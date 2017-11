„ანაკლია სითი“ კორეულ კომპანიასთან თანამშრომლობას იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => qeti-bochorishvili [2] => anaklia-siti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183313 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => qeti-bochorishvili [2] => anaklia-siti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183313 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5701 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => qeti-bochorishvili [2] => anaklia-siti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => qeti-bochorishvili [2] => anaklia-siti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183313) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18506,16262,5701) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178301 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-21 12:47:34 [post_date_gmt] => 2017-10-21 08:47:34 [post_content] => ქალაქ ანაკლიის პროექტი ჰამბურგში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე 50-მდე კომპანიას წარუდგინეს, სადაც საქართველოს სავაჭრო და საინვესტიციო, ლოგისტიკური და ეკონომიკური შესაძლებლობები განიხილეს. ინფრასტრუქტურულ, სატრანსპორტო, მანუფაქტურულ, ენერგო და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე კომპანიებთან ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის პროექტები „ანაკლია სითის“ ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი ჩუგოშვილმა წარადგინა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერად გერმანულ-ქართულ ბიზნესფორუმს დაესწრო. აღსანიშნავია, რომ ფორუმის მთავარ თემებს შორის ასევე განიხილეს საქართველო, როგორც ლოგისტიკური კვანძი ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის და პროექტის „ერთ სარტყელი, ერთი გზა“ კავკასიის დერეფნის პერსპექტივები და შესაძლებლობები. „ამ დერეფანში კი, ანაკლიის პორტი, ქალაქ ანაკლიითა და სპეციალური ეკონომიკური ზონით სწორედ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და პერსპექტიულ კვანძად მოიაზრება. ქალაქ ანაკლიის, ისევე როგორც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტმა ფორუმზე დიდი ინტერესი გამოიწვია და, ვფიქრობთ, რომ მსგავსი შეხვედრები როგორც პროექტისთვის, ისე მთლიანობაში ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია“, - განაცხადა „ანაკლია სითის“ ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი ჩუგოშვილმა. ქალაქ ანაკლიის პროექტის განვითარება, რომელსაც კომპანია „ანაკლია სითი“ ახორციელებს, 2017 წლის ივნისში დაიწყო და ამ პერიოდისთვის კომპანიამ უკვე გააფორმა მემორანდუმი სამხრეთ კორეის ინჩეონის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონასთან და კომუნიკაცია დაიწყო 100-ზე მეტ საერთაშორისო კომპანიასთან. ამასთან, „ანაკლია სითი“ ახორციელებს აქტიურ კამპანიას როგორც ანაკლიის პორტის, ქალაქისა და სპეციალური ეკონომიკური ზონის, ისე მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობების პოპულარიზაციისთვის. ოქტომბრის თვეში სამხრეთ კორეასა და შვეიცარიაში შეხვედრების შემდეგ, 13 ნოემბერს „ანაკლია სითის“ დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი კომპანიის გუნდთან ერთად პროექტს ბიზნესოპერატორებს ავსტრიაში წარუდგენს. ქალაქი ანაკლია, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მწვანე ეკონომიკის პრინციპებით განვითარდება, რეგიონში მნიშვნელოვან ბიზნეს ცენტრად მოიაზრება. ქალაქის გაშენება ანაკლიის პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება. „ანაკლია სითი“ მოიაზრება, როგორც სატელიტური ქალაქი, სადაც ურბანული დაგეგმარება დაეფუძნება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებას, რაც გააუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს და გახდის მას უფრო საინტერესოსა და მიმზიდველს. მომზადდა და დამტკიცდა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის გენერალური გეგმა. დაახლოებით 600-გვერდიან დოკუმენტზე 1 წლის განმავლობაში „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან“ ერთად საერთაშორისო კომპანია MTBS-ი მუშაობდა. გეგმა 2017 წლის ოქტომბერში საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა; დაიწყო მუშაობა ქალაქ ანაკლიისა და სპეციალური ეკონომიკური ზონის განვითარებაზე, რომელსაც კომპანია „ანაკლია სითი“ ხელმძღვანელობს; „ანაკლია სითიმ“, რომელიც 2017 წლის ივნისში დაფუძნდა, ამ დროისათვის უკვე გააფორმა მემორანდუმი სამხრეთ კორეის ინჩეონის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონასთან; დაიწყო კომუნიკაცია 100-ზე მეტ საერთაშორისო კომპანიასთან; ჩაატარა ტენდერი იმ კომპანიების გამოსავლენად, რომლებმაც უნდა მოამზადონ „ანაკლია სითის“ ეკონომიკური ანალიზი, პროექტის განხორციელებადობის კვლევა და გენერალური გეგმა; წამყვანმა ჰოლანდიურმა კომპანია Van Oord-მა ანაკლიის პორტის მშენებლობისთვის ჩაატარა მოსამზადებელი საზღვაო საინჟინრო, მათ შორის, გეოტექნიკური, ტოპოგრაფიული და სხვა კვლევები. „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ დაასრულა პროექტის განხორციელებადობის ყველა ტექნიკური კვლევა; მომზადდა ანაკლიის ნავსადგურის წინასწარი დიზაინი, რომლის შედგენაშიც კონსორციუმთან ერთად ჩართულნი იყვნენ წამყვანი საერთაშორისო კომპანიები: Moffatt & Nichol, Royal HaskoningDHV და Van Oord; მომზადდა და დამტკიცდა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა; საქართველოს მთავრობამ დაასრულა ანაკლიის ნავსადგურის საინვესტიციო ტერიტორიების გამოსყიდვა; მომზადდა ანაკლიის პორტის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელზე მუშაობის დროსაც „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა" ჩაატარა 50-ზე მეტი კვლევა პორტისა და მიმდებარე ტერიტორიის ფლორის, ფაუნისა და საზღვაო ნაწილის შესასწავლად; სხვადასხვა დროს გამართა საჯარო შეხვედრები ზუგდიდსა და ანაკლიაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან; ანგარიშზე მუშაობის პროცესში ჩართული იყო 20-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია, მათ შორის Royal HaskoningDHV და Ecoline International-ი. ჩატარდა ანაკლიისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სოციალური და ეკონომიკური კვლევები „ანაკლია სითის" დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი და კომპანიის წარმომადგენლები 20-23 სექტემბერს სამხრეთ კორეას ეწვევიან. „ანაკლია სითის" წარმომადგენლები ინჩონის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას ესტუმრებაინ, მათ გამოცდილებას გაეცნობიან და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. ვიზიტის ფარგლებში, სამხრეთ კორეაში საქართველოს საელჩოს მეშვეობით დაგეგმილია ათამდე მნიშვნელოვანი ბიზნესშეხვედრა სხვადასხვა კომპანიასთან, მათ შორის „სამსუნგ ელექტრონიქსთან", „პანტოს ლოჯისტიკსთან", „ჰიუნდაისთან". სეულში ასევე შედგება შეხვედრა კორეის განვითარების ბანკთან, რომელიც სამხრეთ კორეაში საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის, ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილის 15-17 ივნისს, კორეის რესპუბლიკის კუნძულ ჯეჯუზე გამართული აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის (AIIB) მმართველთა საბჭოს მე-2 ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში დაიგეგმა. სამხრეთ კორეის ინჩონის თავისუფალი ეკონომიკური ზონა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მოწინავეა. 13 000 ჰექტარზე გაშენებულმა ინჩონის ზონამ განვითარება 2003 წელს დაიწყო და მისი ყველა ეტაპის დასრულება 2020 წელს იგეგმება. ინჩონში მსოფლიოს წამყვანი მულტინაციონალური კომპანიები სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობენ, მათ შორის: ბიოტექნოლოგიების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინდუსტრიული მიმართულებებით. 