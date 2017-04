ჭიათურაში სიმაღლიდან გადმოვარდნილი მუშა ადგილზე გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chiatura [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => mskhverpli [3] => jorjian-manganeci [4] => musha [5] => samushaoze-daghupuli [6] => jandacvis-ministri [7] => gamamdidrebeli-kombinati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122313 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chiatura [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => mskhverpli [3] => jorjian-manganeci [4] => musha [5] => samushaoze-daghupuli [6] => jandacvis-ministri [7] => gamamdidrebeli-kombinati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122313 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1745 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chiatura [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => mskhverpli [3] => jorjian-manganeci [4] => musha [5] => samushaoze-daghupuli [6] => jandacvis-ministri [7] => gamamdidrebeli-kombinati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chiatura [1] => ubeduri-shemtkhveva [2] => mskhverpli [3] => jorjian-manganeci [4] => musha [5] => samushaoze-daghupuli [6] => jandacvis-ministri [7] => gamamdidrebeli-kombinati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122313) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1745,14734,14733,14730,3344,14731,14732,3261) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121111 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-07 21:18:17 [post_date_gmt] => 2017-04-07 17:18:17 [post_content] => თბილისში წერეთლის გამზირზე ავტომანქანის დაჯახების შედეგად მამაკაცი გარდაიცვალა. შუახნის მამაკაცს ავტომობილი მაშინ შეეჯახა, როდესაც ფეხით გადაადგილდებოდა. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე საქმე „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით აღიძრა, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სახელმწიფო პროგრამის ,,ქართული ჩაის" ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზოდში 9 ჰექტარის ტერიტორიაზე გაშენებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია დაიწყო. ამ დროისათვის მიმდინარეობს ჩაის პლანტაციის გაწმენდა და გასხვლა. სამუშაოებზე დროებით 10 ადამიანი დასაქმდა. სოფელი ზოდი მესამე ადგილია, სადაც ქართული ჩაის აღორძინება დაიწყო. ჩაის პლანტაციებს რეაბილიტაცია სოფელ ნიგოზეთსა და გეზრულშიც ჩაუტარდა. რეაბილიტაციის პერიოდში გეზრულსა და ნიგოზეთში 37 ადამიანი დასაქმდა ვრცლად ,,ქართული ჩაის" პროგრამის შესახებ იხილეთ ბმულზე. სოფელ ზოდში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია დაიწყო [post_title] => უბედური შემთხვევა თბილისში - მშენებარე სახლიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ubeduri-shemtkhveva-tbilisshi-mshenebare-sakhlidan-akhalgazrda-mamakaci-gadmovarda-da-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-27 17:29:26 [post_modified_gmt] => 2017-03-27 13:29:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118071 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121111 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-07 21:18:17 [post_date_gmt] => 2017-04-07 17:18:17 [post_content] => თბილისში წერეთლის გამზირზე ავტომანქანის დაჯახების შედეგად მამაკაცი გარდაიცვალა. შუახნის მამაკაცს ავტომობილი მაშინ შეეჯახა, როდესაც ფეხით გადაადგილდებოდა. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე საქმე „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით აღიძრა, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ავტოსაგზაო შემთხვევა წერეთელზე: მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა