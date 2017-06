დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma [2] => rostomashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138693 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma [2] => rostomashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138693 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma [2] => rostomashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma [2] => rostomashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138693) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16514,107,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138596 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 16:04:58 [post_date_gmt] => 2017-06-14 12:04:58 [post_content] => ფადი ასლიმ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრები საქართველოში ბიზნესკლიმატის დაღმავალობის საფრთხეზე გააფრთხილა და უცხოურ კომპანიებზე ბოლოდროინდელი თავდასხმები მიმოიხილა. დახურულ შეხვედრას „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ აღმასრულებელი დირექტორიც ესწრებოდა, რომელმაც მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ ისაუბრა. “ჯორჯიან მანგანეზის” იურისტმა კი, დამსწრეებს გააცნო „კრიმინალური ქმედებების ჯაჭვის შესახებ“, რომლებმაც გამოიწვიეს კომპანიის აქციონერების ექსპროპრიაცია. “გვსურს თქვენი ყურადღება გავამხვილოთ შემაშფოთებლად გაუარესებულ საინვესტიციო კლიმატზე. ერთ წელზე მეტია, რაც უცხოური ბიზნესის უდიდესი ნაწილი დაზარალდა ან ჯერ კიდევ წნეხის ქვეშ არის, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს კომპანიებს ოპერირებას ბაზარზე და შესაბამისად, სერიოზულ ზიანს აყენებს მათ საქმიანობასა და საკუთრებას. ზემოაღნიშნული პრობლემების უმეტესი ნაწილი დაკავშირებულია სასამართლოებთან, სამართალდამცავ ინსტიტუტებთან და ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებთან. საიულუსტრაციოდ გაგაცნობთ დაზარალებული კომპანიების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალს, მათ შორის რამდენიმე საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრია: ტერა ბანკი, ფილიპ მორისი, ბრითიშ ამერიქან თობაქო, ყაზტრანსგაზი, გარდაბანი ჰოლდინგი, სილქ როუდ ჰოლდინგი, სითი პარკი, ბათუმის პორტი, ოპტიკალ სისტემს კორპორაცია, ჯი ფარადაისი, სამი ჰაბიბის საინვესტიციო ჯგუფი, შპს ჯორჯიან მანაგენიზი, კავკასიის ფონდი, ანკა ფუდ შვეიცარია, ბაზელ ჯგუფი...”, - განაცხადა ფადი ასლიმ და აღნიშნა, რომ მათ მიმართ ჩადებელი უკანონო ქმედებები ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და იმიჯზე საერთაშორისო მასშტაბით. ICC –ის ხელმძღვანელმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გამოასწორა გადაწყვეტილება ფილიპ მორისისა და ბრითიშ ამერიქან თობაქოს საქმეზე. “ჩვენ ვერ ვიხსენებთ პერიოდს, განვლილი ოცი წლის განმავლობაში, როდესაც მსგავსი გამძაფრებული თავდასხმები ხორციელდებოდა უცხოურ ბიზნესებზე, სწორედ ეს განაპირობებს ჩვენს წუხილს. ჩვენს შეშფოთებას უფრო აღრმავებს ის ფაქტი, რომ მიმდინარე მოვლენების დაკვირვების შედეგად რჩება შთაბეჭდილება რომ მთავრობას არ შეუძლია ამ “უკონტროლო სუბიექტების” მიერ ბიზნესის მიმართ განხორციელებული თავდასხმების, რეკეტირების, ექსპროპრიაციისა და პარალიზების შემთხვევების შეჩერება”, - განაცხადა ბიზნესმენმა. როგორც ფადი ასლი ამბობს, საქართველოში არსებობს ორი მმართველი ძალა: ერთის მხრივ, პოზიტიური და კონსტუქციული ძალა წარმოდგენილი პრემირ მინისტრისა, რამდენიმე მინისტრისა და მინისტრთა მოადგილეების სახით, რომლებიც ცდილობენ გააუმჯობესონ კანონმდებლობა და ხელი შეუწყონ საქართველოს პოპულარიზაციას; მეორეს მხრივ კი, არსებობს ნეგატიური და დესტრუქციული ძალა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე მათ გარეთ - ე.წ. “უკონტროლო სუბიექტები”, რომლებიც არ ექვემდებარებიან საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს და არც მთავრობას აქვს მათზე კონტროლის შესაძლებლობა. თბილისის ცენტრიდან გატაცებული პირი სამშენებლო კომპანია "სვეტის" დამფუძნებელი გივი ჯიბლაძე იყო, რომელსაც გამტაცებლები ფიზიკური ანგარიშსწორების მუქარით კონკრეტულ თანხას სძალავდნენ, ინფორმაციას „რუსთავი 2" ავრცელებს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, გია ჯიბლაძე ყვება, რომ სახლიდან გამოსვლის დროს გაიტაცეს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ 4 გამტაცებელი მიკრო ავტობუსით გადაადგილდებოდა, რომლებმაც თავზე ტომარა ჩამოაცვეს და ერთ-ერთ ავტოსადგომზე გადაიყვანეს. ჯიბლაძის თქმით, გატაცებას წინ უძღვოდა დაპირისპირება მოქანდაკე ზურაბ წერეთლის კომპანიის წარმომადგენლებთან. ჯიბლაძე ვარაუდობს, რომ სწორედ ამ კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა გაიტაცეს, თუმცა ბიზნესმენი ამბობს, რომ თავად ზურაბ წერეთელი არ იყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმირებული. გია ჯიბლაძის ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ მის კაბინეტში სროლა იყო. სავარაუდო გამტაცებლები სამართალდამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს, შსს სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა 1980 წელს დაბადებული ლ.ჩ., 1977 წელს დაბადებული დ.ბ., 1973 წელს დაბადებული ნ.ბ. და 1980 წელს დაადებული ნ.კ. გამოძალვისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები ერთ-ერთ ბიზნესმენს 150 000 აშშ დოლარს სძალავდნენ და თავისი კუთვნილი 200 კვ.მ ფართის მათზე გადაფორმებას სთხოვდნენ. ამ მიზნით, ბრალდებულებმა ბიზნესმენს უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება, ფიზიკური ანგარიშსწორებით დაემუქრნენ და თანხის გადახდის პირობის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. სამართალდამცველებმა ლ.ჩ. და ნ.ბ. თბილისში, ხოლო დ.ბ. და ნ.კ. მცხეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. გამოძიება გამოძალვის და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" და „გ" ქვეპუნქტებით და 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით). დაკავებულებს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. თბილისის ცენტრიდან გატაცებული პირი "სვეტის" დამფუძნებელია, შსს სპეცოპერაციის დეტალებს ავრცელებს დედა-შვილის სასტიკი მკვლელობა - მეზობლები დაყაჩაღებას გამორიცხავენ

ქარელის რაიონის სოფელ ტახტისძირში დედა-შვილი მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება 109-ე მუხლით დაიწყო, რაც ორი, ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, მკვლელობის ადგილას სამართალდამცველებმა ავტომატის სამი მასრა აღმოაჩინეს. მეზობლები დედა-შვილის მკვლელობის რამდენიმე ვერსიაზე საუბრობენ, თუმცა დაყაჩაღებას გამორიცხავენ. ICC –ის ხელმძღვანელმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გამოასწორა გადაწყვეტილება ფილიპ მორისისა და ბრითიშ ამერიქან თობაქოს საქმეზე. “ჩვენ ვერ ვიხსენებთ პერიოდს, განვლილი ოცი წლის განმავლობაში, როდესაც მსგავსი გამძაფრებული თავდასხმები ხორციელდებოდა უცხოურ ბიზნესებზე, სწორედ ეს განაპირობებს ჩვენს წუხილს. ჩვენს შეშფოთებას უფრო აღრმავებს ის ფაქტი, რომ მიმდინარე მოვლენების დაკვირვების შედეგად რჩება შთაბეჭდილება რომ მთავრობას არ შეუძლია ამ “უკონტროლო სუბიექტების” მიერ ბიზნესის მიმართ განხორციელებული თავდასხმების, რეკეტირების, ექსპროპრიაციისა და პარალიზების შემთხვევების შეჩერება”, - განაცხადა ბიზნესმენმა. როგორც ფადი ასლი ამბობს, საქართველოში არსებობს ორი მმართველი ძალა: ერთის მხრივ, პოზიტიური და კონსტუქციული ძალა წარმოდგენილი პრემირ მინისტრისა, რამდენიმე მინისტრისა და მინისტრთა მოადგილეების სახით, რომლებიც ცდილობენ გააუმჯობესონ კანონმდებლობა და ხელი შეუწყონ საქართველოს პოპულარიზაციას; მეორეს მხრივ კი, არსებობს ნეგატიური და დესტრუქციული ძალა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე მათ გარეთ - ე.წ. “უკონტროლო სუბიექტები”, რომლებიც არ ექვემდებარებიან საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს და არც მთავრობას აქვს მათზე კონტროლის შესაძლებლობა. ფადი ასლი: საქართველოში უცხოურ ბიზნესებზე თავდასხმები ხორციელდებოდა