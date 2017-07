აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => saaftiqo-chanta [4] => rchevebi-dedebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 62332 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => saaftiqo-chanta [4] => rchevebi-dedebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 62332 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => saaftiqo-chanta [4] => rchevebi-dedebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => saaftiqo-chanta [4] => rchevebi-dedebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (62332) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (796,1868,7239,1870,7109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142151 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 12:21:49 [post_date_gmt] => 2017-06-29 08:21:49 [post_content] => ერთი დღე დარჩა მსურველებისთვის, National Geographic-ის კონკურსში - „მოგზაურის წლის საუკეთესო ფოტო“ მონაწილეობა მიიღონ, გამოცემის რედაქტორებმა კატეგორიიდან „ქალაქები“ რამდენიმე არაჩვეულებრივი ფოტო გამოაქვეყნეს. კონკურსისთვის ფოტოების მიღება ხვალ, 30 ივნისს სრულდება, გამარჯვებულს 10 დღიანი დაუვიწყარი ექსპედიცია ელის. ფოტოების სიმაღლიდან გადაღება პოპულარული თემა აღმოჩნდა. [caption id="attachment_142152" align="alignleft" width="750"] აზიის ყველაზე მაღალი შენობის სახურავიდან, სამხრეთ კორეა, ბუსანი. ფოტოგრაფ ალბერტ დროსს რამდენიმე თვე დასჭირდა, მიეღო ნებართვა, შენობის სახურავზე ასულიყო. საჭირო გახდა, უსაფრთხოების საგანგებო ზომების მიღებაც.[/caption] [caption id="attachment_142154" align="alignleft" width="750"] "ნიუ-იორკის ნათება II" - გადაღებულია ქუინსიდან. ფოტო არის ტრილოგიის მეორე ნაწილი და ავტორი ლარს სივარსია.[/caption] [caption id="attachment_142155" align="alignleft" width="750"] "დედა პლატა ქალაქი", ჰონგ-კონგი. შენობები ზემოდან, ღამით კომპიუტერულ სერვერებს ჰგავს, გზები კი - ამ სერვერების შემაერთებელ კაბელებს. ავტორი - ჰო ლამ ჩენგი.[/caption] [caption id="attachment_142156" align="alignleft" width="750"] "უუმანაქი," პატარა კუნძული გრენლანდიაზე, სადაც 1200-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ამბობენ, რომ აქედან გამგზავრების შემდეგ კუნძულზე გულის ნაწილს ტოვებ... ფოტოგრაფის თქმით, ეს მართალია. არაჩვეულებრივი ხედები ზღვაში მოცურავე აისბერგების და პატარა, ფერადი სახლები. ავტორი - რაიან ელზეინი.[/caption] [caption id="attachment_142157" align="alignleft" width="750"] "კითხვის დონეები", ბიბლიოთეკა შტუტგარტში. ავტორი რობერტ ფრიცი.[/caption] [caption id="attachment_142158" align="alignleft" width="750"] "ელვა მთვარის შუქზე", ავტორი კრისტოფერ მარკისზი, ფოტო გადაღებულია ნოი-იორკში, მანჰეტენზე.[/caption] [caption id="attachment_142159" align="alignleft" width="750"] "სავაჭრო ქუჩის ხმაურიანი ცხოვრება", ინდოეთი, ბანგალორე. ავტორი ნიხილ რასივასია.[/caption] [caption id="attachment_142160" align="alignleft" width="750"] "ნისლი ჰონგ-კონგში", ავტორი ედვარდ თინი.[/caption] [caption id="attachment_142162" align="alignleft" width="750"] "ალ აინი", ახალი ქალაქი უდაბნოში. ავტორი ანდრჟეი ბოჩენსკი.[/caption] [post_title] => ფოტოები, რომლის მსგავსსაც იშვიათად ნახავთ - National Geographic-ის რედაქტორების არჩევანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fotoebi-romlis-msgavssac-ishviatad-nakhavt-national-geographic-is-redaqtorebis-archevani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 12:43:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 08:43:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141665 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 16:45:51 [post_date_gmt] => 2017-06-27 12:45:51 [post_content] => დნეპრის მცხოვრები სერგეი გორდეევი შავი ზღვის აუზში ესპედიციას იწყებს სახელწოდებით „მეგობრობის ხიდი“. 4 ათას კილომეტრიან მარშრუტს გორდეევი კაიაკით (ტყავგადაკრული მსუბუქი ნავით) უკრაინას, რუმინეთს, ბულგარეთს, თურქეთსა და საქართველოს გაივლის. "უნიანის" ცნობით, ექსპედიციის დასრულება ნოემბერში იგეგმება. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="141667,141668,141669,141670,141671"] თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ნავით უკრაინიდან საქართველომდე: დნეპრის მცხოვრები საზღვაო ექსპედიციას იწყებს (ფოტორეპორტაჟი) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => navit-ukrainidan-saqartvelomde-dnepris-mckhovrebi-sazghvao-eqspedicias-iwyebs-fotoreportadji [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 01:01:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 21:01:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141665 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141498 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 12:49:16 [post_date_gmt] => 2017-06-27 08:49:16 [post_content] => უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა. მობილური აპლიკაცია, სახელწოდებით Gamarjoba ინტერნეტ სივრცეში ივნისის მეორე ნახევრიდან გამოჩნდა და უკვე 6 ათასამდე ჩამოწერა აქვს. აპლიკაცია ევროკავშრის დაფინანსებით დამზადდა და მისი მთავარი მიზანია, საქართველოში ჩამოსულ უცხოელს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია გადაუდებელი კონტაქტებისა და აუცილებელი სერვისების შესახებ. ქართულ ” Trip Advisor”- თან დაკავშირებით, ”ფორტუნა” პროექტის დირექტორს, მარიკა ჭუმბურიძეს ესაუბრა. როგორც მან განმარტა, Gamarjoba-ს მიმართ ინტერესი მზარდია და ჩამოწერების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. ”განსაკუთრებით აქტიურობენ მომხმარებლები აშშ-დან, საიდანაც ჩამოწერების ყველაზე დიდი რაოდენობა ფიქსირდება ამ დროისთვის. ასევე მზარდია ინტერესი ევროპისა და აზიის ქვეყნებიდანაც. რაც შეეხება უშუალოდ აპლიკაციას, ის უცხოელ ვიზიტორებზეა მორგებული და მათ აწვდის ისეთი ტიპის ინფორმაციას, როგორიცაა: სახელმწიფო სერვისები, ტრანსპორტი, სასტუმროები, გადაუდებელი დახმარება, ასევე ინფორმაცია ვიზის შესახებ (აპლიკაცია იძლევა ინფორმაციას, კონკრეტული ქვეყნიდან არის თუ არა საქართველოში ჩამოსასვლელად საჭირო ვიზა, რა ვადა დარჩა მომხმარებელს საქართველოში ყოფნისთვის ) და სხვა”, - აღნიშნა ჭუმბურიძემ. მისივე ინფორმაციით, აპლიკაციაში მოცემულია ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებების შესახებაც, 112-ში დარეკვა აპლიკაციიდანვე შეუძლია მომხმარებელს. აქვე არის ონლაინჩათის სერვისიც. მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს, რომელი ქვეყნიდან არის და თავისი თანამემამულეები მოძებნოს, რომლებსაც ასევე აქვთ გავლილი რეგისტრაცია. ”ის, რომ ჩვენი აპლიკაცია ნელ-ნელა პოპულარული ხდება, ამაზე კომპანიების მხრიდან დაინტერესებაც მეტყველებს. სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვადასხვა დაწესებულები გვთხოვენ, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია განვათავსოთ ჩვენს აპლიკაციაში. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ კრიტერიუმებზე... ჯერჯერობით ჩვენთან ინფორმაციის განთავსება უფასოა, შესაბამისად, გვაქვს ბევრი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია, იმისთვის, რომ Gamarjoba-ს აპლიკაციაში მოხვდეს”, - განმარტა პროექტის დირექტორმა და დასძინა, რომ ამ ეტაპზე აპლიკაციის განვითარებაზე მუშაობა კვლავ გრძელდება. ცნობისთვის, ქართული Trip Advisor -ის Gamarjoba-ს ჩამოწერა შესაძლებელია სრულიად უფასოდ, როგორც ანდროიდის, ისე IOS-ის ტიპის სმარტფონებისთვის. [post_title] => Gamarjoba - უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamarjoba-uckhoeli-vizitorebistvis-qartuli-trip-advisor-sheiqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 13:18:20 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 09:18:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141498 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142151 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 12:21:49 [post_date_gmt] => 2017-06-29 08:21:49 [post_content] => ერთი დღე დარჩა მსურველებისთვის, National Geographic-ის კონკურსში - „მოგზაურის წლის საუკეთესო ფოტო“ მონაწილეობა მიიღონ, გამოცემის რედაქტორებმა კატეგორიიდან „ქალაქები“ რამდენიმე არაჩვეულებრივი ფოტო გამოაქვეყნეს. კონკურსისთვის ფოტოების მიღება ხვალ, 30 ივნისს სრულდება, გამარჯვებულს 10 დღიანი დაუვიწყარი ექსპედიცია ელის. ფოტოების სიმაღლიდან გადაღება პოპულარული თემა აღმოჩნდა. [caption id="attachment_142152" align="alignleft" width="750"] აზიის ყველაზე მაღალი შენობის სახურავიდან, სამხრეთ კორეა, ბუსანი. ფოტოგრაფ ალბერტ დროსს რამდენიმე თვე დასჭირდა, მიეღო ნებართვა, შენობის სახურავზე ასულიყო. საჭირო გახდა, უსაფრთხოების საგანგებო ზომების მიღებაც.[/caption] [caption id="attachment_142154" align="alignleft" width="750"] "ნიუ-იორკის ნათება II" - გადაღებულია ქუინსიდან. ფოტო არის ტრილოგიის მეორე ნაწილი და ავტორი ლარს სივარსია.[/caption] [caption id="attachment_142155" align="alignleft" width="750"] "დედა პლატა ქალაქი", ჰონგ-კონგი. შენობები ზემოდან, ღამით კომპიუტერულ სერვერებს ჰგავს, გზები კი - ამ სერვერების შემაერთებელ კაბელებს. ავტორი - ჰო ლამ ჩენგი.[/caption] [caption id="attachment_142156" align="alignleft" width="750"] "უუმანაქი," პატარა კუნძული გრენლანდიაზე, სადაც 1200-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ამბობენ, რომ აქედან გამგზავრების შემდეგ კუნძულზე გულის ნაწილს ტოვებ... ფოტოგრაფის თქმით, ეს მართალია. არაჩვეულებრივი ხედები ზღვაში მოცურავე აისბერგების და პატარა, ფერადი სახლები. ავტორი - რაიან ელზეინი.[/caption] [caption id="attachment_142157" align="alignleft" width="750"] "კითხვის დონეები", ბიბლიოთეკა შტუტგარტში. ავტორი რობერტ ფრიცი.[/caption] [caption id="attachment_142158" align="alignleft" width="750"] "ელვა მთვარის შუქზე", ავტორი კრისტოფერ მარკისზი, ფოტო გადაღებულია ნოი-იორკში, მანჰეტენზე.[/caption] [caption id="attachment_142159" align="alignleft" width="750"] "სავაჭრო ქუჩის ხმაურიანი ცხოვრება", ინდოეთი, ბანგალორე. ავტორი ნიხილ რასივასია.[/caption] [caption id="attachment_142160" align="alignleft" width="750"] "ნისლი ჰონგ-კონგში", ავტორი ედვარდ თინი.[/caption] [caption id="attachment_142162" align="alignleft" width="750"] "ალ აინი", ახალი ქალაქი უდაბნოში. ავტორი ანდრჟეი ბოჩენსკი.[/caption] [post_title] => ფოტოები, რომლის მსგავსსაც იშვიათად ნახავთ - National Geographic-ის რედაქტორების არჩევანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fotoebi-romlis-msgavssac-ishviatad-nakhavt-national-geographic-is-redaqtorebis-archevani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 12:43:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 08:43:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142151 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 138 [max_num_pages] => 46 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f183361b03451b9a914455fcbada1a13 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )