“ცენტრ-პოინტის” საქმეზე ჩვენება ერთ-ერთმა მოწმემ მისცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => centr-pointis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174278 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => centr-pointis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174278 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7471 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => centr-pointis-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => centr-pointis-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174278) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7471) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168776 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 13:48:56 [post_date_gmt] => 2017-09-28 09:48:56 [post_content] => მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი დაზარალებულებთან საპროცესო შეთანხმებაზე პოზიციის დაზუსტების შემდეგ გადაწყდება. ამის შესახებ განცხადება "ცენტრ პოინტის" საქმის პროკურორმა, დავით გუმბერიძემ, გუკა რჩეულიშვილის განცხადების კომენტარისას გააკეთა, სადაც ის ამბობს, რომ "ცენტრ-პოინტი" გაიყიდა. როგორც პროკურორმა აღნიშნა, ბრალდების მხარე "ცენტრ პოინტ ჯგუფსა" და კონკრეტულ ინვესტორს შორის მოლაპარაკების პროცესში არ ერევა და შესაბამისად არ აქვს რაიმე ინფორმაცია, კომპანიის გაყიდვის შესახებ. "გურამ რჩეულიშვილი აცხადებს, რომ მას მიღწეული აქვს შეთანხმება კონკრეტულ ინვესტორთან. ბრალდების მხარე, რა თქმა უნდა, დააზუსტებს დაზარალებულებთან, თუ რა პოზიცია გააჩნიათ საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ გადაწყდება ბრალდებულების, მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის, მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი. ბრალდების მხარის მიერ წაყენებულია პირობა, რომ ყველა დაზარალებულის ინტერესი უნდა დაკმაყოფილდეს და არ უნდა გააჩნდეთ მათ პრეტენზია "ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ხელმძღვანელი პირების მიმართ," - განაცხადა დავით გუმბერიძემ. [post_title] => "ცენტრ-პოინტის" საქმეზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი დაზარალებულებთან შეთანხმებით გადაწყდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => centr-pointis-saqmeze-saproceso-shetankhmebis-gaformebis-sakitkhi-dazaralebulebtan-shetankhmebit-gadawydeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 13:48:56 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 09:48:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168737 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 12:36:51 [post_date_gmt] => 2017-09-28 08:36:51 [post_content] => "ცენტრ პოინტის" სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, გუკა რჩეულიშვილმა, ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ "ცენტრ პოინტი" გაიყიდა. რჩეულიშვილი მყიდველის ვინაობას არ ასახელებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ უკვე დაწყებულია კომპანიის გადაბარების ტექნიკური პროცესი. "მოლაპარაკებები დასრულებულია. ახლა ვიწყებთ გადაბარების ტექნიკურ სამუშაოს. ჩვენ გავყიდეთ კომპანია, უბრალოდ მყიდველის კონფიდენციალურობას დავიცავ და ძალიან მოკლე პერიოდში მყიდველზე ინფორმაციას გაიგებს საზოგადოება. ჩვენი კომპანიის გაყიდვის მთავარი პირობა იყო დაზარალებულების დაკმაყოფილება და აქედან გამომდინარე მაიასა და რუსიკოსთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. როგორ მოხდება ეს ყველაფერი ტექნიკურად და როგორ დალაგდება ვნახავთ. ასეთი დიდი გარიგება მემგონი საქართველოში, ამ სფეროში არ მომხდარა. სამუშაო მოცულობითია და რამდენ ხანში მოხდება ეს ყველაფერი, ვერ გეტყვით," - განაცხადა გურამ რჩეულიშვილმა. მისივე თქმით "ცენტრ პოინტი" ერთმა კომპანიამ შეიძინა, თუმცა კიდევ ერთი ინვესტორი, კომპანია X2 "ცენტრ პოინტის" 2 ობიექტზე, ყიფშიძისა და კრწანისის მშენებლობაზე მუშაობს. [post_title] => "ცენტრ პოინტი" გაიყიდა - გუკა რჩეულიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => centr-pointi-gaiyida-guka-rcheulishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 12:56:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 08:56:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168737 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161774 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 17:45:59 [post_date_gmt] => 2017-09-08 13:45:59 [post_content] => „ცენტრ პოინტის“ დამფუძნებლებთან, მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან, საპროცესო შეთანხმება, სავარაუდოდ, სექტემბრის ბოლოს გაფორმდება. ამის შესახებ მათი ადვოკატი, მარიამ ცუცქირიძე, აცხადებს. მისი თქმით, სავარაუდოდ, თვის ბოლოსთვის დასრულდება ინვესტორებთან მოლაპარაკებები, რის შემდეგაც უკვე პროკურატურა მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას გაუფორმებს. ადვოკატის თქმით, მოლაპარაკებები „ცენტრ პოინტის“ გაყიდვაზე კვლავ რამდენიმე კომპანიასთან მიმდინარეობს. [post_title] => მაია რჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან საპროცესო შეთანხმება, სავარაუდოდ, სექტემბრის ბოლოს გაფორმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maia-rcheulishvilsa-da-rusudan-kervalishviltan-saproceso-shetankhmeba-savaraudod-seqtembris-bolos-gaformdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 17:45:59 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 13:45:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161774 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168776 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 13:48:56 [post_date_gmt] => 2017-09-28 09:48:56 [post_content] => მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი დაზარალებულებთან საპროცესო შეთანხმებაზე პოზიციის დაზუსტების შემდეგ გადაწყდება. ამის შესახებ განცხადება "ცენტრ პოინტის" საქმის პროკურორმა, დავით გუმბერიძემ, გუკა რჩეულიშვილის განცხადების კომენტარისას გააკეთა, სადაც ის ამბობს, რომ "ცენტრ-პოინტი" გაიყიდა. როგორც პროკურორმა აღნიშნა, ბრალდების მხარე "ცენტრ პოინტ ჯგუფსა" და კონკრეტულ ინვესტორს შორის მოლაპარაკების პროცესში არ ერევა და შესაბამისად არ აქვს რაიმე ინფორმაცია, კომპანიის გაყიდვის შესახებ. "გურამ რჩეულიშვილი აცხადებს, რომ მას მიღწეული აქვს შეთანხმება კონკრეტულ ინვესტორთან. ბრალდების მხარე, რა თქმა უნდა, დააზუსტებს დაზარალებულებთან, თუ რა პოზიცია გააჩნიათ საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ გადაწყდება ბრალდებულების, მაია რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის, მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი. ბრალდების მხარის მიერ წაყენებულია პირობა, რომ ყველა დაზარალებულის ინტერესი უნდა დაკმაყოფილდეს და არ უნდა გააჩნდეთ მათ პრეტენზია "ცენტრ პოინტ ჯგუფის" ხელმძღვანელი პირების მიმართ," - განაცხადა დავით გუმბერიძემ. [post_title] => "ცენტრ-პოინტის" საქმეზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი დაზარალებულებთან შეთანხმებით გადაწყდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => centr-pointis-saqmeze-saproceso-shetankhmebis-gaformebis-sakitkhi-dazaralebulebtan-shetankhmebit-gadawydeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 13:48:56 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 09:48:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0fdba0d65c338dd6d463b1357c4a5bad [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )