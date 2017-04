ელისო კილაძემ ბესელიას 1500 ლარი უნდა გადაუხადოს – ცილისწამებაზე სარჩელი დაკმაყოფილდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kriminali [1] => eka-beselia [2] => eliso-kiladze [3] => akhali-ambebi [4] => ciliswameba [5] => sasamartlos-gadawyvetileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122340 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kriminali [1] => eka-beselia [2] => eliso-kiladze [3] => akhali-ambebi [4] => ciliswameba [5] => sasamartlos-gadawyvetileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122340 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 810 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kriminali [1] => eka-beselia [2] => eliso-kiladze [3] => akhali-ambebi [4] => ciliswameba [5] => sasamartlos-gadawyvetileba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kriminali [1] => eka-beselia [2] => eliso-kiladze [3] => akhali-ambebi [4] => ciliswameba [5] => sasamartlos-gadawyvetileba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122340) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,14741,1353,2787,810,14742) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122335 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 22:22:35 [post_date_gmt] => 2017-04-12 18:22:35 [post_content] => ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე სენაკში გაზის ფასის მატებაზე პოსტს აქვეყნებს. მისი თქმით, მთავრობა ხალხს ბიზნესის წინააღმდეგ აბუნტებს. ამ მოსაზრებას კი ეკონომიკის ექსპერტი ასე ხსნის: "მთავრობა ხალხს ბიზნესის წინააღმდეგ აბუნტებს. სენაკში რომ გაზის ფასის მომატება უნდათ, ეს ხელისუფლების ბრალია, რომ ლარი გააუფასურა და დანახარჯებმა იმატა. თბილისში და სხვაგან იმიტომ არ გაიზარდა ფასი, რომ მთავრობა ახდენს სუბსიდირებას, ანუ ბიუჯეტიდან ფარავს გაზგამანაწილებელი კომპანიების ხარჯებს, ან აიძულებს გაზის სახელმწიფო კომპანიებს დაბალ ფასში მიაწოდოს გაზი გამანაწილებელ ქსელს. რატომ ხდება ერთი რეგიონის მომხმარებლის სუბსიდირება და მეორის არა? იმიტომ რომ საკუთარი ინტერესები ამოძრავებთ და სუბსიდირებულ კომპანიებს მინისტრის ნათესავები მართავენ", - წერს გოცირიძე. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ სენაკის პატარა ფირმა, რომელიც საბაზრო პრინციპით მუშაობს, დაბალ ღობედ მოიაზრა და გადაუარა. "ენერგეტიკის მინისტრმა ”ვიღაც გაქსუებულ ადამიანებად” მოიხსენია ისინი. მასმედია კი სოციალისტური აღტკინებით ერთსულოვნად დადგა ენერგეტიკის მინისტრის მხარეს", - წერს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი. სენაკში, რამდენიმე დღის წინ, გაზის ტარიფი მოულოდნელად 12 თეთრით გიაზარდა, რის შესახებაც მოსახლეობამ ქვითრებიდან შეიტყო. ამასთან დაკავშირებით, ადგილობრივებმა აქცია გამართეს. მათ გამოეხმაურა ენერგეტიკის სამინისტრო. "საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო იზიარებს მოსახლეობის განწყობას და შეშფოთებას იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გაზგამანაწილებელმა კომპანია "გაზკო პლიუსმა" მიიღო, სენაკის მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირის ტარიფის 68 თეთრამდე გაზრდის თაობაზე", - აღნიშნული იყო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში და იქვე მითითებული იყო, რომ აღნიშნული ტარიფი მთელს საქართველოში ყველაზე მაღალია. "ბოლო პერიოდში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით, ე.წ. „სააფთიაქო ნარკომანიის“ წინააღმდეგ არაერთი ცვლილება და რეფორმა განხორციელდა, რამაც ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეამცირა ინტრავენური სააფთიაქო ნარკომანია. თუმცა, ნარკომანიის ტაბლეტირებული ფორმა კვლავ რჩება ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. შიდა კვოტების განსაზღვრა ტაბლეტირებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება", - ნათქვამია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე შიდა კვოტების განსაზღვრის გადაწყვეტილება სპეციალურმა საბჭომ მიიღო, რომლის თავმჯდომარეა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და თანათავმჯდომარე - შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. საბჭოს შემადგენლობაში არიან პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი აკაკი ზოიძე და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. ერთობლივ სათათბირო ორგანოს - საბჭოს აქვს ნებისმიერ დროს შეკრების და დეფიციტის არსებობის შემთხვევაში, ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე კვოტების გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება. "ეს არის კომპანიებს შორის წარმოქმნილი დავა, რომელსაც განიხილავს კომისია და მომხმარებელს არანაირად არ შეეხება. ზარის განხორციელება არ შეფერხდება. კომპანიებს შორის წარმოიქმნა დავა წუთების ღირებულებასთან დაკავშირებით და სწორედ ამას განვიხილავთ კომისიაში ხვალ", – განაცხადა GNCC-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ხატია ყურაშვილმა. აღნიშნული თემა ტრანზიტული ოპერატორების მიერ გაკეთებული განცხადებიდან აგორდა. მათ მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამი იყო, რომ 12 აპრილს 18:00 საათიდან, 00:00 საათამდე “ჯეოსელი”, “მაგთიკომი” და “მობიტელი” საერთაშორისო ზარების შემომტანი ტრანზიტული ოპერატორების ქსელიდან გათიშვას დაიწყებენ. რაც ნიშნავს, რომ ამ დროის განმავლობაში საქართველოში საზღვარგარეთიდან შესრულებული ზარების მიღება შეფერხდება. ტრანზიტული კომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით, "ჯეოსელი", "მაგთიკომი" და "მობიტელი" მათ საფასურის 18,5 თეთრიდან 20 ცენტამდე გაზრდას სთხოვს, რასაც ისინი ეწინააღმდეგებიან. ტრანზიტული კომპანიების განცხადებით, ამჟამინდელი ტარიფი კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის მიერ არის დადგენილი, რისი შეცვლის უფლებაც მათ არ აქვთ. "ენერგეტიკის მინისტრმა ”ვიღაც გაქსუებულ ადამიანებად” მოიხსენია ისინი. მასმედია კი სოციალისტური აღტკინებით ერთსულოვნად დადგა ენერგეტიკის მინისტრის მხარეს", - წერს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი. სენაკში, რამდენიმე დღის წინ, გაზის ტარიფი მოულოდნელად 12 თეთრით გიაზარდა, რის შესახებაც მოსახლეობამ ქვითრებიდან შეიტყო. ამასთან დაკავშირებით, ადგილობრივებმა აქცია გამართეს. მათ გამოეხმაურა ენერგეტიკის სამინისტრო. "საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო იზიარებს მოსახლეობის განწყობას და შეშფოთებას იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გაზგამანაწილებელმა კომპანია "გაზკო პლიუსმა" მიიღო, სენაკის მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირის ტარიფის 68 თეთრამდე გაზრდის თაობაზე", - აღნიშნული იყო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში და იქვე მითითებული იყო, რომ აღნიშნული ტარიფი მთელს საქართველოში ყველაზე მაღალია. 