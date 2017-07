ბოსტნეული 34%-ით გაძვირდა: რამ გამოიწვია ფასის მატება?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => fasebi [2] => erovnuli-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150172 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => fasebi [2] => erovnuli-banki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150172 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => fasebi [2] => erovnuli-banki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bostneuli [1] => fasebi [2] => erovnuli-banki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150172) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (694,2040,773) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150121 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-31 12:26:53 [post_date_gmt] => 2017-07-31 08:26:53 [post_content] => ივნისში ვადაგადაცილებული სესხები 16.9 მლნ ლარით შემცირდა და 440.0 მლნ ლარს გაუტოლდა, - ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკი აცხადებს. ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ივნისის „თვის მიმოხილვის“ თანახმად, 2017 წლის ივნისში, წინა თვესთან შედარებით, კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკის დაკრედიტება 242.3 მლნ ლარით გაიზარდა და 18.88 მლრდ ლარს გაუტოლდა. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების პორტფელის წლიურმა ზრდის ტემპმა კი 17.9 პროცენტი შეადგინა. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, სესხების წლიური ზრდა 15.2 პროცენტი იყო. საკრედიტო პორტფელის ზრდაზე მეტწილად გავლენა მოახდინა ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების ზრდამ. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, ივნისის ბოლოსთვის, საკრედიტო პორტფელის 81.2 პროცენტი გრძელვადიან სესხებზე მოდიოდა, რომლის 62.9 პროცენტი უცხოური ვალუტით იყო გაცემული. მოკლევადიან სესხებში კი უცხოური ვალუტით სესხების წილი 37.6 პროცენტს შეადგენდა. საანგარიშო პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები 285.8 მლნ ლარით (3.8 პროცენტით) გაიზარდა და 7.91 მლრდ ლარს გაუტოლდა. უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა ივნისში 14.0 მლნ აშშ დოლარით (0.3 პროცენტით) გაიზარდა და პერიოდის ბოლოს 4.70 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა. ამ კატეგორიის კრედიტების 57.0 პროცენტს იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები შეადგენდა, ხოლო 85.2 პროცენტი გრძელვადიან დაკრედიტებას უჭირავს. 57.8 პროცენტს შეადგენს სესხები უცხოური ვალუტით. უცხოური ვალუტით დაკრედიტების ზრდა, ძირითადად ფიზიკური პირების მოკლევადიანი დაკრედიტების მატებით არის გამოწვეული. როგორც „თვის მიმოხილვაშია“ ნათქვამი, ივნისის თვეში, ვადაგადაცილებული სესხები 16.9 მლნ ლარით შემცირდა და 440.0 მლნ ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2.3 პროცენტი იყო. საქართველოში ვადაგადაცილებული სესხები შემცირდა შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტმა, ლარში ფასდადების წესების დარღვევის გამო, 2017 წლის 1 ივლისიდან, 117 მეწარმე დააჯარიმა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ მონაცემებში არ შედის ის მეწარმე სუბიექტები, რომლებსაც ლარში ფასდადების მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაუფიქსირდათ.

" შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტმა 2017 წლის 1 ივლისიდან დაიწყო რა აღნიშნული ნორმის ადმინისტრირება, გამოვლენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის შესაბამისი ადმინისტრაციული სახდელები დაედო 117 მეწარმეს", – ამის შესახებ „ ფორტუნას" შემოსავლების სამსახურიდან აცნობეს. შეგახსენებთ, რომ პირველი ივლისიდან , მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასი გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით. ფასის ლარით გამოხატვის წესის დარღვევის პირველი შემთხვევა რეკლამის დამკვეთის ან წინადადების მიმცემის გაფრთხილებას იწვევს. იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ყოველი მომდევნო ჩადენა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით. თამთა უთურგაშვილი

მეწარმეები, რომლებსაც ლარი არ უყვართ, დაჯარიმდნენ

ეროვნული ბანკი „ლიბერთი ბანკის" მფლობელის შეცვლასთან დაკავშირებით მყიდველის მხრიდან წარდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას იწყებს. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ აღნიშნა, სებ-მა ბანკის ახალ მყიდველებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიიღო. გვენეტაძის განცხადებით, არსებობს სპეციალური და განსაკუთრებული პროცედურები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ბანკის მფლობელების შეცვლა ხდება. „იმისთვის, რომ საბოლოოდ გარიგება დასრულდეს და მფლობელი შეიცვალოს, ამ პროცედურების გავლაა საჭირო. ჩვენ ახლა ვიწყებთ იმ დოკუმენტაციის შესწავლას, რომელიც დაინტერესებული მყიდველის მხრიდანაა ჩვენთან წარმოდგენილი. გარკვეული დრო დაგვჭირდება იმისათვის, რომ გავაანალიზოთ დოკუმენტი და შევაგროვოთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია ამ პროცედურის შესაბამისად", - განაცხადა გვენეტაძემ. კითხვაზე, შეცვლილია თუ არა „ლიბერთი ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა, კობა გვენეტაძის ინფორმაციით, საბჭოს შემადგენლობა ჯერ შეცვლილი არ არის. „ლიბერთი ბანკის" საკონტროლო პაკეტს "ლიბერთი ჰოლდინგი" ფლობს. 2016 წლის გაზაფხულზე ცნობილი გახდა, რომ „ჰანიველ პარტნერსი" "ლიბერთი ბანკის" აქციების საკონტროლო პაკეტის ყიდვას გეგმავს. ეროვნული ბანკი „ლიბერთი ბანკის" მფლობელის შეცვლაზე კომენტარს აკეთებს 