ავტოსაგზაო შემთხვევა ხარკოვში – დაღუპულია 6, დაშავებულია 10 ადამიანი

რუსთავში, მე-19 მიკრორაიონში, სუპერმარკეტ „მადაგონთან" ცოტა ხნის წინ ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. გზაზე ქვეითად მიმავალ მოზარდს სატვირთო ავტომანქანა დაეჯახა. ავარიის შედეგად დაშავებული რუსთავის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შსს-ს ინფორმაციით, მოზარდს ფეხის მყესი აქვს დაზიანებული. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. შსს-ს ცნობით, საქმე სისხლის სამართლის საქმე 276-ე მუხლის პირველი ნაწილითაა აღძრული, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. ავტოსაგზაო შემთხვევა რუსთავში - მოზარდს ფეხი აქვს დაზიანებული

დეპუტატი ირაკლი ხახუბია გორის გვირაბთან ავარიისას მისი შვილის დაღუპვის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ირაკლი ხახუბია განმარტავს, რომ მისი შვილის დაღუპვის მიზეზი პოლიციელების სრულიად გაუმართლებელი ქმედება გახდა. "მათ გზის გადაკეტვის მიზნით გამოიყენეს სატვირთო ტრაილერი, რომელსაც არც კანონი უშვებს და არც გონივრული ზომების ფარგლებში ჯდება. ამ გადაწყვეტილებით მათ, პრაქტიკულად, გადარჩენის შანსი არ დაუტოვეს 21 წლის ბექას," - აღნიშნავს ირაკლი ხახუბია. ხახუბია განმარტავს, რომ დიდი სისწრაფით მოძრავმა ბექა ხახუბიამ განათებული გვირაბიდან სიბნელეში გამოსვლის მომენტში ავტომანქანის შეჩერებაც კი ვერ მოასწრო, ისე შეეჯახა სატვირთო ტრაილერს. "ამას თან ერთვის ისიც, რომ ტრაილერი არ იყო მანათობელი ნიშნით (რეფლექტორით) აღჭურვილი, რაც სტანდარტის კიდევ ერთი დარღევევაა საპატრულო პოლიიციის მხრიდან, რისთვისაც, სხვათაშორის, პოლიციელები მოქალაქეებს თავად აჯარიმებენ ხოლმე გზებზე. ყოფილი პოლიციელების მხრიდან ამ გაუმართლებელი ქმედებების შედეგად, 21 წლის ახალგაზრდა სიცოცხლით სავსე ბიჭი ადგილზევე გარდაიცვალა. "ჩატარებული ექსპერტიზის და საგამოძიებო ექსპერიმენტის თანახმად, გვირაბთან ტრაილერის ამგვარი განლაგების პირობებში, მძღოლი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მოასწრებდა რეაგირებას. ჩვენს ოჯახს არც წინასწარი შეფასებები, არც ემოციური განცხადებები არ გაუკეთებია. ჩვენი დარდი და ტკივილი გვაქვს და ბექას პატარა შვილს ვცდილობთ, უმამობა არ ვაგრძნობინოთ. ნაცვლად იმისა, რომ ყოფილი პოლიციელები და ახლა უკვე ბრალდებულები დალოდებოდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მათ საჯაროდ, ჩვენი ოჯახის ღირსების და ბექას სახელის შემბღალავი განცხადებები გააკეთეს, ცდილობენ ყველაფერი ჩემს გარდაცვლილ შვილს დააბრალონ. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის საქმის რეალური სურათი. მათ უკანონო გადაწყვეტილებით და ქმედებებით, ახალგაზრდა ბიჭი გაწირეს სასიკვდილოდ და ახლა იმის ვაჟკაცობაც არ ჰყოფნით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში მიღებულ საკუთარ გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობა აიღონ. "მომავალში სხვისი შვილები რომ გადარჩნენ, პოლიციაში რომ აღარ მუშაობდეს ასეთი მოუმზადებელი და უპასუხისმგებლო, თუნდაც, რამდენიმე თანამშრომელი, ჩვენი ოჯახი სამართლებრივი მექანიზმებით ბოლომდე იბრძოლებს. ადამიანის სიცოცხლე, ღირსება და სამართლიანობა ჩვენი საზოგადოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულებაა. მართლმსაჯულება უნდა აღსრულდეს! ჩვენ არ ვაპირებთ ამ თემაზე შემდგომში განცხადებების გაკეთებას და მოვუწოდებთ ყველას, პატივი სცენ ბექას ხსოვნას, პატივი სცენ დამწუხრებულ ოჯახს და თავი შეიკავონ სპეკულაციებისა და მანიპულირებისგან. დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას," - ნათქვამია განცხადებაში. სხვისი შვილები რომ გადარჩნენ, პოლიციაში რომ არ მუშაობდნენ მოუმზადებლები, ოჯახი ბოლომდე ვიბრძოლებთ - ირაკლი ხახუბია რამდენიმე წუთის წინ ნუცუბიძის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა, რის შედეგადაც ბოძი წაიქცა და როგორც ავტომობილი, ასევე სამარშრუტო მიკროავტობუსი დააზიანა. არსებული ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად, არავინ დაშავებულა. მომხდარმა ავტოსაგზაო შემთხვევამ ნუცუბიძის ქუჩაზე მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ავტომობილის მძღოლი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდება.

ავტოსაგზაო შემთხვევა ნუცუბიძეზე - მსუბუქი ავტომობილი გარე განათების ბოძს შეეჯახა 