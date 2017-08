ანიტა რაჭველიშვილის მასშტაბური კონცერტი პიაცაზე 23 აგვისტოს გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => anita-rachvelishvili [2] => profusion ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150487 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => anita-rachvelishvili [2] => profusion ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150487 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => anita-rachvelishvili [2] => profusion ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => anita-rachvelishvili [2] => profusion ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150487) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (999,269,17796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146781 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-17 15:02:56 [post_date_gmt] => 2017-07-17 11:02:56 [post_content] => ცნობილი მუსიკოსის, ხატია ბუნიათიშვილის დედა, ნატალი ბუნიათიშვილი წერს იმის შესახებ, რომ მისი შვილი მიწვეული გახლდათ ბასტილიის აღების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე, თუმცა ორგანიზატორებს მონაწილეობის მიღებაზე უარი განუცხადა და ამისი მიზეზი კიდევ ერთი მუსიკოსი, გერგიევი გახლდათ. ნატალი ბუნიათიშვილის შეფასებით, კონცერტზე ანიტა რაჭველიშვილის გამოსვლა იქ, სადაც სადირიჟორო პულტთან გერგიევი იდგა... ნატალი ბუნიათიშვილი წერს: „ჩემო მეგობრებო, ხატიამ უარი თქვა პარიზში „ბასტილიის დღეს“, საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულისადმი მიძღვნილ კონცერტზე, გერგიევის გამო. ამით მან გააპროტესტა ის, რომ საფრანგეთში, ადამიანების უფლებების დამცველ ქვეყანაში გერგიევს რომ ეპატიჟებიან, რომელმაც ცხინვალში იდირიჟორა რუსეთის ჯარისთვის, რომლმაც სირიაში იდირიჟორა ასადისთვის - ეს გაუპროტესტა ხატიამ ფრანგებს - როგორ კადრულობს საფრანგეთი, როგორ აყენებთ შეურაცხყოფას ადამიანის უფლებების დამცველ ქვეყანას რომ გერგიევი გყავთ მაესტროდ. დიახ, მართალი ხართ, ეს გააპროტესტა ხატიამ, როგორც ქართველმა და როგორც მსოფლიო მოქალაქემ. და უარი თქვა ამ ცდუნებაზე. აბა, ესე სიმღერა და დაკვრა და მერე გაპროტესტება არაფერს არ ნიშნავს. სხვა მუსიკოსები რომ აჰყოლოდნენ ამაში ხატიას, ეს მოიტანდა შედეგს. და არა ის, რომ „არა ოკუპაცია“ იძახო facebook-ზე და პარალელურად გერგიევთან ერთად იმღერო, თუ დაუკრა, გინდაც ხელი არ ჩამოართვა, გინდაც ჰაეროვანი კოცნა გაუგზავნო... შედეგს გამოიღებს ნამდვილი სანქცია გერგიევის წინააღმდეგ, რომელიც იქნება უარის თქმა მასთან გამოსვლაზე. ნამდვილი სანქცია მის წინაამდეგ ის არის, როდესაც აკარგვინებ სამსახურს, როდესაც მასზე უარს ამბობენ. ეს მოხდება თუკი ყველა გავაპროტესტებთ და მასზე უარს ვიტყვით. აქ იმაზე კი არ არის კამათი, რომელი უფრო დიდი პატრიოტია (ქართველებმა ხომ ვერ მოვიშალეთ კუდაბზიკობა), არამედ იმაზე, თუ როგორ გავაკეთოთ ისეთი პროტესტი, რიმელიც შედეგს გამოიღებს. ქართველებმა ვერ ჩავკიდეთ ხელი ერთმანეთს, რომ ეს გაგვეპროტესტებინა. სამწუხაროდ, ქართველმა მუსიკოსებმა დაუკრეს და იმღერეს მასთან. სულ ერთია, მერე რა გააპროტესტეს. იქ ისინი დადგნენ მასთან ერთად სცენაზე და როგორ მოთხოვოს ხატიამ თავის ფრანგ და უცხოელ კოლეგებს რომ არ დაუკრან გერგიევთან, როდესაც ჩვენ არ ვდგევართ ერთად? თან აქ მხოლოდ პატრიოტიზმზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ჰუმანურობის წინააღმდეგ გალაშქრული ადამიანების წინააღმდეგ პროტესტის გამოხატვა. პატრიოტიზმი ის კი არ არის, ვინ უფრო მეტ მიწას გამოქაჩავს, არამედ ადამიანებზე რომ ფიქრობ. იმ ადამიანებზე, ვინც ამოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ამის გაპროტესტება კი გერგიევთან სიმღერით არ არის ნამდვილი გაპროტესტება, იმიტომ, რომ საფრანგეთში მაყურებელმა არ იცის, რომ ანიტამ ეს გააპროტესტა. იქ მაყურებელმა დაინახა ის, რომ ქართველი მომღერალი მღეროდა გერგიევთან ერთად. ისინი ხედავენ არა იმას, რომ საქართველოს სახელი გაიტანა ანიტამ, არამედ იმას, რომსაქართველო არ არის გაბრაზებული გერგიევზე, საქართველო არ არის გაბრაზებული რუსულ პოლიტიკაზე, იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად მაინც ვდგავართ სცენაზე იმ ადამიანთან, ვინც პირდაპირ ატარებს რუსულიპოლიტიკის პროპაგანდას. ანუ „ყველაფერი რიგზე ყოფილა“. - „თუ შენ ქართველი არ აპროტესტებ, მე - მაკრონმა რატომ უნდა გავაპროტესტო საქართველოს ოკუპაცია?“. ჩვენ თუ საფრანგეთს არ ვუპროტესტებთ ამას და ვდგებით გერგიევის გვერდით ერთ სცენაზე საფრანგეთში, მაშინ საფრანგეთმა რატომ უნდა ინერვიულოს ჩვენს ოკუპაციაზე?“ იხილეთ ასევე: ანიტა რაჭველიშვილი ბასტილიის დღესთან დაკავშირებულ გრანდიოზულ კონცერტზე წარსდგა [post_title] => ხატია ბუნიათიშვილის დედა ანიტა რაჭველიშვილს საყვედურობს - რატომ არ გამოვიდა პარიზში კონცერტზე ცნობილი მუსიკოსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khatia-buniatishvilis-deda-anita-rachvelishvils-sayvedurobs-ratom-ar-gamovida-parizshi-koncertze-cnobili-musikosi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 15:04:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 11:04:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146781 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146383 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-15 00:49:11 [post_date_gmt] => 2017-07-14 20:49:11 [post_content] => ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი პარიზში გამართულ გრანდიოზულ კონცერზე წარსდგა. კონცერტი საფრანგეთში, ბასტილიის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. კონცერტზე ანიტამ ორი კომპოზიცია "O my immortal lyre" და "Flower Duet" შეასრულა. კლასიკური მუსიკის კონცერტი, რომელშიც მსოფლიო ვარსკვლავებმა მიიღეს მონაწილეობა, გრანდიოზული ფეიერვერკით დაგვირგვინდა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/1-Anita-Rachvelishvili-Home-2.mp4"][/video] ანიტა და ნადინ სიერა - ყვავილების დუეტი ლეო დელიბის ოპერიდან "ლაკმე" [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/Anita-Rachvelishvili-Home-3.mp4"][/video] თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ანიტა რაჭველიშვილი ბასტილიის დღესთან დაკავშირებულ გრანდიოზულ კონცერტზე წარსდგა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anita-rachvelishvili-bastiliis-dghestan-dakavshirebul-grandiozul-koncertze-warsdga [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 01:09:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 21:09:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146383 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143006 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-03 12:46:32 [post_date_gmt] => 2017-07-03 08:46:32 [post_content] => ქართველ მეცოსოპრანო ანიტა რაჭველიშვილს პარიზის ოპერაში დალილას როლის შესრულებისთვის პრესტიჟული ჯილდო მიაკუთვნეს. ის სხვა ხუთ ქალ შემსრულებელთან ერთად იყო წარდგენილი შესაბამის ნომინაციაში და ამ კატეგორიის გამარჯვებული გახდა. Bachtrack Opera Awards 2017 მან საუკეთესო ქალი შემსრულებლის ნომინაციაში დაიმსახურა. ანიტას „ფეისბუქ“-კედელი მილოცვებითაა აჭრელებული. აღნიშნავენ, რომ ეს ჯილდო ქართველმა ოპერის მომღერალმა დამსახურებულად მიიღო. ხმის მიცემა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნომინაციაში ექვსი ქალი შემსრულებელი რამდენიმე ასეული პერდორმანსიდან აარჩიეს, რომლებიც 2016-17 წლების განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა საოპერო სცენაზე გაიმართა. [post_title] => ანიტა რაჭველიშვილი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anita-rachvelishvili-prestidjuli-jildos-mflobeli-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 12:56:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 08:56:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143006 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146781 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-17 15:02:56 [post_date_gmt] => 2017-07-17 11:02:56 [post_content] => ცნობილი მუსიკოსის, ხატია ბუნიათიშვილის დედა, ნატალი ბუნიათიშვილი წერს იმის შესახებ, რომ მისი შვილი მიწვეული გახლდათ ბასტილიის აღების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტზე, თუმცა ორგანიზატორებს მონაწილეობის მიღებაზე უარი განუცხადა და ამისი მიზეზი კიდევ ერთი მუსიკოსი, გერგიევი გახლდათ. ნატალი ბუნიათიშვილის შეფასებით, კონცერტზე ანიტა რაჭველიშვილის გამოსვლა იქ, სადაც სადირიჟორო პულტთან გერგიევი იდგა... ნატალი ბუნიათიშვილი წერს: „ჩემო მეგობრებო, ხატიამ უარი თქვა პარიზში „ბასტილიის დღეს“, საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულისადმი მიძღვნილ კონცერტზე, გერგიევის გამო. ამით მან გააპროტესტა ის, რომ საფრანგეთში, ადამიანების უფლებების დამცველ ქვეყანაში გერგიევს რომ ეპატიჟებიან, რომელმაც ცხინვალში იდირიჟორა რუსეთის ჯარისთვის, რომლმაც სირიაში იდირიჟორა ასადისთვის - ეს გაუპროტესტა ხატიამ ფრანგებს - როგორ კადრულობს საფრანგეთი, როგორ აყენებთ შეურაცხყოფას ადამიანის უფლებების დამცველ ქვეყანას რომ გერგიევი გყავთ მაესტროდ. დიახ, მართალი ხართ, ეს გააპროტესტა ხატიამ, როგორც ქართველმა და როგორც მსოფლიო მოქალაქემ. და უარი თქვა ამ ცდუნებაზე. აბა, ესე სიმღერა და დაკვრა და მერე გაპროტესტება არაფერს არ ნიშნავს. სხვა მუსიკოსები რომ აჰყოლოდნენ ამაში ხატიას, ეს მოიტანდა შედეგს. და არა ის, რომ „არა ოკუპაცია“ იძახო facebook-ზე და პარალელურად გერგიევთან ერთად იმღერო, თუ დაუკრა, გინდაც ხელი არ ჩამოართვა, გინდაც ჰაეროვანი კოცნა გაუგზავნო... შედეგს გამოიღებს ნამდვილი სანქცია გერგიევის წინააღმდეგ, რომელიც იქნება უარის თქმა მასთან გამოსვლაზე. ნამდვილი სანქცია მის წინაამდეგ ის არის, როდესაც აკარგვინებ სამსახურს, როდესაც მასზე უარს ამბობენ. ეს მოხდება თუკი ყველა გავაპროტესტებთ და მასზე უარს ვიტყვით. აქ იმაზე კი არ არის კამათი, რომელი უფრო დიდი პატრიოტია (ქართველებმა ხომ ვერ მოვიშალეთ კუდაბზიკობა), არამედ იმაზე, თუ როგორ გავაკეთოთ ისეთი პროტესტი, რიმელიც შედეგს გამოიღებს. ქართველებმა ვერ ჩავკიდეთ ხელი ერთმანეთს, რომ ეს გაგვეპროტესტებინა. სამწუხაროდ, ქართველმა მუსიკოსებმა დაუკრეს და იმღერეს მასთან. სულ ერთია, მერე რა გააპროტესტეს. იქ ისინი დადგნენ მასთან ერთად სცენაზე და როგორ მოთხოვოს ხატიამ თავის ფრანგ და უცხოელ კოლეგებს რომ არ დაუკრან გერგიევთან, როდესაც ჩვენ არ ვდგევართ ერთად? თან აქ მხოლოდ პატრიოტიზმზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ჰუმანურობის წინააღმდეგ გალაშქრული ადამიანების წინააღმდეგ პროტესტის გამოხატვა. პატრიოტიზმი ის კი არ არის, ვინ უფრო მეტ მიწას გამოქაჩავს, არამედ ადამიანებზე რომ ფიქრობ. იმ ადამიანებზე, ვინც ამოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ამის გაპროტესტება კი გერგიევთან სიმღერით არ არის ნამდვილი გაპროტესტება, იმიტომ, რომ საფრანგეთში მაყურებელმა არ იცის, რომ ანიტამ ეს გააპროტესტა. იქ მაყურებელმა დაინახა ის, რომ ქართველი მომღერალი მღეროდა გერგიევთან ერთად. ისინი ხედავენ არა იმას, რომ საქართველოს სახელი გაიტანა ანიტამ, არამედ იმას, რომსაქართველო არ არის გაბრაზებული გერგიევზე, საქართველო არ არის გაბრაზებული რუსულ პოლიტიკაზე, იმიტომ, რომ ჩვენ ერთად მაინც ვდგავართ სცენაზე იმ ადამიანთან, ვინც პირდაპირ ატარებს რუსულიპოლიტიკის პროპაგანდას. ანუ „ყველაფერი რიგზე ყოფილა“. - „თუ შენ ქართველი არ აპროტესტებ, მე - მაკრონმა რატომ უნდა გავაპროტესტო საქართველოს ოკუპაცია?“. ჩვენ თუ საფრანგეთს არ ვუპროტესტებთ ამას და ვდგებით გერგიევის გვერდით ერთ სცენაზე საფრანგეთში, მაშინ საფრანგეთმა რატომ უნდა ინერვიულოს ჩვენს ოკუპაციაზე?“ იხილეთ ასევე: ანიტა რაჭველიშვილი ბასტილიის დღესთან დაკავშირებულ გრანდიოზულ კონცერტზე წარსდგა [post_title] => ხატია ბუნიათიშვილის დედა ანიტა რაჭველიშვილს საყვედურობს - რატომ არ გამოვიდა პარიზში კონცერტზე ცნობილი მუსიკოსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khatia-buniatishvilis-deda-anita-rachvelishvils-sayvedurobs-ratom-ar-gamovida-parizshi-koncertze-cnobili-musikosi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 15:04:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 11:04:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146781 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 44 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3ef13b4476a9777af1497d18217fd9fd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )