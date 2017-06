ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციები გამკაცრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaero [1] => sanqcia [2] => chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136156 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaero [1] => sanqcia [2] => chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136156 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 190 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gaero [1] => sanqcia [2] => chrdiloet-korea ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gaero [1] => sanqcia [2] => chrdiloet-korea ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136156) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,190,1923) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132666 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 13:27:15 [post_date_gmt] => 2017-05-21 09:27:15 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთ კორეის სამხედრო სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, რაკეტა ექსპლუატაციაში კვირას, ადგილობრივი დროით, დღის მეორე ნახევარში შევიდა. ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლებმა, ერთი კვირის წინ განაცხადეს, რომ ახალი რაკეტა შექმნეს, რომელსაც დიდი ბირთვული იარაღის გადატანა შეუძლია. გასულ ორშაბათს, გაეროს უშიშროების საბჭომ კვლავ მოითხოვა, რომ ფხენიანმა ასეთი ტესტების ჩატარება შეწყვიტოს. ბოლო რაკეტა, რომელიც ჩრდილოეთ კორეამ გაუშვა, დაახლოებით 500 კილომეტრის სიმაღლეზე აფრინდა, ეს გასული კვირის შედეგებს ჩამოუვარდება. ჩრდილოეთ კორეაში კიდევ ერთი რაკეტა გამოსცადეს

ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. მცდელობა კვლავ უშედეგო აღმოჩნდა. იაპონიის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ამჯერად ჩრდილო-დასავლეთ კუსონგიდან გაშვებულმა რაკეტამ 2 000 კმ სიმაღლეს მიაღწია. ეს ჩრდილოეთ კორეისთვის ახალი რეკორდია. ჯერჯერობით უცნობია რა ტიპის რაკეტა გამოსცადეს ამჯერად. ვარაუდობენ, რომ ეს შეიძლება სრულიად ახალი ბალისტიკური რაკეტა იყოს. სამხრეთ კორეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა, განაცხადა, რომ ეს პროვოკაცია იყო. აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი, ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, მძიმე სანქციების დაწესება მოითხოვა, ხოლო ჩინეთს თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. ჩრდილოეთ კორეამ მხოლოდ გასულ თვეს ორი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა, ორივე მათგანი ჰაერში აფეთქდა. ამ რაკეტების ტესტირების მცდელობამ, რომელიც გაერომ დაგმო, საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო და აშშ-სთან დაძაბულობის ზრდა გამოიწვია. თამთა უთურგაშვილი

მორიგი მარცხი: ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა ჩრდილოეთ კორეაში ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე "მტრული აქტების" ეჭვის საფუძველზე დააკავეს. კიმ ჰეკ სონგი პიონგენგის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მუშაობდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, კიმ ჰეკ სონგის "კრიმინალურ საქმიანობას" შესაბამისი ორგანოები სწავლობენ ჩრდილოეთ კორეაში სამი ამერიკის მოქალაქეა დაკავებული, მათ შორის კიმ სენგ-დიკი, რომელიც PUST -ში (პიონგენგის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში) სწავლობდა. აშშ მათი მოქალაქეების დაკავებაზე აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეა რიგით მოქალაქეებს პაიკებად იყენებს. გასულ წელს, ჩრდილოეთ კორეაში აშშ-ს მოქალაქეს კიმ დონ-ჩულს 10 წელი მიესაჯა, ჯაშუშობისთვის. ამერიკელ სტუდენტს ოტო ვარბერს კი პროპაგანდისტული ნიშნის სასტუმროდან მოპარვისთვის 15 წელი მიესაჯა.

ჩრდილოეთ კორეაში კიდევ ერთი აშშ-ს მოქალაქე დააკავეს ჩრდილოეთ კორეაში კიდევ ერთი რაკეტა გამოსცადეს

ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთ კორეის სამხედრო სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, რაკეტა ექსპლუატაციაში კვირას, ადგილობრივი დროით, დღის მეორე ნახევარში შევიდა. ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლებმა, ერთი კვირის წინ განაცხადეს, რომ ახალი რაკეტა შექმნეს, რომელსაც დიდი ბირთვული იარაღის გადატანა შეუძლია. გასულ ორშაბათს, გაეროს უშიშროების საბჭომ კვლავ მოითხოვა, რომ ფხენიანმა ასეთი ტესტების ჩატარება შეწყვიტოს. ბოლო რაკეტა, რომელიც ჩრდილოეთ კორეამ გაუშვა, დაახლოებით 500 კილომეტრის სიმაღლეზე აფრინდა, ეს გასული კვირის შედეგებს ჩამოუვარდება.