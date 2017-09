ამ ეტაპზე საპატრიარქო  თავს შეიკავებს განცხადებისგან – მიქაელ ბოტკოველი ციანიდის საქმეზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => e-w-cianidis-saqme [2] => dekanozi-miqael-botkoveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160627 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => e-w-cianidis-saqme [2] => dekanozi-miqael-botkoveli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160627 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13559 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => e-w-cianidis-saqme [2] => dekanozi-miqael-botkoveli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mama-giorgi-mamaladze [1] => e-w-cianidis-saqme [2] => dekanozi-miqael-botkoveli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160627) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18914,17376,13559) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160322 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 17:54:10 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:54:10 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო, ბრალი გადაუკვალიფიცირა და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დღემდე დაკავებულისთვის წარდგენილი ბრალდება ანგარებით მკვლელობის მცდელობას გულისხმობდა და დეკანოზს 16-დან 20-წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ დეკანოზს საბოლოოდ სასამართლომ ბრალი გადაუკვალიფიცირა , ანგარების ნაწილი მოუხსნა და 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, დაკავებულის ახლობლებში ამას მაინც პროტესტი მოჰყვა. ისინი დეკანოზს უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ და შესაბამისად, სხდომათა დარბაზიც განაჩენის გამოცხადებისთანავე პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხდომა დატოვა, დაკავებულის ძმა - თორნიკე მამალაძე აღმოჩნდა. ის განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებას არ დაელოდა - „მონა ხარ!“ - სწორედ ასე მიმართა მოსამართლეს და ამ შეძახილით დატოვა სასამართლო სხდომა. მანდატურები სიტუაციის განმუხტვას შეეცადნენ, თუმცა დაძაბულობა სასამართლოს ფოიეშიც გაგრძელდა. „მოსამართლე ასრულებს ივანიშვილის დავალებას იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება არასამართლიანად გამოიტანა, “ - ეს განცხადება თორნიკე მამალაძემ სასამართლო სხდომის დატოვების შემდეგ გააკეთა. თავად დეკანოზი პროცესზე არ გამოცხადდა. თუმცა, განაჩენის მოსასმენად სასამართლოში სასულიერო პირები და დეკანოზის ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებოდნენ. 7-თვიანი დახურული სასამართლო განხილვების მიმდინარეობისას, საქმის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა პროცესზე დასწრების საშუალება ჟურნალისტებს და დამსწრე საზოგადოებას მიეცათ. განაჩენის სრულად მოსმენის შემდეგ სასჯელით უკმაყოფილება გამოთქვეს დეკანოზის ადვოკატებმაც. ისინი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მის გასაჩივრებას, როგორც ზემდგომ ინსტანციებში, ასევე სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოშიც აპირებენ. „დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ანგარებით ქართული მართლმსაჯულება გააუპატიურა, “ - სწორედ ეს იყო მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, გიორგი ფანცულაიას, პირველი შეფასება. მის მსგავსად გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია საქმის მეორე ადვოკატი, მიხეილ რამიშვილიც. „როგორც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გაშიშვლდა, ასე გაშიშვლდება ამ საქმეზეც ქართული მართლმსაჯულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, “ - აღნიშნა მან. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრალდების მხარე და გაასაჩივრებს თუ არა, მიუხედავად გამამატყუნებელი განაჩენისა, ბრალის გადაკვალიფიცირების ნაწილს. თუმცა, როგორც საქმის პროკურორი, ჯარჯი წიკლაური, აცხადებს, მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ჩაიბარებს ბრალდება, შესაძლებელია, დანაშაულის ჩადენის მოტივთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოსაც მიმართოს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ განაჩენის გამოცხადებიდან 3 საათში გამოტანილი გადაწყვეტილება მკაცრად გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც პროცესის მიმდინარეობას 7 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. „სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა,“ - აღნიშნა მან და იმ დარღვევებზეც ისაუბრა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გამოიკვეთა. უჩა ნანუაშვილმა ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხები, თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად დაიხურა. გარდა ამისა, არაა იდენტიფიცირებული პირი, ვისგანაც დეკანოზმა ნივთიერება შეიძინა. პროკურატურა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მდივან-რეფერენტის , შორენა თეთრუაშვილის, მკვლელობის მომზადებას ედავებოდა. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით, პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა . დეკანოზ გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. ქეთი გიგოლიშვილი [post_title] => წლის პროცესი დასრულდა - მამა გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელი განაჩენი და პასუხგაუცემელი კითხვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-procesi-dasrulda-mama-giorgi-mamaladzis-gamamtyunebeli-ganacheni-da-pasukhgaucemeli-kitkhvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160189 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 14:53:28 [post_date_gmt] => 2017-09-05 10:53:28 [post_content] => დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი ე.წ. ციანიდის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს ეხმიანება. „ძალიან დამამწუხრებელია მთელი ეს პროცესი, რადგან ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, ეს საპატრიარქო და საქართველოს ეკლესიაა იმიტომ, რომ იმ დღიდან, როდესაც ე.წ. ციანიდის საქმე დაიწყო, დაიწყო გაუთავებელი საუბრები, რომელმაც მთელ მოსახლეობაზე ძალიან ცუდად იმოქმედა. ჩვენ ძალიან ვწუხვართ მომხდარის გამო. რაც შეეხება მამა გიორგის, მთელი საპატრიარქო ლოცულობს მისთვის. ვითხოვთ უფლისგან, რომ მას ჰქონდეს წყალობა, მხნეობა, რომ ამ განსაცდელს გაუძლოს,“ - განაცხადა მამა კახაბერ გოგოტიშვილმა. მანვე საზოგადოებას სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. [post_title] => ყველაზე მეტად საპატრიარქო და ეკლესია დაზარალდა - დეკანოზი კახაბერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaze-metad-sapatriarqo-da-eklesia-dazaralda-dekanozi-kakhaberi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 14:53:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 10:53:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160189 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160046 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 12:23:45 [post_date_gmt] => 2017-09-05 08:23:45 [post_content] => მამა გიორგი მამალაძის ძმამ მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ მამა გიორგი მამალაძე დამანაშავედ სცნო, სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ძმის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მან მოსამართლეს შემდეგი რეპლიკებით მიმართა: „მონა ხარ მოსამართლე, არაკაცი ხარ“. მას ოჯახის ნათესავები შეუერთდნენ, რასაც სასამართლო დარბაზში ხმაური მოჰყვა. თორნიკე მამალაძემ დარბაზის დატოვების შემდეგ კომენტარი მედიასთანაც გააკეთა და მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი "ქართული ოცნების" დავალების შესრულებაში დაადანაშაულა. "ბუგიანიშვილი არის "ქართული ოცნების" მონა. ესენი არიან არაკაცები," - განაცხადა თორნიკე მამალაძემ. ე.წ. ციანიდის საქმეზე დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებას თავად ბრალდებული დეკანოზი არ ესწრებოდა. მოსამართლემ დეკანოზს ბრალდება გადაუკვალიფიცირა - ანგარებით მკვლელობა მოუხსნა და მხოლოდ მკვლელობის მომზადებისთვის 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. დეკანოზი, ასევე, დამნაშავედ იქნა ცნობილი იარაღის უკანონოდ შეძენა-შენახვაში. მოსამართლე ამ წუთებში მამა გიორგი მამალაძის განაჩენს კითხულობს. თავად მამა გიორგი მამალაძე სხდომას არ ესწრება. [post_title] => ხმაური სასამართლოში - მამა გიორგი მამალაძის ძმამ სასამართლო სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khmauri-sasamartloshi-mama-giorgi-mamaladzis-dzmam-sasamartlo-skhdoma-protestis-nishnad-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 12:30:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 08:30:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160046 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160322 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 17:54:10 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:54:10 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი მამა გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო, ბრალი გადაუკვალიფიცირა და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დღემდე დაკავებულისთვის წარდგენილი ბრალდება ანგარებით მკვლელობის მცდელობას გულისხმობდა და დეკანოზს 16-დან 20-წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებოდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ დეკანოზს საბოლოოდ სასამართლომ ბრალი გადაუკვალიფიცირა , ანგარების ნაწილი მოუხსნა და 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, დაკავებულის ახლობლებში ამას მაინც პროტესტი მოჰყვა. ისინი დეკანოზს უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ და შესაბამისად, სხდომათა დარბაზიც განაჩენის გამოცხადებისთანავე პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სხდომა დატოვა, დაკავებულის ძმა - თორნიკე მამალაძე აღმოჩნდა. ის განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებას არ დაელოდა - „მონა ხარ!“ - სწორედ ასე მიმართა მოსამართლეს და ამ შეძახილით დატოვა სასამართლო სხდომა. მანდატურები სიტუაციის განმუხტვას შეეცადნენ, თუმცა დაძაბულობა სასამართლოს ფოიეშიც გაგრძელდა. „მოსამართლე ასრულებს ივანიშვილის დავალებას იმიტომ, რომ გადაწყვეტილება არასამართლიანად გამოიტანა, “ - ეს განცხადება თორნიკე მამალაძემ სასამართლო სხდომის დატოვების შემდეგ გააკეთა. თავად დეკანოზი პროცესზე არ გამოცხადდა. თუმცა, განაჩენის მოსასმენად სასამართლოში სასულიერო პირები და დეკანოზის ოჯახის წევრები და ახლობლები იმყოფებოდნენ. 7-თვიანი დახურული სასამართლო განხილვების მიმდინარეობისას, საქმის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო, როცა პროცესზე დასწრების საშუალება ჟურნალისტებს და დამსწრე საზოგადოებას მიეცათ. განაჩენის სრულად მოსმენის შემდეგ სასჯელით უკმაყოფილება გამოთქვეს დეკანოზის ადვოკატებმაც. ისინი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და მის გასაჩივრებას, როგორც ზემდგომ ინსტანციებში, ასევე სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოშიც აპირებენ. „დღეს ბესიკ ბუგიანიშვილმა ანგარებით ქართული მართლმსაჯულება გააუპატიურა, “ - სწორედ ეს იყო მამა გიორგი მამალაძის ადვოკატის, გიორგი ფანცულაიას, პირველი შეფასება. მის მსგავსად გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია საქმის მეორე ადვოკატი, მიხეილ რამიშვილიც. „როგორც სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გაშიშვლდა, ასე გაშიშვლდება ამ საქმეზეც ქართული მართლმსაჯულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, “ - აღნიშნა მან. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრალდების მხარე და გაასაჩივრებს თუ არა, მიუხედავად გამამატყუნებელი განაჩენისა, ბრალის გადაკვალიფიცირების ნაწილს. თუმცა, როგორც საქმის პროკურორი, ჯარჯი წიკლაური, აცხადებს, მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებას ჩაიბარებს ბრალდება, შესაძლებელია, დანაშაულის ჩადენის მოტივთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოსაც მიმართოს. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ განაჩენის გამოცხადებიდან 3 საათში გამოტანილი გადაწყვეტილება მკაცრად გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც პროცესის მიმდინარეობას 7 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. „სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა,“ - აღნიშნა მან და იმ დარღვევებზეც ისაუბრა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გამოიკვეთა. უჩა ნანუაშვილმა ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხები, თუ ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად დაიხურა. გარდა ამისა, არაა იდენტიფიცირებული პირი, ვისგანაც დეკანოზმა ნივთიერება შეიძინა. პროკურატურა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მდივან-რეფერენტის , შორენა თეთრუაშვილის, მკვლელობის მომზადებას ედავებოდა. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით, პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლით გადაუკვალიფიცირა . დეკანოზ გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. ქეთი გიგოლიშვილი [post_title] => წლის პროცესი დასრულდა - მამა გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელი განაჩენი და პასუხგაუცემელი კითხვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wlis-procesi-dasrulda-mama-giorgi-mamaladzis-gamamtyunebeli-ganacheni-da-pasukhgaucemeli-kitkhvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 22 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d148568f2b0602babcec529b1f0a5328 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )