ცნობილ ექიმს, ნატა გაგუას შვილის აყვანა სურს – რატომ წამოვიდა ემოციურად დამძიმებული სოციალური მომსახურების სააგენტოდან

ქინოა მარილიან წყალში დაახლოებით 15 წუთი ხარშეთ. როგორც კი მისი ნახევრადგამჭვირვალე და თეთრი ნაყოფი/მარცვალი ქერქიდან გამოჩნდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქინოა მზადაა. ის ცეცხლგამძლე ჭურჭელში მოათავსეთ, დაუმატეთ ნუშის რძე, გათლილი და გახეხილი ვაშლი და 5 წუთით შედგით 180 გრ c-ზე გახურებულ ჰაერღუმელში. როგორც კი ღუმელიდან გამოიღებთ, მოასხით ზეითუნის ზეთი, ნეკერჩხლის ვაჟინი, მოაყარეთ დარიჩინი და კედრის კაკალი. შემდეგ კარგად მოურიეთ და მიირთვით თბილი.ჩემს მიერ შემოთავაზებული პირველი კერძის მთავარი ინგრედიენტი გახლავთ ქინოა. ამ ბევრისთვის უცნობი, მაგრამ ძალიან სასარგებლო პროდუქტის შეძენა ჩვენს ბაზარზე უკვე შესაძლებელია. რაც შეეხება ქინოას გარეგნულ მახასიათებლებს: მას ორი ფერის მარცვალი აქვს - თეთრი და წითელი. მოცემული კერძის მოსამზადებლად შეიძინეთ თეთრი მარცვლები.

ნეკერჩხლის ვაჟინი

მდიდარია k ვიტამინით;

მდიდარია მაგნიუმით;

მდიდარია კალიუმით;

ამცირებს წნევას;

აწესრიგებს სისხლის მიმოქცევას.

ქინოა (მოხარშული) - 4 ს/კ

ვაშლის მოზრდილი ნაყოფის ½

კედრის კაკალი (ფიჭვის თესლი) – 1 ს/კ

ნეკერჩხლის ვაჟინი (სიროფი) – 1 ს/კ

ზეითუნის ზეთი - 1 ჩ/კ

ნუშის რძე - 1 ს/კ

დარიჩინი - ½ ჩ/კ

არ შეიცავს გლუტეინს;

მდიდარია მცენარეული ცილებით;

მდიდარია ანტიოქსიდანტებით;

შეიცავს ომეგა 3 ცხიმოვან მჟავებს;

მდიდარია რკინით, კალციუმით, ფოსფორით.

=> 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 95778 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-15 12:38:47 [post_date_gmt] => 2016-12-15 08:38:47 [post_content] => შესაძლებელია თუ არა სასურველ ფორმაში ჩადგომა ახალ წლამდე 2 კვირით ადრე, რამდენად ეფექტურია "ვარსკვლავური" დიეტები და ის გასახდომი საშუალებები, რომლებიც აფთიაქში იყიდება, არის თუ არა ხანგრძლივ მოქმედი დღეს ასე პოპულარული "დუკანის დიეტა" და არსებობს თუ არა იდეალური მენიუ საახალწლოდ. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე გადაცემაში "სტუმრად ექიმთან" ნუტრიციოლოგმა ნატა გაგუამ ისაუბრა.ჩვენი საზოგადოება ორი პერიოდისთვის ემზადება საგანგებოდ, ეს არის ახალი წელი და ზაფხული. ზამთარში ძალიან მაღალია ვირუსით დაავადების რისკი, ამიტომ თქვენს მსმენელს ვთხოვ, რომ ამ დროისთვის რადიკალურ დიეტებს თავი აარიდონ. საახალწლო პერიოდში ვერ გავექცევით მძიმე და კალორიული საკვების მიღებას და შეიძლება უკურეაქცია მივიღოთ, დაბრუნდეს დაკლებული წონა და გამოვიწვიოთ რაიმე დაავადებაც. პირველ რიგში ჯანსაღი კვება გულისხმობს ყოველდღიურად მრავალფეროვანი საკვების მიღებას. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მარხვაზეა, ვიტყვი, რომ შეუძლიათ იკვებონ მრავლფეროვნად. სასურველია კვებისას ყველა ჯგუფის პროდუქტი გამოვიყენოთ. საკვები უნდა მივიღოთ ჯერადად და მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ გამოყენებული პროდუქტის ხარისხი და მომზადების წესი. ძალიან მნიშვნელოვანია წყლის სწორი მიღება. ერთ კილოგრამ მასაზე აუცილებელია 30 მლ წყალი, თუმცა ეს წესი ეხება ნორმალური წონის მქონე ადამიანებს. თუკი საქმე გვაქვს ჭარბ წონასთან, ან სიმსუქნის ხარისხია, საშუალოდ 2 ლიტრი წყლის მიღებაა საჭირო. წყლის მიღების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჭამამდე მინიმუმ 30 წუთით ადრე და ჭამიდან მინიმუმ ერთი საათის შემდეგ.ბოსტნეული, სეზონური ხილი, აუცილებელი არ არის ცივ ამინდებში მხოლოდ ცოცხლად მივირთვათ, შეიძლება გრილზე შეწვათ, ან ჰაერღუმელში გამოვაცხოთ. კარგია რძის ნაწარმი, ბურღულეული დილით და ვინც არ იცავს მარხვას, კარგია თევზი და ხორცი განსაკუთრებით სადილის დროს. ჯანსაღი წესისთვის დაკლებული წონა და გამოვიწვიოთ რაიმე დაავადებაც. პირველ რიგში ჯანსაღი კვება გულისხმობს ყოველდღიურად მრავალფეროვანი საკვების მიღებას. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მარხვაზეა, ვიტყვი, რომ შეუძლიათ იკვებონ მრავლფეროვნად. სასურველია კვებისას ყველა ჯგუფის პროდუქტი გამოვიყენოთ. საკვები უნდა მივიღოთ ჯერადად და მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ გამოყენებული პროდუქტის ხარისხი და მომზადების წესი. ძალიან მნიშვნელოვანია წყლის სწორი მიღება. ერთ კილოგრამ მასაზე აუცილებელია 30 მლ წყალი, თუმცა ეს წესი ეხება ნორმალური წონის მქონე ადამიანებს. თუკი საქმე გვაქვს ჭარბ წონასთან, ან სიმსუქნის ხარისხია, საშუალოდ 2 ლიტრი წყლის მიღებაა საჭირო. წყლის მიღების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჭამამდე მინიმუმ 30 წუთით ადრე და ჭამიდან მინიმუმ ერთი საათის შემდეგ.ბოსტნეული, სეზონური ხილი, აუცილებელი არ არის ცივ ამინდებში მხოლოდ ცოცხლად მივირთვათ, შეიძლება გრილზე შეწვათ, ან ჰაერღუმელში გამოვაცხოთ. კარგია რძის ნაწარმი, ბურღულეული დილით და ვინც არ იცავს მარხვას, კარგია თევზი და ხორცი განსაკუთრებით სადილის დროს. ჯანსაღი წესისთვის მთავარია ადამიანის გონივრული ქცევის სისტემა, თუ ჩვენ იმ დროს, როდესაც ვფიქრობთ რას ვღებულობთ, როგორ ვღებულობთ, ვართ მშვიდად, ყოველთვის ვახერხებთ მივიღოთ დოზირებულად. თუკი აფორიაქებულია ადამიანი, ვერ ნაყრდება, ვერ აკონტროლებს ის საკუთარ საქციელს. ნელა კვება უმნიშვნელოვანესი პრინციპია, ჩვენს ფსიქოემოციურ ფონზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული.”ვარსკვლავური დიეტები” იმიტომ არის პოპულარული, რომ წონას სწრაფად აკლებინებს. ადამიანი უნდა დაფიქრდეს რის ხარჯზე იკლებს, ცხიმოვანი ქსოვილის, თუ კუნთოვანი ქსოვილის ხარჯზე, წყლის დაკარგვის ხარჯზე, თუ საკუთარი ნერვული სისტემის უკიდურესად გადაძაბვის ხარჯზე... ჩვენ მხოლოდ მინუს კილოგრამები არ უნდა გვაინტერესებდეს, მნიშვნელოვანია თმა, კანი, შრომისუნარიანობა. კონკრეტული დიეტა კონკრეტულ ადამიანზეა მორგებული. თუ პროდუქტები, რომლის მეშვეობითაც შედგენილია დიეტა არ გიყვართ, მე გირჩევთ არ დაიცვათ ასეთი დიეტა.ინდივიდუალური მიდგომა აუცილებელია, მითუმეტეს დღეს, როდესაც ჯანმრთელი ადამიანი არის სანთლით საძებნელი. დუკანის დიეტა 70-იანი წლებიდან გამოჩნდა და ვერ ვიტყვი, რომ დიდი გამოცდილება დააგროვა. არის კლასიკა, კლასიკური ნუტრიციოლოგია, რომელმაც გაუძლო დროს, რომელიც მეცნიერთა ჯგუფების მიერ არის შედგენილი, არის კიდევ მასკულტურა. ის რაც სწრაფ შედეგს გვაძლევს და რაც ძალიან მოგვწონს, არ ნიშნავს, რომ ეს კარგია.ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ადამიანის ანამნეზი, რა დაავადებები გადაიტანა, როდის გაექცა წონა... სხვდასხვა კვლევების გათვალისწინებით ვიწყებთ ერთად მუშაობას. ეს ნიშნავს, რომ ჩემი პაციენტები პროცესში მაქსიმალურად არიან ჩართულები, წონის კლების მიხედვით, თუ როგორ გრძნობს თავს, ყოფნის თუ არა ულუფა, რა დადებითი და უარყოფითი ჩივილები აქვს, რაციონში შემაქვს კორექცია და ვაღწევთ შედეგს. გარდა იმისა, რომ დაიკლო წონაში, მას აქვს ცოდნა, მართოს წონა. ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება სწორედ ეს არის, იმიტომ, რომ პაციენტი ინარჩუნებს მიღწეულ შედეგს. წლები ისე გადის, რომ მათ პრობლემები აღარ აქვთ. იმდენად ჰარმონიულია მათთვის ახალი კვების მოდელი, ვერც კი გრძნობენ, რომ რაიმე შეზღუდეს.მე არ მომბეზრდება ჩურჩხელასა და გოზინაყზე საუბარი, ყველა ინგრედიენტი არის ჯანსაღი და თუკი დაცულია რეცეპტი, მართალია კალორიულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, 2-3 დღე არაფერს ”დააშავებს”, ყველა ჩვენგანში ხომ მაინც ბავშვი ცხოვრობს. ჩემი რჩევაა, იყოს კალორიული პროდუქტი, მაგრამ იყოს ჯანსაღი. იმისათვის რომ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები არ შეგვექმნას, ერთ დღეში ბევრი ნიგოზი არ მიიღოთ, ჩურჩხელა, ფხალეულობა, გოზინაყი, საცივი... ალკოჰოლს რაც შეეხება, ასევე დოზირებაა მნიშვნელოვანი. შეარჩიეთ მხოლოდ ერთი სასმელი, არევა არ არის კარგი. რომელი სასმელიც ერგება, ის უნდა მიიღოს, თუკი ადამიანს სურს არ დაარღვიოს საკვებით და დაარღვიოს სასმელით, კარგია ღვინოსთან ყველი, მეორე დღეს ადამიანი თავს უფრო მსუბუქად იგრძობს.რაც ყველაზე ძალიან გხიბლავთ, ის აირჩიეთ. თუ გიყვართ ხაჭაპური, აირჩიეთ ხაჭაპური, ახალი წელი მხოლოდ კვება ხომ არ არის, ხომ უნდა ვიმხიარულოთ, ვიცეკვოთ. წარმოიდგინეთ, ხაჭაპური, ლობიანი, ღვეზელი ყველაფერი ერთად - რა ხდება კუჭში. მთავარია მეტი დადებითი ემოცია და ნაკლები ჭამა-სმა.წყალი სტრატეგიული მნიშვნელობის სითხეა, მითუმეტეს ახლა, როდესაც ეკოლოგიური მდგომარეობა ასეთი მძიმეა. წყალი გვეხმარება მარტივად გამოვიტანოთ ის ალერგენები, რაც დღის განმავლობაში გროვდება. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, როგორ ვიკვებებით. მე არ მჯერა, რომ წყლით ვინმე დაიკლებს, მჯერა იმის, რომ შიმშილი დაიკმაყოფილა წყლის მიღებით. როდესაც წყალს ვიღებთ, ისე ძალიან აღარ გვშია. უზმოზე ორი ლიტრი წლის მიღება რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, ხშირად მეკითხებიან, ყავა და ჩაი თუ ანაცვლებს წყალს, არა, არ ანაცვლებს, თუკი ყავას ვსვამთ, უფრო მეტი წყალი უნდა მივიღოთ, შარდმდენი ეფექტი აქვს და იმიტომ.გონივრული განტვირთვის დღეები, მაგალითად მონო დიეტა და არა მხოლოდ წყალი კარგია. როდესაც გვინდა წონაში დავიკლოთ, ჭარბი წონის შემთხვევაში არ ამართლებს სრული შიმშილი. არ შეიძლება დღეს მე მივირთვა შაურმა, ხაჭაპური, ხვალ ვიშიმშილო და ზეგ ისევ სწრაფ კვებას მივმართო. განტვირთვამდეც და შემდეგაც მნიშვნელოვანია ჯანსაღად კვება.გასახდომი საშუალება მხოლოდ ექიმმა უნდა დანიშნოს. არის პრეპარატები, რომლებიც მხოლოდ სპეციალისტების მიერ ინიშნება და არის კიდევ ბიოაქტიური პრეპარატი, რომლის წინააღმდეგიც მე სულაც არ ვარ. როდესაც პაციენტი შედის აფთიაქში და თავად ირჩევს რომელიმე მათგანს, შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგი მიიღოს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ყველა ბიოაქტიური საშუალება არის შარდმდენი, ან საფაღარათო საშუალება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წნევის ვარდნა, გამოფიტვა და ა.შ.ქატო არის ბუნებრივი პროდუქტი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა თუკი გონივრულად გამოვიყენებთ, როგორც გასახდომ საშუალებას, ან კუჭის მოქმედებისთვის. ქატო არის უჯრედისი, ის სხვადასხვანაირია, შეიძლება იყოს, შვრიის, ხორბლის, წიწიბურის, ბრინჯის და გასტროენტეროლოგები რაციონში მას ხშირად ნიშნავენ. ქატოს არ ვურჩევ მათ, ვისაც კუჭ-ნაწლავის ქორონიკული დაავადებები აქვთ, მათთვის კი ვინც არის ცილოვან დიეტაზე აუცილებელია, რადგან სხვაგვარად ვერ შეძლებენ გადალახონ ყაბზობა. ცილოვანი დიეტა შედის რადიკალური დიეტების რიცხვში და პოპულარულია იმიტომ, რომ სწრაფად აკლებინებს, მაგრამ ხშირად კუნთების გალევის ხარჯზე. ექიმის გარეშე, რადიკალურ დიეტებს ნუ მიმართავთ.დიეტა არ არის აკრძალვა, ეს თქვენი არჩევანია და უნდა მოირგოთ ისეთი მოდელი, რომელსაც დიდ ხანს ხალისით შეასრულებთ. ურთულესი პერიოდია პირველი სამი 14:58:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 46885 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-29 14:08:27 [post_date_gmt] => 2016-04-29 10:08:27 [post_content] => სააღდგომო მარხვა ყველაზე მეტ ხანს გრძელდება, ორგანიზმი გადაჩვეულია ცხოველური ცხიმების მიღებას და ამიტომ, სადღესასწაულო სუფრაზე მოლხენის შემდეგ უსიამოვნო შეგრძნებები გარდაუვალია. დიეტოლოგი ნატა გაგუა საკუთარ ბლოგზე გვაძლევს რჩევებს, როგორ ვიკვებოთ მარხვის შემდეგ :ყველაზე მეტად აღდგომის დღესასწაული მიყვარს. ამ დღეს კიდევ ერთხელ ვრწმუნდები, რომ არასოდეს არაფერია გვიან. ნებისმიერ დროს შეგიძლია, ყველაფერი თავიდან დაიწყო, გამოასწორო, აღადგინო, განაახლო, შეცვალო... გარდა დიდი რელიგიური და გნებავთ ფილოსოფიური დატვირთვისა, ამ დღეს ჩემთვის, როგორც ნუტრიციოლოგისთვისაც, დიდი მნიშვნელობა აქვს. სააღდგომოდ ჩემს ნამარხულევ პაციენტებს საგანგებო რეკომენდაციებით, რჩევებითა და გაფრთხილებებით ვამზადებ ხსნილისთვის. ეს აუცილებელია, რადგან კვების ახალ სტილზე გადაწყობა ორგანიზმისთვის უმტკივნეულოდ და უსაფრთხოდ მოხდეს.თუ მარხვას სწორად იცავთ - ბოსტნეულით, ხილით და ბურღულეულით იკვებებით - გამოდის, რომ ამით თქვენს ორგანიზმს ერთგვარ განტვირთვას უწყობთ. შეიძლება ითქვას, რომ მარხვის დროს ორგანიზმი ცხოველური პროდუქტებისგან ისვენებს; კუჭ-ნაწლავი განებივრებულია. ამ დროს თქვენს ორგანიზმში ფერმენტები სხვა შემადგენლობით გამომუშავდება; კუჭქვეშა ჯირკვალი, ნაღვლის ბუშტი და კუჭი უკვე გადართულია მცენარეული საკვების მონელებაზე. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი მარხვის დასრულების შემდეგ სწორად და უსაფრთხოდ გადახვიდეთ ხსნილზე. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ მათ, ვისაც კუჭ-ნაწლავის და ნაღვლის ბუშტის პრობლემები აქვთ.გავიხსენოთ, რა დომინირებს ტრადიციულ სააღდგომო სუფრაზე: კულიჩი, პასკა, კვერცხი და მცირეოდენი ღვინო. - სულ ესაა. ტრადიციულ სააღდგომო სუფრაზე ხორცი არ მოიაზრება.აქვე შევნიშნავ, რომ იმას, რასაც ჩვენ პასკას ვეძახით, სინამდვილეში არის კულიჩი. ხოლო პასკა სულ სხვაგვარად - და გაფრთხილებებით ვამზადებ ხსნილისთვის. ეს აუცილებელია, რადგან კვების ახალ სტილზე გადაწყობა ორგანიზმისთვის უმტკივნეულოდ და უსაფრთხოდ მოხდეს.თუ მარხვას სწორად იცავთ - ბოსტნეულით, ხილით და ბურღულეულით იკვებებით - გამოდის, რომ ამით თქვენს ორგანიზმს ერთგვარ განტვირთვას უწყობთ. შეიძლება ითქვას, რომ მარხვის დროს ორგანიზმი ცხოველური პროდუქტებისგან ისვენებს; კუჭ-ნაწლავი განებივრებულია. ამ დროს თქვენს ორგანიზმში ფერმენტები სხვა შემადგენლობით გამომუშავდება; კუჭქვეშა ჯირკვალი, ნაღვლის ბუშტი და კუჭი უკვე გადართულია მცენარეული საკვების მონელებაზე. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი მარხვის დასრულების შემდეგ სწორად და უსაფრთხოდ გადახვიდეთ ხსნილზე. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ მათ, ვისაც კუჭ-ნაწლავის და ნაღვლის ბუშტის პრობლემები აქვთ.გავიხსენოთ, რა დომინირებს ტრადიციულ სააღდგომო სუფრაზე: კულიჩი, პასკა, კვერცხი და მცირეოდენი ღვინო. - სულ ესაა. ტრადიციულ სააღდგომო სუფრაზე ხორცი არ მოიაზრება.აქვე შევნიშნავ, რომ იმას, რასაც ჩვენ პასკას ვეძახით, სინამდვილეში არის კულიჩი. ხოლო პასკა სულ სხვაგვარად - ცხიმიანი ხაჭოთი, კვერცხით, ქიშმიშით და კარაქით - მზადდება. ნამდვილი სააღდგომო პასკა არ შეიცავს ფქვილს და არ ცხვება ღუმელში).სააღდგომო სუფრის ტრადიცია ნამდვილად გასათვალისწინებელია. - პროფესიული თვალსაზრისითაც რეკომენდებულია, რომ მარხვის შემდეგ არასამარხვო პროდუქტი კვების რაციონში ნელ-ნელა შემოვიდეს. - ჯერ რძის ნაწარმი, შემდეგ კვერცხი, ხოლო მოგვიანებით ხორცი.პირველი კვირის განმავლობაში მიირთმევთ მხოლოდ რძის ნაწარმს - ხაჭოს, ნადუღს, ყველს, მაწონს... ასევე სააღდგომო კულიჩს (მცირე ულუფებით, რადგან მაღალკალორიულია). რაც შეეხება კვერცს, მიუხედავად იმისა, რომ აღდგომის დღესასწაულზე თითქმის ყველა ოჯახში უხვადაა სააღდგომო კვერცხი, გაითვალისწინეთ, რომ ნამარხულევი ორგანიზმისთვის კვერცის გადამეტებული დოზით მიღება ძალიან სარისკოა. - დღის განმავლობაში რეკომენდებულია მაქსიმუმ, 2 ც მოხარშული კვერცხი. ტრადიციულ სააღდგომო სუფრას ღვინო უხდება. მომარხულეებისთვის, რომლებსაც წონის პრობლემა არ აქვთ, სააღდგომოდ მცირე დოზით ტანინიანი ღვინის მიღება სასარგებლოც კია. გადამეტებული არაფერი ვარგა, თუმცა ნატურალური ღვინო - ეს ნამდვილად სამკურნალო სითხეა, რომელსაც ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისება აქვს (ამ თემაზე მოგვიანებით უფრო ვრცლად დავწერ)...პირველი კვირის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ კვების რაციონში ნაკლებად ცხიმიანი ხორცი (მაგალითად, ინდაური ან ქათამი) და თევზი მცირე დოზით შეიტანოთ. კვების ჩვეულ სტილს კი სრულად მხოლოდ მეორე კვირის დასაწყისიდან უბრუნდებით. რადგანაც აღდგომის პირველ კვირაში ორგანიზმში ერთბაშად შემოდის „დავიწყებული“ ცხოველური ცხიმი და ცილა, ჩემი რჩევაა, საკვები შედარებით მცირე ულუფებით მიიღოთ - მინიმუმ, 2-საათიანი შუალედებით. ნუ დაივიწყებთ ბოსტნეულს. მას ხსნილის პირველ კვირაში ერთგვარად, ბუფერის როლი ენიჭება. თუ ცხოველურ საკვებს ბოსტნეულთან ერთად მიიღებთ, პროდუქტს ორგანიზმი უფრო ნელა აითვისებს. შედეგად, კუჭ-ნაწლავიც უფრო მარტივად გაუმკლავდება ცხოველურ ცილასა და ცხიმს და დანაყრების შეგრძნებაც დიდხანს გაგყვებათ. ასევე არ დაგავიწყდეთ წყლის მიღება; შეზღუდეთ ტკბილი და ზედმეტად მარილიანი საკვები.აღდგომის უდიდეს და ულამაზეს დღესასწაულზე მარტო საკვებზე ნუ იქნებით ორიენტირებულნი. დასვენების დღეების მხოლოდ სუფრასთან გატარება არც ისე კარგი იდეაა. გაზაფხული დადგა და ფეხით სეირნობის მეტი საშუალებაა. შეეცადეთ, აღდგომის დღესასწაული ლამაზ და ჯანსაღ გარემოში აღნიშნოთ, სადაც ნაკლები საკვები და მეტი სუფთა ჰაერი იქნება. ქრისტე აღდგა! ქრისტე აღდგა! [post_title] => რა საკვებით გავიხსნილოთ მარხვა - ნატა გაგუას რჩევები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-sakvebit-gavikhsnilot-markhva-nata-gaguas-rchevebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 03:43:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 23:43:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=46885 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129571 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-10 13:26:25 [post_date_gmt] => 2017-05-10 09:26:25 [post_content] => დიეტოლოგმა ნატა გაგუამ საკუთარი ბლოგის წერა დაიწყო, სადაც სასარგებლო პროდუქტის შესახებ საკუთარ მოსაზრებებს გაგვანდობს. ცნობილმა ექიმმა გადაწყვიტა, ბლოგი ჯანსაღი საუზმის რეცეპტით გახსნას და ამ მხრივ თავისი შეხედულებები გაგვანდო. ბლოგის მკითხველებმა უკვე იცითშესახებ. დაპირებისამებრ, ვიწყებ სასარგებლო და გემრიელი რეცეპტების თქვენთვის გაზიარებას. გადავწყვიტე, ჯანსაღი საუზმით დავიწყო.სასარგებლო და გემრიელი 2 ულუფაქინოა მარილიან წყალში დაახლოებით 15 წუთი ხარშეთ. როგორც კი მისი ნახევრადგამჭვირვალე და თეთრი ნაყოფი/მარცვალი ქერქიდან გამოჩნდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქინოა მზადაა. ის ცეცხლგამძლე ჭურჭელში მოათავსეთ, დაუმატეთ ნუშის რძე, გათლილი და გახეხილი ვაშლი და 5 წუთით შედგით 180 გრ c-ზე გახურებულ ჰაერღუმელში. როგორც კი ღუმელიდან გამოიღებთ, მოასხით ზეითუნის ზეთი, ნეკერჩხლის ვაჟინი, მოაყარეთ დარიჩინი და კედრის კაკალი. შემდეგ კარგად მოურიეთ და მიირთვით თბილი.

ნეკერჩხლის ვაჟინი

მდიდარია k ვიტამინით;

მდიდარია მაგნიუმით;

მდიდარია კალიუმით;

ამცირებს წნევას;

აწესრიგებს სისხლის მიმოქცევას.

შემდეგი პროდუქტი, რომელიც მოცემული კერძის მოსამზადებლადაა საჭირო, გახლავთ ნეკერჩხლის ვაჟინი. ნეკერჩხლის ვაჟინი ცნობილია, როგორც რაფინირებული შაქრის ჯანსაღი ალტერნატივა. იგი 15-ჯერ უფრო მდიდარია კალციუმით, ვიდრე თაფლი; სასარგებლოა გულისთვის და მამაკაცის რეპროდუქტიულობის ასამაღლებლად. ნეკერჩხლის ვაჟინი მდიდარია მაგნიუმით და თუთიით. აღნიშნული პროდუქტი ორგვარი შეფერილობისაა - ღია და მუქი. ფაფის მოსამზადებლად გამოიყენეთ ღია შეფერილობის ნეკერჩხლის ვაჟინი. კედრის კაკალი ასევე ჩემს მიერ დღეს შემოთავაზებული რეცეპტის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტია. ეს პროდუქტი:[post_title] => ნატა გაგუას საკუთარი ბლოგი აქვს - ჯანსაღი საუზმის რეცეპტი ცნობილი ექიმისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nata-gaguas-sakutari-blogi-aqvs-jansaghi-sauzmis-recepti-cnobili-eqimisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 13:26:25 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 09:26:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0953dd283191cf3f65d80846bfd0216d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )