვეში შეამოწმებს და შესაბამისი ხარისხის ნიშნებს მიანიჭებს. პირველი ერთი წლის შემდეგ კი, ცემენტის გარდა, ბეტონის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის ხარისხიც შემოწმდება. შეგახსენებთ, ცემენტის ასოციაცია "კავკაზ ცემენტმა" და "ჰაიდელბერგცემენტმა" ერთად დააფუძნეს. ასოციაციის წევრობა ნებისმიერ ადგილობრივ მწარმოებელს შეუძლია. ასოციაციამ საკუთარი საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ბრიფინგი გუშინ გამართა.