ძლიერმა ქარმა სარეკლამო ბანერები და საცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა

ბათუმში წუხელ ძლიერი ქარი იყო. „ფორტუნას" კორესპონდენტის ინფორმაციით, ქარმა თამარის დასახლებაში დევნილების საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი გადახადა, სახურავის ნაწილი ეზოში მდგარ მანქანებს დაეცა, დაზიანებულია 5 ავტომობილი. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ადგილზე იმყოფებიან ა(ა)იპ ,,ბათუმის კორპუსის" წარმომადგენლები და მიმდინარეობს მდგომარეობის შესწავლა. დღეიდანვე განხორციელდება დაზიანებული სახურავების დროებით ბრეზენტით გადახურვა და დაპროექტების სამუშაოები. რამდენიმე დღეში კი დაიწყება სახურავების გადახურვის სრული რეაბილიტაცია. ქარის შედეგად წაქცეულია ერთი ხე პუშკინისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში. გამწვანების სამსახური წაქცეული ხის გატანის სამუშაოებს ახორციელებს. გრძელდება მონიტორინგი უბნების მიხედვით. ბათუმში უკვე გამოიდარა. [post_title] => ბათუმში ძლიერმა ქარმა სახლს სახურავი გადახადა, დაზიანებულია მანქანები
[post_date] => 2017-04-19 11:08:57 [post_title] => დღეს ქარი შესუსტდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-qari-shesustdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 11:11:34 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 07:11:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116415 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 116399 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-20 20:28:26 [post_date_gmt] => 2017-03-20 16:28:26 [post_content] => ძლიერმა ქარმა რუსთავის მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. ' "ინფო რუსთავის" ცნობით, სპორტის ქუჩის #2-ში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" რუსთავის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხე წაიქცა. გარდა ამისა დაზიანებულია საცხოვრებელი ბინის სახურავები. ამ დროისთვის ცხელ ხაზზე მოსახლეობის მიერ განხრციელებული 5 ზარი ფიქსირდება. რუსთავის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები პრობლემებს ადგილზე ეცნობიან. [post_title] => ძლიერმა ქარმა რუსთავში ხე მოგლიჯა, დაზიანებულია შენობების სახურავები
[post_date] => 2017-03-20 20:28:26
[post_content] => ძლიერმა ქარმა რუსთავის მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. [post_title] => ბათუმში ძლიერმა ქარმა სახლს სახურავი გადახადა, დაზიანებულია მანქანები
[post_date] => 2017-04-19 11:08:57
[post_content] => ბათუმში წუხელ ძლიერი ქარი იყო. „ფორტუნას" კორესპონდენტის ინფორმაციით, ქარმა თამარის დასახლებაში დევნილების საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი გადახადა, სახურავის ნაწილი ეზოში მდგარ მანქანებს დაეცა, დაზიანებულია 5 ავტომობილი. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ადგილზე იმყოფებიან ა(ა)იპ ,,ბათუმის კორპუსის" წარმომადგენლები და მიმდინარეობს მდგომარეობის შესწავლა. დღეიდანვე განხორციელდება დაზიანებული სახურავების დროებით ბრეზენტით გადახურვა და დაპროექტების სამუშაოები. რამდენიმე დღეში კი დაიწყება სახურავების გადახურვის სრული რეაბილიტაცია. ქარის შედეგად წაქცეულია ერთი ხე პუშკინისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში. გამწვანების სამსახური წაქცეული ხის გატანის სამუშაოებს ახორციელებს. გრძელდება მონიტორინგი უბნების მიხედვით. ბათუმში უკვე გამოიდარა.