დიასახლისმა ტოტალიზატორში სარეკორდო თანხა კარნახით მოიგო

TOP10-ში კიდევ სამი კლუბია, რომელთა სრული შემადგენლობის ფასი მილიარდ ევროს აჭარბებს: მეორეზეა “ტოტენჰემი” (1.173 მილიარდი ევრო), მესამეზე – “ბარსელონა” (1.13 მილიარდი), მეოთხეზე – “ჩელსი” (1.044 მილიარდი). მხოლოდ მეექვსე ადგილზეა ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი “რეალი”. TOP10 სრულად ასე გამოიყურება (მოთამაშეთა სატრანსფერო ღირებულება მიღებულ იქნა ალგორითმის საფუძველზე, რომელიც CIES-ის კვლევითმა ჯგუფმა შეიმუშავა): 1. მანჩესტერ სიტი – 1.196 მილიარდი 2. ტოტენჰემი – 1.173 მილიარდი 3. ბარსელონა – 1,130 მილიარდი 4. ჩელსი – 1,044 მილიარდი 5. მანჩესტერ იუნაიტედი – 919 მილიონი 6. რეალი – 903 მილიონი 7. ლივერპული – 901 მილიონი 8. პსჟ – 864 მილიონი 9. ატლეტიკო – 800 მილიონი 10. იუვენტუსი – 743 მილიონი [post_title] => სიტი ყველაზე ძვირფასი გუნდია: ვის ყავს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siti-yvelaze-dzvirfasi-gundia-vis-yavs-yvelaze-dzviradghirebuli-fekhburtelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 13:30:08 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 09:30:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 185326 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-08 12:28:03 [post_date_gmt] => 2017-11-08 08:28:03 [post_content] => პორტუგალიის „პორტუს" 36 წლის ესპანელი მეკარე იკერ კასილასი "Golden Foot"-ის მფლობელი გახდა. ეს ჯილდო 29 წელს გადაცილებულ ფეხბურთელებს გადაეცემათ. აღსანიშნავია, რომ იკერ კასილასმა ისეთი ვარსკვლავები ჩამოიტოვა, როგორებიც არიან კრიშტიანო რონალდო, ლეო მესი, ანდრეა პირლო, მანუელ ნოიერი, არიენ რობენი, ლუის სუარესი, ტიაგო სილვა, სერხიო რამოსი და იაია ტურე. კასილასი მეორე მეკარე გახდა, რომელმაც აღნიშნული ჯილდო მოიპოვა. 2016 წელს "Golden Foot"-ის მფლობელი ჯიჯი ბუფონი გახდა. [post_title] => კასილასმა რონალდოს და მესის აჯობა: ოქროს ფეხი მეკარემ წაიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kasilasma-ronaldos-da-mesis-ajoba-oqros-fekhi-mekarem-waigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 12:28:03 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 08:28:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185326 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 185248 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-08 10:26:34 [post_date_gmt] => 2017-11-08 06:26:34 [post_content] => მადრიდის “რეალის” ფორვარდი კრიშტიანო რონალდო იხტიბარს არ იტეხს და ამბობს, რომ შეძლებს ესპანეთის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირის ტიტული მოიპოვოს. ესპანური რადიოს Onda Cero-ს ინფორმაციით, პორტუგალიელმა თანაგუნდელებთან სანაძლეოც დადო, რომ მოიგებს პრიმერას გოლეადორობას. მოგებულ თანხას კრიშტიანო ქველმოქმედებას მოახმარს. ჯერჯერობით კი რონალდოს საქმე კარგად არ მისდის და თითქოს გატანაც გადაავიწყდა. ლა ლიგაში 11 ტურის შემდეგ, მის ანგარიშზე ერთადერთი გოლია. პრიმერას საუკეთესო ბომბარდირი კი ამ მომენტისთვის ლიონელ მესია - 12 გოლი. [post_title] => ბომბარდირი მე გავხდები: რონალდომ ნიძლავი დადო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bombardiri-me-gavkhdebi-ronaldom-nidzlavi-dado [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 10:26:34 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 06:26:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185248 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185345 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-08 13:30:08 [post_date_gmt] => 2017-11-08 09:30:08 [post_content] => სპორტული კვლევების ცენტრმა CIES Football Observatory-მ ევროპის TOP5 ლიგების ყველა მოთამაშის ღირებულება შეისწავლა და ყველაზე ძვირადღირებული შემადგენლობები დაასახელა. მოთამაშეთა საორიენტაციო სატრანსფერო თანხების მიხედვით, ყველაზე ძვირფასი შემადგენლობა ინგლისის პრემიერლიგის ლიდერს “მანჩესტერ სიტის” ჰყავს. ამ გუნდის ყველა ფეხბურთელის ღირებულება შეადგენს 1.196 მილიარდ ევროს, ხოლო ყველაზე ძვირადღირებული მოთამაშეა კევინ დე ბრუინი – 144.5 მილიონი ევრო. “სიტიში” კიდევ სამი ფეხბურთელია, რომელთა ღირებულება აღემატება 100 მილიონ ევროს: ლეროი სანე (118.4 მილიონი), რაჰიმ სტერლინგი (118.2 მილიონი) და გაბრიელ ჟესუსი (105.4 მილიონი). TOP10-ში კიდევ სამი კლუბია, რომელთა სრული შემადგენლობის ფასი მილიარდ ევროს აჭარბებს: მეორეზეა “ტოტენჰემი” (1.173 მილიარდი ევრო), მესამეზე – “ბარსელონა” (1.13 მილიარდი), მეოთხეზე – “ჩელსი” (1.044 მილიარდი). მხოლოდ მეექვსე ადგილზეა ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი “რეალი”. TOP10 სრულად ასე გამოიყურება (მოთამაშეთა სატრანსფერო ღირებულება მიღებულ იქნა ალგორითმის საფუძველზე, რომელიც CIES-ის კვლევითმა ჯგუფმა შეიმუშავა): 1. მანჩესტერ სიტი – 1.196 მილიარდი 2. ტოტენჰემი – 1.173 მილიარდი 3. ბარსელონა – 1,130 მილიარდი 4. ჩელსი – 1,044 მილიარდი 5. მანჩესტერ იუნაიტედი – 919 მილიონი 6. რეალი – 903 მილიონი 7. ლივერპული – 901 მილიონი 8. პსჟ – 864 მილიონი 9. ატლეტიკო – 800 მილიონი 10. იუვენტუსი – 743 მილიონი [post_title] => სიტი ყველაზე ძვირფასი გუნდია: ვის ყავს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siti-yvelaze-dzvirfasi-gundia-vis-yavs-yvelaze-dzviradghirebuli-fekhburtelebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 13:30:08 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 09:30:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185345 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1185 [max_num_pages] => 395 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3a99276b1d77e944beaf29c46804b4e7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )