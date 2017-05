ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კერძო სექტორში გადადის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => anaklia [2] => porti [3] => kerdzo-seqtori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135125 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => anaklia [2] => porti [3] => kerdzo-seqtori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135125 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => anaklia [2] => porti [3] => kerdzo-seqtori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => anaklia [2] => porti [3] => kerdzo-seqtori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135125) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3351,11376,9158,2387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127129 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 11:08:43 [post_date_gmt] => 2017-05-03 07:08:43 [post_content] => „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ ანაკლიაში საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი გახსნა. ცენტრი მოსახლეობას ინფორმაციას მიაწვდის პორტის მშენებლობასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პროექტის საწყისი ეტაპიდანვე მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდეს შესაძლებლობა, მარტივად მიიღოს ინფორმაცია პროექტის განხორციელების თაობაზე, მის სხვადასხვა ეტაპებზე, სამუშაოებზე, განვითარებასა თუ ნებისმიერ თემაზე რაც ანაკლიის ნავსადგურს უკავშირდება. ასევე ჩვენთვის საინტერესოა, მოვისმინოთ მოსახლობის მოსაზრებები პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ამიტომაც საინფორმაციო ცენტრი ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალება იქნება“, - განაცხადა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერმა, თამარ ზაქარიაძემ. ანაკლიის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი უკვე გაიხსნა და ის მუშაობს ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00-დან 16:00-მდე. ცენტრის საკონტაქტო ნომერია: 551 959 911, ელ.ფოსტა: infocenter@anakliadevelopment.ge. ცნობისთვის, ცენტრი მდებარეობს ანკლიაში, სასტუმრო „პალმ ბიჩის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე. [post_title] => ანაკლიის პორტის შესახებ მსურველებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anakliis-portis-shesakheb-msurvelebs-detalur-informacias-miawvdian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 11:16:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 07:16:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115724 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-17 13:48:50 [post_date_gmt] => 2017-03-17 09:48:50 [post_content] => ანაკლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაში 20 მლნ ლარზე მეტი დაიხარჯება. პროექტს “აზიის განვითარების ბანკი” აფინანსებს. მშენებლობა სამი წლის წინ დაიწყო და წელს დასრულდება. ამ ეტაპზე პროექტის განხორციელებაზე 50-მდე ადგილობრივი მუშაობს. ანაკლიაში წყალარინების სისტემა ათწლეულების განმავლობაში გაუმართავი და ამორტიზებული იყო. ახალი გამწმენდი ნაგებობა 1 000-ზე მეტ ადგილობრივ ოჯახს და ათასობით ტურისტს მოემსახურება. ამ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა გიორგი კობერიძემ და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. [post_title] => ანაკლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაში 20 მლნ დაიხარჯება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anakliis-gamwmendi-nagebobis-msheneblobashi-20-mln-daikharjeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 13:49:36 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 09:49:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115724 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113227 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-07 12:31:25 [post_date_gmt] => 2017-03-07 08:31:25 [post_content] => „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ ანაკლიის პორტის 50-წლიანი გენერალური გეგმის მომზადება დაასრულა. გენერალურ გეგმას ამ ეტაპზე ანაკლიის სამთავრობო კომისია განიხილავს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის გენერალური გეგმა პორტის 9-ვე ეტაპის განვითარებას მიმოიხილავს. იგი მოიცავს პროექტის: • ეკონომიკური გავლენის შეფასებას • ტვირთბრუნვის გათვლებს • განვითარების ფაზებს • საინვესტიციო მოცულობას ანაკლიის ნავსადგურის გენერალური გეგმა კონცენტრირდება ინოვაციურ საინჟინრო ტექნოლოგიებზე, ხარჯების დაზოგვასა და პორტის ეფექტურობაზე. გენერალურ გეგმაზე „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ კონსულტანტ ჰოლანდიურ კომპანია Maritime & Transport Business Solutions-თან (MTBS) ერთად მუშაობდა. დოკუმენტი საბოლოოდ ანაკლიის სამთავრობო კომისიამ უნდა დაამტკიცოს. გენერალურ გეგმაზე მუშაობის პარალელურად, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ მთავრობას წარუდგინა 20 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის ფარგლებშიც კონსორციუმმა ანაკლიის პორტის ტერიტორიაზე დაიწყო და განახორციელა წინასამშენებლო საინჟინრო და ჰიდრო-საინჟინრო სამუშაოები; დაასრულა პორტის პროექტის „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების“ დოკუმენტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების ნაწილი; ანაკლიის ეკონომიკური და სოციალური გარემოს შესწავლა. საერთაშორისო კომპანიებთან და კონტრაქტორებთან ერთად (Van Oord,Moffatt & Nichol, Royal HaskoningHDV, Ecoline International) ამ დროისათვის „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ ანაკლიაში განხორციელებული აქვს შემდეგი სამუშაოები: •პორტის სრული საზღვაო აკვატორიის ზღვის ფსკერის შესწავლა და სხვადასხვა სანავიგაციო ტერიტორიების კვლევა •გეოტექნიკური სამუშაოები სახმელეთო და წყალქვეშა ნიადაგის გამოსაკვლევად •ტალღებისა და ქარის სიმძლავრის, სიჩქარისა და სიმაღლის შესწავლა •ტოპოგრაფიული სამუშაოები, რომელმაც მოიცვა მთლიანი საპორტო ტერიტორიის რელიეფური შესწავლა •სედიმენტაცია - წყალში ქვიშის მოცულობის შესწავლა •ნიადაგისა და წყლის ეკოლოგიური კვლევა •ზღვის ძუძუმწოვრების შესწავლა •ზღვის ფსკერის ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზი (ფლორისა და ფაუნის კვლევა) •ორნიტოლოგიური კვლევა •სახმელეთო ნაწილის ფლორისა და ფაუნის კვლევა •მიწისქვეშა წყლების კვლევა •ანაკლიისა და მიმდებარე დასახლებების სოციალურ-ეკონომიკური კვლევა ცნობისთვის, „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას 2017 წლის მეორე ნახევრიდან გეგმავს. ანაკლიის ნავსადგურის გახსნა და პირველი ფაზის ამუშავება 2020 წელს იგეგმება. [post_title] => ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის გენერალური გეგმა მომზადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anakliis-ghrmawylovani-portis-generaluri-gegma-momzadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-07 12:31:25 [post_modified_gmt] => 2017-03-07 08:31:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113227 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127129 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 11:08:43 [post_date_gmt] => 2017-05-03 07:08:43 [post_content] => „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ ანაკლიაში საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი გახსნა. ცენტრი მოსახლეობას ინფორმაციას მიაწვდის პორტის მშენებლობასა და განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, პროექტის საწყისი ეტაპიდანვე მოსახლეობას ყოველთვის ჰქონდეს შესაძლებლობა, მარტივად მიიღოს ინფორმაცია პროექტის განხორციელების თაობაზე, მის სხვადასხვა ეტაპებზე, სამუშაოებზე, განვითარებასა თუ ნებისმიერ თემაზე რაც ანაკლიის ნავსადგურს უკავშირდება. ასევე ჩვენთვის საინტერესოა, მოვისმინოთ მოსახლობის მოსაზრებები პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ამიტომაც საინფორმაციო ცენტრი ორმხრივი კომუნიკაციის საშუალება იქნება“, - განაცხადა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერმა, თამარ ზაქარიაძემ. ანაკლიის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი უკვე გაიხსნა და ის მუშაობს ყოველ სამუშაო დღეს, 10:00-დან 16:00-მდე. ცენტრის საკონტაქტო ნომერია: 551 959 911, ელ.ფოსტა: infocenter@anakliadevelopment.ge. ცნობისთვის, ცენტრი მდებარეობს ანკლიაში, სასტუმრო „პალმ ბიჩის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე. [post_title] => ანაკლიის პორტის შესახებ მსურველებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anakliis-portis-shesakheb-msurvelebs-detalur-informacias-miawvdian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 11:16:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 07:16:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 25 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ec36c1fbd4428065be1ee7ab8a07547d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )