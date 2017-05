ბათუმის მოვლენებზე სისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული პატიმრობაში რჩებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => gadawyvetileba [2] => batumis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129025 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => gadawyvetileba [2] => batumis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129025 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1413 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => gadawyvetileba [2] => batumis-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patimroba [1] => gadawyvetileba [2] => batumis-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129025) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13838,8216,1413) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118418 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-28 19:40:40 [post_date_gmt] => 2017-03-28 15:40:40 [post_content] => დეკანოზი გიორგი მამალაძე თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. როგორც მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა განმარტა, არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს, ასევე, არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. დაცვის მხარე ბრალდებულის 20 000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა

ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბათუმის მოვლენებში ბრალდებულ 5 პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა პროკურორების შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ბრალდებულები გენადი მამულაძე, მინდია ბერიძე, გიორგი ბერიძე, კახა მახარაძე და ლაშა დეკანაძე პატიმრობაში დატოვა. მოსამართლის განმარტებით, ბრალდებულებმა, თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში, შესაძოლა კვლავ გაიმეორონ ბრალად წარდგენილი ქმედებები. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბათუმის მოვლენებში ბრალდებულ 5 პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გუშინ განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებული ორი პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სასამართლოს ეზოში შეკრებილი არიან დაკავებულების ახლობლები. დაკავებულთა უმეტესობა კი ამ ეტაპზე წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. წუხელ განვითარებული მოვლენების დროს 40-მდე ადამიანი დააკავეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გუშინ განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებული ორი პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს

2017-03-28

დეკანოზი გიორგი მამალაძე თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. როგორც მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა განმარტა, არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს, ასევე, არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. დაცვის მხარე ბრალდებულის 20 000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა