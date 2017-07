„ჩვენ ეს შევძელით!“ – ბექჰემები ქორწინების 18 წლის იუბილეს აღნიშნავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143557 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143557 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143557) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (241,153) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141816 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-29 10:33:13 [post_date_gmt] => 2017-06-29 06:33:13 [post_content] => დევიდ და ვიქტორია ბექჰემების უფროსმა ვაჟიშვილმა, ბრუკლინმა თავის პირველი ფოტოალბომი გამოუშვა, რომელიც მთლიანად მის შემოქმედებას წარმოადგენს. უფროსი ბექჰემის ნამუშევრების პრეზენტაცია გუშინ ლონდონის გალერეაში Christie's Mayfair შედგა. ვაჟიშვილის მხარდასაჭერად მის გვერდით ცნობილი მშობლებიც იმყოფებოდნენ. ვიქტორიამ „ინსტაგრამზე“ შესაბამისი ფოტოც განათავსა და დააწერა, რომ არაჩვეულებრივი გამოფენაა და ის ძალიან ამაყობს საკუთარი შვილით. ბრუკლინის მხარდაჭერა მისმა უმცროსმა ძმებმაც გამოხატეს და მას წარმატება უსურვეს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბრუკლინის პროფესიონალმა კოლეგებმა მისი ეს ინიციატივა გააკრიტიკეს და განაცხადეს, რომ განსაკუთრებული მასში ვერაფერი დაინახეს. ფოტოალბომის გაყიდვებიდან შემოსული თანხა მთლიანად ლონდონის ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხება. დევიდ და ვიქტორია ბექჰემების უფროსმა ვაჟიშვილმა, ბრუკლინმა თავის პირველი ფოტოალბომი გამოუშვა, რომელიც მთლიანად მის შემოქმედებას წარმოადგენს. უფროსი ბექჰემის ნამუშევრების პრეზენტაცია გუშინ ლონდონის გალერეაში Christie's Mayfair შედგა. ვაჟიშვილის მხარდასაჭერად მის გვერდით ცნობილი მშობლებიც იმყოფებოდნენ. ვიქტორიამ „ინსტაგრამზე" შესაბამისი ფოტოც განათავსა და დააწერა, რომ არაჩვეულებრივი გამოფენაა და ის ძალიან ამაყობს საკუთარი შვილით. ბრუკლინის მხარდაჭერა მისმა უმცროსმა ძმებმაც გამოხატეს და მას წარმატება უსურვეს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბრუკლინის პროფესიონალმა კოლეგებმა მისი ეს ინიციატივა გააკრიტიკეს და განაცხადეს, რომ განსაკუთრებული მასში ვერაფერი დაინახეს. ფოტოალბომის გაყიდვებიდან შემოსული თანხა მთლიანად ლონდონის ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხება.

ბრუკლინ ბექჰემის ფოტოალბომის პრეზენტაციას კრიტიკა მოყვა გასული კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ დევიდ ბექჰემს უცნობ ქალბატონთან რომანი აქვს. ცნობილ ოჯახთან დაახლოებულმა წყარომ კი განაცხადა, რომ დევიდი და ვიქტორია უკვე დიდი ხანია იდეალური ოჯახის იმიჯს ქმნიან, თუმცა უკვე დიდი ხანია, ორივეს ცალკე ცხოვრება აქვს. თავად ბექჰემები აღნიშნულ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებენ და ცდილობენ დაუმტკიცონ საზოგადოებას, რომ ერთმანეთი ძველებურად უყვართ. თავის ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში ვიქტორიამ წარმატებული ქორწინების საიდუმლოზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ მას და დევიდს ბევრ რამეში იუმორი ეხმარება. მამის დღესთან დაკავშირებით კი, ვიქტორიამ დევიდისა და შვილების ფოტო გააზიარა და დაწერა, რომ ის საუკეთესო მამაა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დასავლურმა მედიამ უკვე იწინასწარმეტყველა, რომ უახლოეს მომავალში ბექჰემების ოჯახის დაშლა არის მოსალოდნელი.

ვიქტორია ბექჰემი ქორწინების გადარჩენას ცდილობს დევიდ ბექჰემი ემილი ბლანტთან ერთად ჯეიმს კორდენის შოუს სტუმრობდა. შოუს მსვლელობაში ფეხბურთელმა თავის მოდურ წარუმატებლობებზე ბევრი იხალისა. კორდენის კითხვაზე, რამდენად კომფორტულად გრძნობდა ის თავს, როდესაც 1999 წელს წითელ ხალიჩაზე „ვერსაჩეს" ეპატაჟურ ჩაცმულობაში გამოჩნდა, დევიდმა თავი იმართლა, რომ ეს ყველაფერი მისი იდეა არ ყოფილა. წამყვანმა დევიდს ჰკითხა, ნანობს თუ არა ის თავის რომელიმე ვიზუალს, რაზეც ბექჰემმა უპასუხა, რომ ასეთი ძალიან ბევრია, თუმცა თავის დროზე ისინი ძალიან პოპულარული იყო. მოგვიანებით ჯეიმსმა, დევიდმა და ემილიმ ყოფილი ფეხბურთელისა და მისი მეუღლის, ვიქტორიას ქორწილის ფოტოც გააცოცხლეს, სადაც ისინი უფროს ვაჟიშვილთან ერთად არიან გამოსახულები. ახალ ვერსიაში მისის ბექჰემის როლი კორდენმა, ხოლო რომეოსი - ბლანტმა მოირგო. გადაცემა საკმაოდ სახალისო გამოვიდა.

ჯეიმს კორდენის შოუში დევიდ ბექჰემის ქორწილის ფოტო გააცოცხლეს (ვიდეო) დევიდ და ვიქტორია ბექჰემების უფროსმა ვაჟიშვილმა, ბრუკლინმა თავის პირველი ფოტოალბომი გამოუშვა, რომელიც მთლიანად მის შემოქმედებას წარმოადგენს. უფროსი ბექჰემის ნამუშევრების პრეზენტაცია გუშინ ლონდონის გალერეაში Christie's Mayfair შედგა. ვაჟიშვილის მხარდასაჭერად მის გვერდით ცნობილი მშობლებიც იმყოფებოდნენ. ვიქტორიამ „ინსტაგრამზე" შესაბამისი ფოტოც განათავსა და დააწერა, რომ არაჩვეულებრივი გამოფენაა და ის ძალიან ამაყობს საკუთარი შვილით. ბრუკლინის მხარდაჭერა მისმა უმცროსმა ძმებმაც გამოხატეს და მას წარმატება უსურვეს. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბრუკლინის პროფესიონალმა კოლეგებმა მისი ეს ინიციატივა გააკრიტიკეს და განაცხადეს, რომ განსაკუთრებული მასში ვერაფერი დაინახეს. ფოტოალბომის გაყიდვებიდან შემოსული თანხა მთლიანად ლონდონის ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხება.