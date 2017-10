Dior-მა ველოსიპედის გამოშვება დააანონსა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dior ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181292 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dior ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181292 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 929 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dior ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dior ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181292) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (929) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149734 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-28 12:19:57 [post_date_gmt] => 2017-07-28 08:19:57 [post_content] => პარფიუმერული მაღაზიათა ქსელი Voulez-Vous მომხმარებელს ფასდაკლების აქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” Voulez-Vous-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა, ნინო ნოდიამ განუცხადა, მხოლოდ 3 დღით, 28, 29 და 30 ივლისს Voulez-Vous-ში ბრენდ DIOR-ის დღეები გაიმართება. აქციის ფარგლებში მომხმარებელი მიიღებს 25%-იან ფასდაკლებას DIOR –ის სრულ ასორტიმენტზე. გარდა ამისა, შეძლებს მიიღოს რჩევები და საჩუქრები Dior-ის სახლის სპეციალისტებისგან. ”ამასთან, ყოველ დახარჯულ 200 ლარზე გაიცემა გათამაშების ერთი ბილეთი, რომლითაც 30 ივლისს 20:00 საათზე, გამართულ Dior-ის საზეიმო საღამოზე მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს DIOR-ის საჩუქრების გათამაშებაშიც”, - აცხადებენ პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელში. მათივე ცნობით, პროფესიონალური რჩევების მისაღებად მსურველები უნდა ჩაეწერონ ინდივიდუალურ სახის მოვლის, ან მაკიაჟის სეანსზე, სადაც ადგილები შეზღუდულია. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ შემდეგ ფილიალებს: 28 ივლისი, ვაჟა–ფშაველას #35 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 39 47 04 29 ივლისი, რუსთაველის #46 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 99 02 11 30 ივლისი, ჭავჭავაძის #42 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 25 10 60 [post_title] => Voulez-Vous- ში DIOR-ის დღეები დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => voulez-vous-shi-dior-is-dgheebi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 12:26:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 08:26:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149734 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 103817 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-24 18:12:30 [post_date_gmt] => 2017-01-24 14:12:30 [post_content] => Dior-ის მოდის სახლის მთავარმა დიზაინერმა, საზოგადოებას ამ რანგში მისი პირველი კოლექცია წარუდგინა. მარა გრაცია ჩიური პირველი ქალი დიზაინერი გახდა, რომელმაც Dior-ში ეს თანამდებობა დაიკავა. მან Dior-ის სადებიუტო დეფილესთვის, პარიზის როდენის მუზეუმი შეარჩია და შენობაში ზღაპრული გარემო შექმნა. პირველი ე.წ. "ოტ კუწურ" კოლექციაც ზღაპრის თემაზეა შექმნილი. ჩიური განმარტავს, რომ შთაგონების წყარო, ზღაპრებში აღწერილი ლაბირინთები და პრინცესები გახდნენ. გრანდიოზული შოუს ჩვენებაზე, საქართველოდან ანუკი არეშიძე იყო მიწვეული. დიზაინერი პარიზში მენეჯერთან ერთად გაემგზავრა. ანუკი ჩვენებით მოხიბლულია და ინსტაგრამზე გრანდიოზული სანახაობის ფოტოები გამოაქვეყნა. ფოტო [post_title] => ანუკი არეშიძე “Dior-ის” ახალი კოლექციის ჩვენებაზე მიიწვიეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anuki-areshidze-dior-is-akhali-koleqciis-chvenebaze-miiwvies [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-24 18:12:30 [post_modified_gmt] => 2017-01-24 14:12:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103817 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 95849 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-12-15 15:35:32 [post_date_gmt] => 2016-12-15 11:35:32 [post_content] => პარფიუმერულ მაღაზიაში Voulez-Vous, DIOR–ის დღე გაიმართება. როგორც ”ფორტუნას” Voulez-Vous-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა, ნინო ნოდიამ განუცხადა, მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ პეკინის #17–ში მდებარე Voulez-Vous-ს ფილიალში, DIOR–ის სრულ ასორტიმენტზე 25%-იანი ფასდაკლება გავრცელდება. ”გარდა ამისა, გთავაზობთ შეიქმნათ თქვენი განუმეორებელი სტილი DIOR–ის ვიზაჟისტისა და სახის მოვლის სპეციალისტის მეშვეობით. DIOR–ის სახის მოვლის სპეციალისტთან, ან ვიზაჟისტთან ინდივიდუალურ სეანსზე ჩაწერა შესაძლებელია სულ მცირე 2 სახის მოვლის, ან 2 დეკორატიული პროდუქტის შეძენისას”, - აღნიშნა ნოდიამ. ამასთან, მისივე ინფორმაციით, ყოველ დახარჯულ 300 ლარზე მომხმარებელი მიიღებს ლატარეის 1 ბილეთს, რომლითაც 17 დეკემბერს პეკინის #17 მდებარე Voulez-Vous-ში გამართულ საზეიმო საღამოზე ექნება შანსი, მონაწილეობა მიიღოს DIOR-ის სახლის პრიზების გათამაშებაში. [post_title] => Voulez-Vous–ში DIOR-ის დღე გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => voulez-vous-shi-dior-is-dghe-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-15 15:35:32 [post_modified_gmt] => 2016-12-15 11:35:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95849 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149734 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-28 12:19:57 [post_date_gmt] => 2017-07-28 08:19:57 [post_content] => პარფიუმერული მაღაზიათა ქსელი Voulez-Vous მომხმარებელს ფასდაკლების აქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” Voulez-Vous-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა, ნინო ნოდიამ განუცხადა, მხოლოდ 3 დღით, 28, 29 და 30 ივლისს Voulez-Vous-ში ბრენდ DIOR-ის დღეები გაიმართება. აქციის ფარგლებში მომხმარებელი მიიღებს 25%-იან ფასდაკლებას DIOR –ის სრულ ასორტიმენტზე. გარდა ამისა, შეძლებს მიიღოს რჩევები და საჩუქრები Dior-ის სახლის სპეციალისტებისგან. ”ამასთან, ყოველ დახარჯულ 200 ლარზე გაიცემა გათამაშების ერთი ბილეთი, რომლითაც 30 ივლისს 20:00 საათზე, გამართულ Dior-ის საზეიმო საღამოზე მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს DIOR-ის საჩუქრების გათამაშებაშიც”, - აცხადებენ პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელში. მათივე ცნობით, პროფესიონალური რჩევების მისაღებად მსურველები უნდა ჩაეწერონ ინდივიდუალურ სახის მოვლის, ან მაკიაჟის სეანსზე, სადაც ადგილები შეზღუდულია. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ შემდეგ ფილიალებს: 28 ივლისი, ვაჟა–ფშაველას #35 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 39 47 04 29 ივლისი, რუსთაველის #46 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 99 02 11 30 ივლისი, ჭავჭავაძის #42 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 2 25 10 60 [post_title] => Voulez-Vous- ში DIOR-ის დღეები დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => voulez-vous-shi-dior-is-dgheebi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 12:26:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 08:26:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149734 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b9ac08d4ae12747dd2bbdeeafa8ea5af [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )