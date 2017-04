არსებობს დაბრკოლებები, როცა ექსპროპრიატორი მესაკუთრის ქონების ჩამორთმევისთვის სასამართლოს მიმართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo [1] => qoneba [2] => mesakutre ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125983 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo [1] => qoneba [2] => mesakutre ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125983 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2585 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo [1] => qoneba [2] => mesakutre ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saertashoriso-gamchvirvaloba-saqartvelo [1] => qoneba [2] => mesakutre ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125983) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15211,6321,2585) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112501 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-03 11:36:20 [post_date_gmt] => 2017-03-03 07:36:20 [post_content] => ბევრი ფაქტი მიუთითებს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და ვერ მოახერხა ზეწოლისთვის წინააღმდეგობა გაეწია, ამის შესახებ „ფორტუნას“ ეთერში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა. ეკა გიგაურის თქმით, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ცალსახად აისახება მედია გარემოზე. „დასაბუთდა, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ხელისუფლება და ამ გადაწყვეტილებით მითითება და გზავნილი მისცა სხვა მედია საშუალებებს, რომ თუკი ისინი იქნებიან ძალიან კრიტიკულები და მათი გადაწყვეტილებები არ იქნება ხელისუფლებისთვის მოსაწონი, მედიასაშუალებებს შეექმნებათ კონკრეტული პრობლემები, და ამას წინ ვერ აღუდგება ვერც სასამართლო და ვერც სხვა ინსტანცია,“ - განაცხადა გიგაურმა. მისივე თქმით, შესაძლოა „რუსთავი 2“-ის მიერ გაშუქებული ინფორმაცია საზოგადოების ნაწილს არ მოსწონს, თუმცა ალტერნატივა არ უნდა იყოს სხვა არხზე გადართვა მხოლოდ. გიგაური მიიჩნევს, რომ განსხვავებული აზრის პატივისცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. „რთულია გამოსავლის მოფიქრება, რადგან ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება. ვფიქრობ, დააპირებენ სტრასბურგში გასაჩივრებას, თუმცა ეს პროცეს გაგრძელდება და შედეგი რამდენიმე წლის მერე იქნება. არასამთავრობო სექტორი დაიცავს თითოეული იმ ჟურნალისტის შრომით უფლებას, რომელიც მუშაობს „რუსთავი 2“-ში. ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობა აუცილებელია, რადგან შემდეგი ნაბიჯი იქნება მათი გათავისუფლება არხიდან და თითოეულის უფლებებს დავიცავთ,“ - განაცხადა გიგაურმა „ფორტუნას“ ეთერში. [post_title] => არასამთავრობო სექტორი"რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავს - გიგაური [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arasamtavrobo-seqtorirustavi-2-is-djurnalistebis-uflebebs-daicavs-gigauri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-03 11:36:20 [post_modified_gmt] => 2017-03-03 07:36:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 103998 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-25 15:03:08 [post_date_gmt] => 2017-01-25 11:03:08 [post_content] => „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ სამდივნოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ „კორუფციის აღქმის ინდექსის“ 2016 წელის კვლევაში საქართველოს 57 ქულა აქვს და 44-ე ადგილზეა 176 ქვეყანას შორის. 2016 წლის ინდექსის თანახმად, კორუფციის აღქმის დონე ყველაზე დაბალია დანიასა და ახალ ზელანდიაში (90 ქულა), ხოლო ყველაზე მაღალი - სომალიში (10 ქულა). საქართველოს მაჩვენებელი საუკეთესოა აღმოსავლეთ ევროპის (ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოკლებით) და ცენტრალური აზიის რეგიონში. კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელსაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ სამდივნო 1995 წლიდან ყოველწლიურად აქვეყნებს, ემყარება ექსპერტების მოსაზრებებს საჯარო სექტორში კორუფციის დონის შესახებ. 2012 წლიდან კვლევა ახალი მეთოდოლოგიით ტარდება, რომელიც სხვადასხვა წლის შედეგების შედარების შესაძლებლობას იძლევა. კორუფციის აღქმის ინდექსი სხვადასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევების საფუძველზე მზადდება, რომელთაგან თითოეული სხვადასხვა ქვეყანაში კორუფციის მხრივ არსებული მდგომარეობის შეფასებას შეიცავს. 2016 წლის ინდექსში საქართველოს ქულა შემდეგ კვლევებს ემყარება: ბერტელსმანის ფონდის ტრანსფორმაციის ინდექსი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მენეჯერთა აზრის კვლევა, მსოფლიო სამართლის პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსი, „გლობალ ინსაითის“ ქვეყნების რისკის რეიტინგი, „ფრიდომ ჰაუსის“ ტრანზიციული ქვეყნების კვლევა, პროექტი „დემოკრატიის ვარიაციები“. კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველომ 2012 წელს 52 ქულა მიიღო (51-ე ადგილი), 2013 წელს - 49 ქულა (55-ე ადგილი), 2014 წელს - 52 ქულა (50-ე ადგილი), 2015 წელს - 52 ქულა (48 ადგილი). გასულ წელთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებლის გაუმჯობესება (57 ქულა 52-ის ნაცვლად) კორუფციის აღქმის მხრივ ქვეყანაში გარკვეულ (თუმცა მცირე) წინსვლაზე მიუთითებს (რეიტინგში საქართველოს ადგილის ცვლილება ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რადგან სხვა ქვეყნებში მომხდარი ცვლილებების შედეგი შეიძლება იყოს). ამასთან, ის გარემოება, რომ 2012-2016 წლებში საქართველოს მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ იცვლებოდა, ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პროგრესის არარსებობის ინდიკატორია. ორგანიზაციის შეფასებით, ბოლო პერიოდში ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ საქართველოში გადაგმული პოზიტიური ნაბიჯებიდან აღსანიშნავია მნიშვნელოვანი ცვლილებები შესაბამის კანონმდებლობაში, რომლებიც გულისხმობს თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნას და მამხილებელთა დაცვის გაუმჯობესებას. ამავე დროს, საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ შემდგომი პროგრესის უზრუნველსაყოფად საჭიროა სხვა მნიშვნელოვანი ზომების გატარება:

სახელმწიფო ინსტიტუტებზე არაფორმალური გავლენის აღმოფხვრა, საჯარო და კერძო სექტორების ეფექტური გამიჯვნა

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყების შექმნა, რომელიც კორუფციის კომპლექსური ფორმების (მათ შორის, მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის) პრევენციისთვის აუცილებელი უფლებამოსილებებითა და რესურსებით იქნება აღჭურვილი

სასამართლო ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი უწყებების დამოუკიდებლობის და პოლიტიკური მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა

დამოუკიდებელი, პროფესიონალური და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება. საჯარო სამსახურში მიღებისა და საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის ეფექტიანი და გამჭვირვალე სისტემის შექმნა, რომელიც გამორიცხავს პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებსა და ნეპოტიზმს ამ სფეროში

საზედამხედველო და მარეგულირებელი ინსტიტუტების (მაგ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, კონკურენციის სააგენტოს, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, საჯარო სამსახურის ბიუროს) ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გაძლიერება და მათ საქმიანობაში პოლიტიკურად მოტივირებული ჩარევის გამორიცხვა

ეფექტური ანტიკორუფციული მექანიზმების შექმნა სახელმწიფო საწარმოებში

სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული შესყიდვების მეტისმეტად მაღალი ხვედრითი წილის შემცირება

მამხილებელთა ეფექტური დაცვა პრაქტიკაში

კორუფციის ფაქტების გამომვლენი ჟურნალისტების მხარდაჭერა და მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე სათანადოდ რეაგირება

ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში 2015 წელს შესული პოზიტიური ცვლილებების რაც შეიძლება სწრაფად ამოქმედება

ფარმაცევტული ბაზარი საბაზრო ძალაუფლების არც თუ ისე მკაფიო კონცენტრაციით ხასიათდება. 2015 წლის იმპორტის მონაცემებზე დაყრდნობით , ბაზრის დაახლოებით 70% ხუთ მსხვილ კომპანიაზეა გადანაწილებული. ესენი არიან შპს „პსპ ფარმა” - 22.32%, შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია” - 14.91%, შპს „ავერსი - ფარმა” -14.54%, სს „ჯი პი სი - 10.20%” და შპს „გლობალფარმი” - 7.02%. აქედან გამომდინარე, ფარმაცევტული ბაზარი შეიძლება დახასიათდეს, როგორც სუსტი ოლიგოპოლია, თუმცა სულ ახლახან დაანონსებული „ეი-ბი-სი ფარმაციის’’ და სს „ჯი-პი-სი’’-ს გაერთიანება ბაზარზე კონკურენციის შეზღუდვის და შედეგად დომინირებული პოზიციების ბოროტად გამოყენების რისკებს კიდევ უფრო მეტად აჩენს. ასევე აღსანიშნავია აღნიშნული შერწყმის დადებითი მხარეებიც, კერძოდ, კომპანიების შერწყმა ხელს შეუწყობს რესურსების გაერთიანებას, ხარჯების ოპტიმიზაციასა და ეფექტიანობის გაზრდას;

, ბაზრის დაახლოებით 70% ხუთ მსხვილ კომპანიაზეა გადანაწილებული. ესენი არიან შპს „პსპ ფარმა” - 22.32%, შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია” - 14.91%, შპს „ავერსი - ფარმა” -14.54%, სს „ჯი პი სი - 10.20%” და შპს „გლობალფარმი” - 7.02%. აქედან გამომდინარე, ფარმაცევტული ბაზარი შეიძლება დახასიათდეს, როგორც სუსტი ოლიგოპოლია, თუმცა სულ ახლახან დაანონსებული „ეი-ბი-სი ფარმაციის’’ და სს „ჯი-პი-სი’’-ს გაერთიანება ბაზარზე კონკურენციის შეზღუდვის და შედეგად დომინირებული პოზიციების ბოროტად გამოყენების რისკებს კიდევ უფრო მეტად აჩენს. ასევე აღსანიშნავია აღნიშნული შერწყმის დადებითი მხარეებიც, კერძოდ, კომპანიების შერწყმა ხელს შეუწყობს რესურსების გაერთიანებას, ხარჯების ოპტიმიზაციასა და ეფექტიანობის გაზრდას; საქართველომ GMP საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა კვლავ ვერ მოახერხა, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს ქვეყნის შიგნით წარმოებული მედიკამენტების ექსპორტს და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ქვეყნის შიგნით მოხმარებული მედიკამენტების ხარისხსაც. აღნიშნულ სტანდარტებზე გადასავლას მთავრობა 2016 წლისთვის გეგმავდა, თუმცა მთავრობის ახალი დადაგენილებით ის 2018 წლისთვის გადაიდო;

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს, რომელიც პასუხისმგებელია მედიკამენტების ხარისხის შემოწმებაზე, როგორც ჩანს, არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური რესურსი/ბიუჯეტი ამ ფუნქციის ეფექტიანად შესასრულებლად. ასევე დღეს არსებული კანონმდებლობაც სრულად ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული ფუნქციის სრულყოფილად განხორციელებას;

ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმის რეგისტრაციის წესი ქმნის ბაზარზე უხარისხო მედიკამენტების შემოსვლის მცირე რისკებს;

რეცეპტების სისტემის დადებითი მხარეები მის ადმინისტრირებაში არსებული ხარვეზების გამო არც თუ ისე დიდია. ფარმაცევტული ქსელები მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემისას ყოველთვის არ ჯარიმდებიან. ამ ქმედებისთვის კანონით განსაზღვრული ჯარიმები საკმაოდ მცირეა იმისთვის, რომ დარღვევის პრევენცია მოხდეს;

ქვეყანაში კვლავ აქტუალურ პრობლემად რჩება პოლიპრაგმაზია (ავადმყოფისათვის ერთდროულად გაუმართლებლად მრავალი წამლისა და სამკურნალო პროცედურის დანიშვნა) და ფარმაკოზედამხედველობის სრულყოფილი სისტემის არარსებობა;

2013-2016 წლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად რეცეპტების (ელექტრონული რეცეპტების) შემოღებას და მასთან დაკავშირებულ თანმდევ პროცესებს ეხებოდა. ამავე პერიოდში განხორცილებული ცვლილებები, ასევე უკავშირდება ჯარიმების გამკაცრებას უკანონო ფარმაცევტულ საქმიანობაზე და ფარმაცევტული საქმიანობის წესების დარღვევაზე. წესების დარღვევისას ბევრ შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა გაორმაგდა

2014 წელს, განსაკუთრებით კი აპრილის შემდეგ, ყველა ფარმაცევტულ პროდუქტზე ფასები მნიშვნელოვანად გაიზარდა. ზრდის ტემპმა პიკს 2015 წლის მეორე ნახევარში მიაღწია. 2015 წლის ნოემბრიდან ფასების ზრდის ტემპმა კლება დაიწყო და 2016 წლის მაისის თვიდან მედიკამენტთა ზოგიერთ ჯგუფზე ფასები უკვე შემცირდა. ფასების კლების ტენდენცია თითქმის ყველა ფარმაცევტულ პროდუქტზე 2016 წლის დეკემბრამდე ნარჩუნდება;

იმპორტის მონაცემებზე დაყრდნობით , საწარმოები „ავერსი-რაციონალი" და „ჯი-ემ-პი"მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საქართველოში ფარმაცევტული წარმოების სექტორის განვითარებაში, მათ ბაზრის 97% უკავიათ. ამჟამად ბაზარზე დაშვებულია 11,168 მედიკამენტი (წამლის ფორმის, დოზისა და შეფუთვაში რაოდენობის გათვალისწინებით), რომელთა შორის 1,367 ქართული წარმოებისაა, ეს კი ყველა მედიკამენტის რაოდენობის 12,25% შეადგენს, საქართველოში წარმოებული მედიკამენტებიდან 259 სამკურნალო საშუალებას აწარმოებს ,,ავერსი-რაციონალი“, ხოლო 237-ს - ,,ჯი-ემ-ფარმაცევტიკალსი“ (ჯი-ემ-პი). აქედან ცხადია, რომ საქართველოში არიან ისეთი მწარმოებლებიც, რომლებიც ფარმავცევტული პროდუქტს საქართველოში შეძენილი ნედლეულით აწარმოებენ;

, საწარმოები „ავერსი-რაციონალი" და „ჯი-ემ-პი"მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საქართველოში ფარმაცევტული წარმოების სექტორის განვითარებაში, მათ ბაზრის 97% უკავიათ. ამჟამად ბაზარზე დაშვებულია 11,168 მედიკამენტი (წამლის ფორმის, დოზისა და შეფუთვაში რაოდენობის გათვალისწინებით), რომელთა შორის 1,367 ქართული წარმოებისაა, ეს კი ყველა მედიკამენტის რაოდენობის 12,25% შეადგენს, საქართველოში წარმოებული მედიკამენტებიდან 259 სამკურნალო საშუალებას აწარმოებს ,,ავერსი-რაციონალი“, ხოლო 237-ს - ,,ჯი-ემ-ფარმაცევტიკალსი“ (ჯი-ემ-პი). აქედან ცხადია, რომ საქართველოში არიან ისეთი მწარმოებლებიც, რომლებიც ფარმავცევტული პროდუქტს საქართველოში შეძენილი ნედლეულით აწარმოებენ; 2012 წელს ფარმაცევტულ კომპანიებთან დაკავშირებულმა პირებმა სახელისუფლო პარტიას „ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა” მთლიანობაში 415,000 ათასი ლარი შესწირეს. მსგავსი შემთხვევები 2012 წლის შემდეგ აღარ დაფიქსირებულა.

[post_title] => კორუფციის აღქმის ინდექსით საქართველო რეგიონში პირველ ადგილზეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => korufciis-aghqmis-indeqsit-saqartvelo-regionshi-pirvel-adgilzea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-25 15:03:08 [post_modified_gmt] => 2017-01-25 11:03:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103998 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 94259 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-12-08 17:08:10 [post_date_gmt] => 2016-12-08 13:08:10 [post_content] => „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ’’ ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა, რომელშიც ამ დარგში არსებული ძირითადი ტენდენციები, პრობლემები და მათ გადასაჭრელად საჭირო რეკომენდაციებია მოცემული. კვლევის საანგარიშო პერიოდი ძირითადად 2012-2016 წლებს, თუმცა ზოგიერთ უფრო ადრინდელ საკითხსაც მოიცავს. "საერთაშორისო გამჭვირვალობა–საქართველოს" მიხედვით რამდენიმე ძირითადი საკითხი გამოიკვეთა. მათ შორისაა, სუსტი ოლიგოპოლია, რომელიც ბაზარზე ნაკლებ კონკურენცასა და შესაბამისად, დომინირებული პოზიციების ბოროტად გამოყენების რისკებს ზრდის; მედიკამენტების ხარისხი და ა.შ:სრული კვლევა შეგიძიათ იხილოთ ლინკზე​ [post_title] => ფარმაცევტულ ბაზარზე პრობლემები და სუსტი ოლიგოპოლიაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farmacevtul-bazarze-problemebi-da-susti-oligopoliaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-08 17:40:08 [post_modified_gmt] => 2016-12-08 13:40:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94259 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 112501 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-03 11:36:20 [post_date_gmt] => 2017-03-03 07:36:20 [post_content] =>ეკა გიგაურის თქმით, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ცალსახად აისახება მედია გარემოზე. „დასაბუთდა, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ხელისუფლება და ამ გადაწყვეტილებით მითითება და გზავნილი მისცა სხვა მედია საშუალებებს, რომ თუკი ისინი იქნებიან ძალიან კრიტიკულები და მათი გადაწყვეტილებები არ იქნება ხელისუფლებისთვის მოსაწონი, მედიასაშუალებებს შეექმნებათ კონკრეტული პრობლემები, და ამას წინ ვერ აღუდგება ვერც სასამართლო და ვერც სხვა ინსტანცია,“ - განაცხადა გიგაურმა. მისივე თქმით, შესაძლოა „რუსთავი 2“-ის მიერ გაშუქებული ინფორმაცია საზოგადოების ნაწილს არ მოსწონს, თუმცა ალტერნატივა არ უნდა იყოს სხვა არხზე გადართვა მხოლოდ. გიგაური მიიჩნევს, რომ განსხვავებული აზრის პატივისცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. „რთულია გამოსავლის მოფიქრება, რადგან ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება. ვფიქრობ, დააპირებენ სტრასბურგში გასაჩივრებას, თუმცა ეს პროცეს გაგრძელდება და შედეგი რამდენიმე წლის მერე იქნება. არასამთავრობო სექტორი დაიცავს თითოეული იმ ჟურნალისტის შრომით უფლებას, რომელიც მუშაობს „რუსთავი 2“-ში. ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობა აუცილებელია, რადგან შემდეგი ნაბიჯი იქნება მათი გათავისუფლება არხიდან და თითოეულის უფლებებს დავიცავთ,“ - განაცხადა გიგაურმა „ფორტუნას“ ეთერში. [post_title] => არასამთავრობო სექტორი"რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავს - გიგაური [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arasamtavrobo-seqtorirustavi-2-is-djurnalistebis-uflebebs-daicavs-gigauri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-03 11:36:20 [post_modified_gmt] => 2017-03-03 07:36:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112501 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1211bea6c797887a6c04aefbcdd9d528 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )