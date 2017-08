ბრექსიტის გამო ბრიტანეთი კარგ ბანკირებს კარგავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => breqsiti [1] => bankiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152058 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => breqsiti [1] => bankiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152058 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7581 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => breqsiti [1] => bankiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => breqsiti [1] => bankiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152058) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17976,7581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151769 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-07 14:50:27 [post_date_gmt] => 2017-08-07 10:50:27 [post_content] => „ბრექსითის“ ბიზნესმრჩეველი, სერ სიმონ ფრეიზერი, რომელიც 2015 წლამდე გაერთიანებული სამეფოს საგარეო უწყების მაღალჩინოსანი იყო, აცხადებს, რომ „ბრექსითის მოლაპარაკებები კარგად არ დაწყებულა“. ის აცხადებს, რომ ბრიუსელში, ფორმალურ მოლაპარაკებებზე ბრიტანული მხარე "ცოტა გაბრაზებული“ ჩანდა და შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მკაფიო პოზიცია არ გამოხატა. BBC-ის რადიოსთან საუბრისას სერ სიმონმა ფრეიზერმა აღნიშნა, რომ შიშობს, მთავრობაში აზრთა სხვადასხვაობა ერთიანი ფრონტით ბრძოლას ხელს შეუშლის. „მოლაპარაკებების ჯერ მხოლოდ ახლა დაიწყო. როგორც ვიცით, კაბინეტში ბრექსიტის შესახებ არსებობს განსხვავებები და მე ვშიშობ, რომ ისინი ამას დაპირებისამებრ ვერ განახორციელებენ... სანამ ეს განსხვავებები არსებობს, ვფიქრობ, ძალიან რთულია, ნათელი პოზიციის ქონა,“ - აღნიშნა სერ სიმონმა ფრეიზერმა. მანვე მოუწოდა მთავრობას, გამოაქვეყნონ მოსაზრებები და დეტალები ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სამომავლო საბაჟო შეთანხმებები და ჩრდილოეთ ირლანდიის საზღვარი. გასულ თვეში ბრექსითის კომისიის მდივნის, დევიდ დევისის, შეფასებით, ის იყო დარწმუნებული, რომ მოლაპარაკებები გეგმის მიხედვით გაგრძელდებოდა მას შემდეგ, რაც ბრიუსელს შესაძლოა სავაჭრო მოლაპარაკებები შეეწყვიტა. Telegraph-ის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის მომლაპარაკებლები მზად არიან, ევროკავშირიდან 36 მილიარდი ფუნტი გადაიხადონ ე.წ. ბრექსიტის კანონპროექტზე. მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ასეთი შეთანხმება არ მიღწეულა. კონსერვატიული პარტიის დეპუტატის, პიტერ ბოუნის, განცხადებით, დიდი ბრიტანეთისთვის სრულიად უცნაური იქნება ევროკავშირს ასეთი ოდენობის თანხა გადაუხადოს. „ბრექსითის მოლაპარაკებები კარგად არ დაიწყო" - სერ სიმონ ფრეიზერი ბრექსიტი საფრანგეთში დამატებით 20 000 სამუშაო ადგილს შექმნის. როგორც ჩანს, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა ყველა ქვეყნისთვის საზიანო არ იქნება და სასიამოვნო გამონაკლისებიც არსებობს. მათ შორისაა საფრანგეთი და როგორც ფინანსური სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, უახლოეს ორ წელიწადში ქვეყანაში უამრავი სამუშაო ადგილი გაჩნდება. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ ლონდონის ფინანსური ცენტრიდან აქტივების ნაწილი სწორედ საფრანგეთში გადმოინაცვლებს. ეკონომიკის სამინისტრო კი მთელ რიგ აქტივობებს გეგმავს, რათა საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის მიმართ დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზარდოს.

ბრექსიტი საფრანგეთში: ქვეყანაში სამუშაო ადგილი ჩნდება "ინგლისური ენა დაკარგავს ევროპაში მნიშვნელობას, ეს ნელა, მაგრამ აუცილებლად მოხდება",- განაცხადა ჟან კლოდ იუნკერმა და დასძინა, რომ ბრექსიტი ბრიტანეთისთვის უდიდესი ტრაგედიაა. ევროკომისარმა ინგლისურ ენასთან დაკავშირებით, ნახევრად ხუმრობით ისაუბრა - შესაბამისად, სიცილი და ტაშიც დაიმსახურა. ხუმრობა-ხუმრობაში მან კიდევ ერთი, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა. "ჩვენ ბრიტანელ მეგობრებთან გვექნება მოლაპარაკებები, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ის ბრიტანეთი არ არის, რომელიც ევროკავშირშია - ეს არის ბრიტანეთი, რომელმაც ევროკავშირზე უარი განაცხადა", - აღნიშნა მან.

ევროკავშირში ინგლისური ყველაზე გავრცელებული სალაპარაკო ენაა.

მასზე ნაკლებად გავრცელებული, თუმცა მნიშვნელოვანი ენებია - გერმანული და ფრანგული.

ევროკავშირში ბრიტანეთის გაწევრიანებამდე, ანუ 1973 წლამდე, ბიზნესწრეებში, მთავარი ენა ფრანგული იყო.

გლობალურად, ინგლისური 400 მლნ ადამიანისთვისაა მშობლიური ენა, ხოლო ფრანგული 220 მილიონისთვის.

თამთა უთურგაშვილი

ინგლისური ენა პრიორიტეტული აღარ იქნება