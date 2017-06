დიდი დღე გადაიდო: ზაზას 16 წუთი – კლივლენდი გოლდენ სტეიტს არ დანებდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137657 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137657 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137657) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137663 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-10 12:59:46 [post_date_gmt] => 2017-06-10 08:59:46 [post_content] => საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში, აღმასკომის სხდომაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. კერძოდ, 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში 15 ახალი დისციპლინა შეიტანეს. როგორც კომიტეტის ოფიციალური ვებგვერდი იუწყება, მედლების კომპლექტი გათამაშდება 3x3 ფორმატის კალათბურთში, რომელშიც მსოფლიოს ჩემპიონატი 2012 წლიდან იმართება. ოლიმპიურ პროგრამას ემატება რამდენიმე შერეული სახეობა: მიქსტი მაგიდის ჩოგბურთში, შერეული ესტაფეტა 4x400 მეტრი, შერეული შეჯიბრი მშვილდოსნობაში, შერეული ესტაფეტა ტრიატლონში... 2020 წელს, ოლიმპიური თამაშები ტოკიოში გაიმართება. ოლიმპიურ თამაშებს ახალი სახეობები დაემატა ბოლო ვარჯიში მოლდოვამდე: 23 კაცი ანანიძისა და დვალის გამოკლებით მესიმ მაგარი სასტუმრო შეკლასა (ფოტო) 