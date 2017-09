დათო იმედაშვილს მაღაზია არასრულწლოვნებმა სამჯერ გაუტეხეს – რატომ არ იჭერენ ქურდ მოზარდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dato-imedashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165198 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dato-imedashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165198 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9574 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dato-imedashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dato-imedashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165198) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9574) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152108 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-08 14:02:21 [post_date_gmt] => 2017-08-08 10:02:21 [post_content] => „სკამზე ჩამოჯდომისას უკან ვიყურები, ვინმემ არ გამომაცალოს და ნადეჟდაში არ გააქცუნოს ! :))“ - აღნიშნავს „რუსთავი 2“-ის საერთაშორისო პროექტების ახალი ხელმძღვანელი, დათო იმედაშვილი ნახევრად სახუმარო სტატუსში, რომელსაც მისი „ფეისბუქის“ გვერდზე ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა. „ნადეჟდაში“, რასაკვირველია, ტელეკომპანია „იმედი“ იგულისხმება, სადაც ბოლო დროს „რუსთავი 2“-დან მნიშვნელოვანი კადრები გადავიდნენ, მათ შორის არხის საერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელები, გიორგი ხაბურზანია და დემნა ჯაფარიძე. გუშინ ნიკა გვარამიამ მათ საჯაროდ გამოუცხადა საყვედური იმის გამო, რომ მათგან არა მხოლოდ ხალხი მიჰყავთ, არამედ პროექტებიც წაიღეს, იგულისხმება „ნიჭიერი“, „იქს ფაქტორი“ და „ექიმები“, რომლებიც ამიერიდან სწორედ „იმედზე“ გავა. დათო იმედაშვილის სტატუსს ნანუკა ჟორჟოლიანი გამოეხმაურა და ურჩია, როცა მაგიდაზე ფეხებს ალაგებს, ფრთხილად იყოს, ისიც არ გამოაცალონ. (ვიდეო) [post_title] => მოულოდნელი სტუმარი იმედაშვილების ოჯახში (+ ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moulodneli-stumari-imedashvilebis-ojakhshi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-09 10:59:38 [post_modified_gmt] => 2016-11-09 06:59:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=86888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 82144 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-17 15:46:20 [post_date_gmt] => 2016-10-17 11:46:20 [post_content] => რეჟისორი დათო იმედაშვილი, მეუღლე ანნასთან ერთად, უკვე დაახლოებით ერთი წელია, ახალ სახლში ცხოვრობს, რომლის მშენებლობას „რუსთავი 2“-ის ეთერში მაყურებელი ადევნებდა თვალს. წყვილი ამბობს, რომ წინა სახლის მშენებლობისას უამრავი შეცდომა დაუშვეს, რაც შემდეგზე გამოასწორეს. სახლი მართლაც ძალიან ლამაზი გამოვიდა. განსაკუთრებით მომხიბვლელია ანნას საგარდერობე ოთახი, რომელიც სიამოვნებით დაგვათვალიერებინა. დათოსა და ანნას შინ ვესტუმრეთ, ფოტოსესიისთვის, რომელსაც დათოს შვილები, ლუკა და ელენე და დათოსა და ანნას პატარა, პეტრეც ესწრებოდნენ. დათო: მშენებლობის დაწყებიდან 8 თვეში უკვე გადმოვედით ამ სახლში. პირველი სახლის მშენებლობისას არაფერი ვიცოდით, რომ მოვრჩით, მივხვდით, რომ სხვანაირად უნდა დაგვეგეგმა. დავიწყეთ პროექტი „სახლი“ და თან, სახლის მშენებლობა. იქ პროფესიონალებთან გვქონდა ურთიერთობა და მათგან ბევრი რამ გავიგეთ. ანნა: ისეთი აზარტია, რომ გინდა, ან სამსახური გაკავშირებდეს ამ საქმესთან ან ყოველ ჯერზე ცვალო სახლი, რადგან იმდენნაირი მასალა არსებობს, ყველაფრის გამოყენება გინდება. მოდი, ახლა ეს გამოვიყენოთ, შემდეგ ჯერზე კი - სხვა მასალა, ასე ვამბობდით (იღიმის). პეტრეს ახლაც გამოყოლილი აქვს ეს შეგრძნება და მშენებარე სახლს რომ დაინახავს, კითხულობს, ეს ჩვენიაო?.. დათო: თუმცა, აქ იმდენი ვიშრომეთ, ამ სახლთან განშორება ძალიან გაგვიჭირდება. რომ მოვინდომოთ, ბევრ დეველოპერს ვაჯობებთ (იცინის). ანნა: დღემდე მომდის სოციალურ ქსელში შეკითხვები ამ თემაზე, სანტექნიკა იქნება ეს თუ ღებვა, სიამოვნებით ვურჩევ, თუკი დახმარება შემიძლია. დათო, მეუღლისთვის მშვენიერი საგარდერობე ოთახი მოგიწყვია. როგორი საჩუქარი გაგიკეთებია მისთვის... თვითონ კაბინეტი რომ გამიკეთა, არ გაჩვენა (იცინის). ოთახები ისე კარგად დააგეგმარა, რომ ვთხოვე, მოდი, ჩემი კაბინეტიც შენ დააგეგმარე-მეთქი. ყველაფერი გაკეთდა, მაგიდაც დახაზეს და მე არ მიმიქცევია ყურადღება. სახლი რომ დასრულდა და შევედი ოთახში, სადაც ჩემი კაბინეტი უნდა ყოფილიყო, პატარა მაგიდა იყო კედელზე აყუდებული, ისეთი პატარა, რომ თარო მეგონა... რომ ვიკითხე, მიპასუხა, აი, ეს არის მაგიდაო. რატომ გააკეთა ეს, არ ვიცი. აქვს თავისი არგუმენტები, რასაც მე არ ვიზიარებ. ახლა ჩემი მაგიდა დგას სავარჯიშო ოთახში... ანნა: დათო სულ ამბობდა, რად მინდა კაბინეტი, სადაც ლეპტოპს გაშლი, ყველგან კაბინეტიაო. მერე შეიცვალა აზრი. რა ვიცოდი, რომ იქ მონტაჟს აპირებდა. მეგონა, უბრალოდ, ლეპტოპი უნდა გაეშალა და ის მაგიდა საკმარისი იქნებოდა. ამ წლების განმავლობაში, რაც ერთად ხართ, ახალი თვისებები აღმოაჩინეთ ერთმანეთში? პეტრეს წინააღმდეგ გავერთიანდით (იცინის). ისეთ რაღაცებს გვიკეთებს. პეტრეს სახით დამატებითი საზრუნავი გაგვიჩნდა. ბავშვი ზოგადად, საკუთარ თავსაც თავიდან გაცნობს და მგონი, ჩვენზეც ასე იმოქმედა. რა არის თქვენი ოჯახის სიმყარის საიდუმლო? დათო: ვერ გეტყვით, რომ ჩვენი ოჯახი მაგალითად, ამ მყარ მაგიდაზე დგას (იცინის), მაგრამ მთავარი ალბათ ისაა, რომ ორ ადამიანს აქვს ინტერესი ერთმანეთის, ასევე მომავლის მიმართ და მოსწონთ, როგორ ქმნიან მას ერთად. ყოველდღე ვიცით, რომ დღეს რაღაც ახალი უნდა გავაკეთოთ. ეს ძალიან მაგარი შეგრძნებაა. ანნა მეუღლეს სულ ეპრანჭება... არ გამეპრანჭება და ეგრევე თვალები გამექცევა (იღიმის). მე მსიამოვნებს, როგორც იქცევა ანნა. ანნა: ჩვენ ერთმანეთს ვეპრანჭებით. დათო იცი, როგორი ადამიანია? უყვარს ყველაფერი, რაც ლამაზად გამოიყურება. ვაშლს არ შეჭამს, თუ ის ლამაზი არ იქნება, იდეალური. არ აქვს მნიშვნელობა, რაზეა საუბარია. გარემო ზოგადად, ლამაზი უნდა იყოს. დათო: სინამდვილეში ეს კომპლექსია. როცა თავად არ ხარ ლამაზი და იდეალური, ცდილობ, სხვაგან იპოვო სილამაზე (იცინის). ვცდილობ, რაღაც ახსნა მოვუძებნო. ანნა ამას იმიტომ ამბობს, რომ საკუთარ თავზე ლაპარაკობს... ეჭვიანები ხართ? 