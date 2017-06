ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე საათები რჩება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chempionta-liga [1] => chempionta-ligis-finali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136176 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chempionta-liga [1] => chempionta-ligis-finali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136176 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1326 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chempionta-liga [1] => chempionta-ligis-finali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chempionta-liga [1] => chempionta-ligis-finali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136176) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1326,16246) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135973 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 12:56:13 [post_date_gmt] => 2017-06-02 08:56:13 [post_content] => გამოცემა AS-ის ცნობით, ”იუვენტუსის” პრეზიდენტი ანდრეა ანიელი ფებხურთელების დაჯილდოებას გეგმავს იმ შემთხვევაში,თუ ისინი 3 ივნისს გასამართ უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ”რეალს” დაამარცხებენ. ”ბებერი სინიორას” გამარჯვებული მოთამაშეები პრემიერბის სახით საერთო ჯამში 9 მლნ ევროს მიიღებენ. 26 ფეხბურთელი ”რეალთან” გამარჯვების შემთხვევაში 350 000 ევროს მიიღებს -50 000 ევროთი მეტს,ვიდრე ისინი ჩემპიონთა ლიგის 2015 წლის ფინალში, ”ბარსელონასთან” გამარჯვების შემთხვევაში მიიღებდნენ. (”იუვემ” არნიშნული მატჩი 1:3 დათმო) მიმდინარე სეზონში ”იუვენტუსმა” უკვე მოიგო ორი ტროფეი- სკუდეტო და იტალიის თასი. [post_title] => „იუვენტუსის“ ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის მოგების შემთხვევაში დაჯილდოვდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iuventusis-fekhburtelebi-chempionta-ligis-mogebis-shemtkhvevashi-dajildovdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 12:56:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 08:56:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135967 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 12:49:04 [post_date_gmt] => 2017-06-02 08:49:04 [post_content] => ხვალ მსოფლიო საფეხბურთო სამყაროს ყურადღების ცენტრში უელსი აღმოჩნდება. კარდიფში, ”მილენიუმ სტადიონზე” ერთმანეთს ევროპის ორი საუკეთესო კლუბი: ”რეალი” და ”იუვენტუსი” დაუპირისპირდება. ორივე გუნდმა გამარჯვებით დაასრულა საშინაო ჩემპიონატი და შესაბამისად, ორივეს აქვს ”ოქროს დუბლის” შესრულების შანსი. მადრიდელები გამარჯვების შემთხვევაში გახდებიან ერთადერთი გუნდი ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში, რომელმაც ჩემპიონთა თასი ზედიზედ ორჯერ მოიგო. საინტერესოა,რომ:

აქამდე არცერთ გუნდს ტურნირის ისტორიაში ზედიზედ ორი გამარჯვებისათვის არ მიუღწევია.

ამ მიღწევასთან ახლოს იყო ”ბარსელონა”,რომელიც 1993-94 წლების სეზონის ფინალში ”მილანთან” დამარცხდა , ლომბარდიელებს კი მომდევნო, 1994-1995 წლების სეზონის ფინალში ”აიაქსმა” სძლია.

”დუბლის” შესრულება ვერც ”აიაქსმა” შეძლო.ჰოლანდიელები 1995-96 წლების სეზონის ფინალში ”იუვენტუსთან” დამარცხდნენ.

1996-97 წლების სეზონში მოქმედი ჩემპიონი ”იუვენტუსი” ფინალში გავიდა და იქ დორტმუნდის ”ბორუსიასთან” დამარცხდა.

11 წლის შემდეგ ჩემპიონთა ლიგა ”მანჩესტერმა” მოიგო,რომელმაც მომდევნო სეზონშიც იასპარეზა ფინალში,თუმცა მატჩი ”ბარსელონასთან” დათმო.

”რეალს” თავის ისტორიაში მოგებული ჩემპიონთა ლიგის თასებიდან არცერთი არ მოუგია იმ წლებში,რომელთა ბოლო ციფრიც კენტია. მას შემდეგ,რაც ტურნირს ”ჩემპიონთა ლიგა დაერქვა,სამეფო კლუბმა ჩემპიონთა თასი 1998, 2000, 2002, 2014 და 2016 წლებში აღმართა.

ისტორია ამბობს,რომ ყოველ მეშვიდე წელს ჩემპიონთა ლიგას აუცილებლად იტალიური კლუბი იგებს. 1995-96 წლების სეზონში ჩემპიონი ”იუვენტუსი” გახდა, 2002-03 წლების სეზონში ”მილანი”, ხოლო 2009-10 წლების სეზონი ”ინტერის” ტრიუმფით დასრულდა.

ფინალურ შეხვედრაში ნომინალური მასპინძლის სტატუსით ”ბებერი სინიორა” სარგებლობს,ამიტომ ”რეალის” ფეხბურთელები თეთრი მაისურებით ვერ იასპარეზებენ.ხვალ გასამართ ფინალში ”ბლანკოსის” მოთამაშეები იასამნისფერ ფორმებში იქნებიან გამოწყობილნი

3 ივნისი, 2017 წელი უელსი,კარდიფი, ”მილენიუმი”სავარაუდო შემადგენლობები:: ბუფონი, ბარძალი, ბონუჩი, კიელინი, ალვეში, პიანიჩი, ხედირა, ალექს სანდრო, დიბალა,მანჯუკიჩი, იგუანი მთავარი მწვრთნელი: მასიმილიანო ალეგრი (იტალია)[post_title] => ჩემპიონთა ლიგის ფინალი - ერთი დღე წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მატჩამდე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chempionta-ligis-finali-erti-dghe-wlis-yvelaze-mnishvnelovan-matchamde [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 12:50:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 08:50:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135353 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 11:27:07 [post_date_gmt] => 2017-05-31 07:27:07 [post_content] => უეფა განიხილავს შესაძლებლობას, ჩემპიონთა ლიგის გადამწყვეტი მატჩები შაბათობით გამართოს. თუკი ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს,ცვლილებები 2021 წლიდან ამოქმედდება. ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 2009-10 წლების სეზონიდან შაბათობით ტარდება, ახლა კი შესაძლოა იგივე ბედი პელიოფის მატჩებმაც გაიზიარონ. გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნულის ინიციატორები ტოპ-კლუბები: ”რეალი”, ”ბარსელონა” და ”იუვენტუსი” არიან. გუნდების წარმომადგენელთა აზრით, ჩემპიონთა ლიგის ¼ და ½ ფინალების შაბათს გადატანა გაზრდის ტელეაუდიტორიას, რადგან ეს დრო უფრო მოსახერხებელი იქნება ამერიკელი და აზიელი გულშემატკივრისთვის. [post_title] => ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის მატჩები შესაძლოა უქმეებზე გაიმართოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chempionta-ligis-pleiofis-matchebi-shesadzloa-uqmeebze-gaimartos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 11:27:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 07:27:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135973 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-02 12:56:13 [post_date_gmt] => 2017-06-02 08:56:13 [post_content] =>”ბებერი სინიორას” გამარჯვებული მოთამაშეები პრემიერბის სახით საერთო ჯამში 9 მლნ ევროს მიიღებენ. 26 ფეხბურთელი ”რეალთან” გამარჯვების შემთხვევაში 350 000 ევროს მიიღებს -50 000 ევროთი მეტს,ვიდრე ისინი ჩემპიონთა ლიგის 2015 წლის ფინალში, ”ბარსელონასთან” გამარჯვების შემთხვევაში მიიღებდნენ. (”იუვემ” არნიშნული მატჩი 1:3 დათმო) მიმდინარე სეზონში ”იუვენტუსმა” უკვე მოიგო ორი ტროფეი- სკუდეტო და იტალიის თასი. [post_title] => „იუვენტუსის“ ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის მოგების შემთხვევაში დაჯილდოვდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iuventusis-fekhburtelebi-chempionta-ligis-mogebis-shemtkhvevashi-dajildovdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 12:56:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 08:56:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 113 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c2b7a23e3cd22f032e9c2d5707889610 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )