ბათუმის გუდვილში მომხმარებელს საჩუქრებს გადასცემენ

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის 92-ე კმ-ზე მდებარე ჩაქვი-მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბში 26 და 27 ივლისს გადაადგილების სპეციალური რეჟიმი წესდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით,შეზღუდვები ელექტრო სისტემის მოწესრიგების მიზნით და გვირაბის შიდა პერიმეტრის დასუფთავების გამო წესდება. "2017 წლის 26 და 27 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე", – აცხადებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. ხოლო, 28 და 29 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთში ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე. 29 ივლისამდე ჩაქვი-მახინჯაურისა და ბათუმი-ქობულეთის გვირაბებში მანქანების მოძრაობაზე შეზღუდვებია

ბათუმის პრესტიჟულ უბანში, ახალ ბულვარში სამშენებლო კომპანია "ელთ ბილდინგმა" მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის – "სანრაიზის" მშენებლობა დაიწყო. როგორც "ფორტუნას" სამშენებლო კომპანიიდან აცნობეს, კომპლექსი ინოვაციური სტანდარტებით, პირდაპირ ზღვის სანაპიროსთან შენდება. "მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსში, რომელიც 2019 წელს გაიხსნება, განთავსდება აპარტამენტები და სხვადასხვა ცენტრები. კომპლექსს ექნება საერთო სარებლობის გამწვანებული ვერანდა ღია აუზით, საზაფხულო კინოთეატრითა და კაფეთი. ასევე ციტრუსოვანი ეზო სკვერითა და საბავშვო ატრაქციონებით. "სანრაიზის" მაცხოვრებელთა განკარგულებაში იქნება 24 საათიანი ადმინისტრაციული მომსახურება ვიდეო კონტროლითა და დაცვით", - აღნიშნავენ სამშენებლო კომპანიაში. მათივე ცნობით, „სანრაიზს" ასევე ექნება ღია და დახურული პარკირება, თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემები, ევროსტანდარტის ლიფტები, ავტო, მოტო და ველო გაქირავების სერვისი. https://www.youtube.com/watch?v=N_fVAv04EPw "ჩვენი მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის კიდევ ერთ პლუსს წარმოადგენს ულამაზესი ხედები, რომლებიც აპარტამენტებიდან გადაიშლება. ასევე საუნისა და ფიტნეს ცენტრების მომსახურება", - განმარტეს "ელთ ბილდინგში". როგორც სამშენებლო კომპანიაში აცხადებენ, ფართების გაყიდვა "სანრაიზში" უკვე მიმდინარეობს. აპარტამენტების ნაწილი საცხოვრებელ კომპლექსში უკვე გაყიდულია. აპარტამენტი ციტრუსოვანი ეზოთი და საზაფხულო კინოთეატრით: "სანრაიზში" ფართების გაყიდვა დაიწყო (ფოტო-ვიდეო)

ბათუმში, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩაზე ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო "Best Western Plus Batumi" გაიხსნა. 6-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო. ახალი სასტუმროსთვის 5,000,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მშენებლობაზე 100 ადამიანი იყო დასაქმებული, ხოლო დღეიდან 40-მდე ადგილობრივი კადრი დასაქმებდა. შენობაში განთავსებულია 50 სასტუმრო ნომერი, ლობი ლაუნჯი, კაფე 'Terrace 7 Bar' სასტუმროს ტერასაზე, საკონფერენციო დარბაზი და ღია აუზი. სასტუმროს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ წარმატებული პროექტი უწოდა. „ძალიან მიხარია, რომ მაღალი კლასის სასტუმრო გაიხსნა. Best Western Plus-ი გემოვნებით შესრულებული ინფრასტრუქტურაა. მინდა მივულცო ყველას. ჩვენ ყოველკვირეულად ვხსნით სხვადასხვა სასტუმროს და ობიექტს. მსგავსი პროექტები ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის განვითარებას,“ - აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. Best Western Hotels & Resorts მსოფლიოში სასტუმროების ყველაზე დიდ საერთაშორისო ქსელს წარმოადგენს, რომელიც 4200-მდე კერძოდ ოპერირებულ სასტუმროს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ფლობს. 5 მლნ და 4 ვარსკვლავი: ბათუმში ახალი სასტუმრო გაიხსნა (ფოტოები)

Best Western Plus-ი გემოვნებით შესრულებული ინფრასტრუქტურაა. მინდა მივულცო ყველას. ჩვენ ყოველკვირეულად ვხსნით სხვადასხვა სასტუმროს და ობიექტს. მსგავსი პროექტები ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის განვითარებას," - აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. Best Western Hotels & Resorts მსოფლიოში სასტუმროების ყველაზე დიდ საერთაშორისო ქსელს წარმოადგენს, რომელიც 4200-მდე კერძოდ ოპერირებულ სასტუმროს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ფლობს. "2017 წლის 26 და 27 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე", – აცხადებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. ხოლო, 28 და 29 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთში ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე. 