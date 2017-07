ექიმი კომაროვსკი: როგორ ავალაპარაკოთ ბავშვი, როცა ის მეტყველებას აგვიანებს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => dagvianebuli-metyveleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144078 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => dagvianebuli-metyveleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144078 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => dagvianebuli-metyveleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => pediatris-rchevebi [2] => rchevebi-mshoblebs [3] => dagvianebuli-metyveleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144078) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17067,857,1868,1870) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 62332 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-02 00:10:20 [post_date_gmt] => 2017-07-01 20:10:20 [post_content] => იმისთვის, რომ პატარასთან ერთად მოგზაურობა და დასვენება მართლაც დაუვიწყარი გამოვიდეს, სჯობს წინასწარ მოიმარაგოთ ის აუცილებელი და საჭირო ნივთები, რომელსაც აფთიაქის ჩანთაში მოუყრით თავს და უსაფრთხო მოგზაურობაში გაემგზავრებით: სიცხის დამწევი საშუალებები - ამ მედიკამენტებს აქვთ სიცხის დამწევის, ტკივილის გამაყუჩებლისა და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი. მათი გამოყენება რეკომენდებულია, თუ სხეულის ტემპერატურა 38 გრადუსს აცდება. ანტიჰისტამინური მედიკამენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უშლის ალერგიული რეაქციების წარმოქმნას. ალერგიამ შეიძლება მოულოდნელად იჩინოს თავი ახალი საკვების მიღებისას ან სხვა გარემო ფაქტორების გამო. ენტეროსორბენტები - ესაა მედიკამენტები, რომლებიც ხელს უწყობს ორგანზიმიდან ტოქსინების გამოდევნას. ისინი სხვადასხვა სახის მოწამვლის დროსაა რეკომენდებული. მაგალითად ესაა ნახშირი. სპირტხსნარები და სხვა ანტისეპტიკური საშუალებები - ანუ ესაა სხვადასხვა სახის სითხეები, რომლითაც ხდება ღია ჭრილობების დამუშავება. მათ შორის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება მწერების ნაკბენისა და დამწვრობის დროს. ბინტი და სტერილური საფენები - ესაა უნივერსალური საშუალება როგორც მსუბუქი, ასევე სერიოზული ჭრილობების დროს. გაციების საწინაღმდეგო მედიკამენტები - პრეპარატები, რომლებიც გაციების დროს აძლიერებს იმუნიტეტს და ხელს უშლის დაავადების გართულებას. მათ შორის ხელს უშლის ვირუსული ინფექციის განვითარებას და ხელს უწყობს გრიპის პრევენციას. ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტები - ეს მედიკამენტები გამოდგება როგორც მგზავრობის აუტანლობის, ასევე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული დისკომფორტის დროს. თერმომეტრი - აუცილებელი საშუალება სხეულის ტემპერატურის გასაკონტროლებლად. ექიმის მიერ დანიშნული პრეპარატები - აქ უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის მდგომარეობა ინდივიდუალურად ანუ ის მედიკამენტები, რომლებიც შესაძლოა მას დამატებით სჭირდება. ამისთვის გამგზავრებამდე უნდა გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან. აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს ექიმი კომაროვსკი: რა მიზეზით კარგავს ბავშვი მადას

პედიატრი ევგენი კომაროვსკი ამბობს, რომ მადის დაქვეითება თითქმის ყოველთვის სხვადაახვა დაავადებებზე მიანიშნებს. მაშინ, როცა ბავშვი მოულოდნელად უარს ამბობს საკვების მიღებაზე, მშობლები ავტომატურად გადადიან დაძალების მეთოდზე, რაც ცხადია არასწორია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია საჭმლის მომნელებელი სისტემის მუშაობაზე, არის ღვიძლი. ის ახდენს ნივთიერებების სინთეზსს და ანეიტრალებს ვირუსებსა და ბაქტერიებს, ასევე ხელს უწყობს ორგანიზმის ტოქსინებისგან გათავისუფლებას. მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ რაც მეტად დაიტვირთება მოავადე ბავშვის ღვიძლი, მით მეტად გახანგრძლივდება მისი ავადობა. ხშირად სწორედ ეს ხსნის იმას, რატომ ავადობენ ბავშვები ასე ხშირად. როცა ბაღიდან ან სკოლიდან დაბრუნებული ბავშვი ამბობს, რომ მას ჭამა არ უნდა, ეს ნიშნავს, რომ მის ორგანიზმში მოხვდა მიკრობი, რომელიც თავისით უნდა განეიტრალდეს. ამდენად მას ჭამის მოთხოვნილება არ აქვს. მოავადე ბავშვის კვების 4 ძირითადი პრიციპი: პირველ რიგში იხელმძღვანელეთ ბავშვის მადით; საკვების დაძალება ბავშვისთვის კატეგორიულად მიუღებელია; მიეცით მას საკვები ხშირად, მაგრამ მცირე ულუფებით; ავადობისას მოერიდეთ ექსპერიმენტებს და ახალი პროდუქტების მიცემას. 5 ფრაზა, რომელიც ბავშვებს აკომპლექსებთ – კომპლექსები და მათი მთავარი მიზეზები

ექსპერტების მტკიცებით, ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემების მთავარი მიზეზი ხშირად მშობლები ხდებიან, რომელთაც მართალია, ყოველთვის კარგი უნდათ საკუთარი შვილისთვის, მაგრამ მოთმინების და ნებისყოფის სიმცირის ან თუნდაც ცუდი განწყობის წყალობით მანიც ხშირად აყენებენ ტრავმას ბავშვისთვის ფსიქიკას. გთავაზობთ ყველაზე გავრცელებულ ფრაზა-დემოტივატორებს, რომელთა თქმა ბავშვისთვის კატეგორიულად აკრძალულია, თუმცა დაუფიქრებლად მაინც ხშირად ვიყენებთ. * „...შენ ხომ გოგონა ხარ..." - ზოგჯერ, მშვენიერ ფერიებსაც უჩნდებათ სურვილი ჩახტნენ უზარმაზარ გუბეში ან აძვნენ ხეზე, მოიძულონ ცეკვის წრე და მოინდომონ ფეხბურთზე სიარული. პატარა გოგონასთვის ამგვარი შეუფერებელი მეამბოხეობის აღკვეთით მშობლები ფიქრობენ, რომ ბავშვს კარგ მანერებს უვითარებენ, სინამდვილეში კი, გოგონასთვის ცელქობის აკრძალვით და მუდმივად პრინცესას როლის შესრულების დაძალებით, მშობელი ბავშვს ნებისმიერი ახლის მოსინჯვის შიშს უნერგავს. ზრდასრულ ასაკში ასეთი გოგონებს ყოველთვის უინტერესო ცხოვრება აქვთ, ნაკლებად აცნობიერებენ საკუთარ შესაძლებლობებს და ყოველთვის უჭირთ გარისკვა. * „...აი მე, შენს ასაკში..." - მშობლები ხშირად ცდილობენ საკუთარი „ბეჯითი" წარსულის გახსენებით ბავშვის მოტივირებას, თუმცა, ამგვარი მოქმედება ნაკლებად შედეგიანია, რადგან ბავშვს ან მშობელთან არაჯანსაღი კონკურენციის სურვილი უჩნდება, ან ჯიუტობს და საერთოდ არაფრის გაკეთება აღარ უნდა. შედეგი კი, იძულებითი პასიურობაა, რადგან ადამიანი ეჩვევეა უმიზნოდ ცხოვრებას და საკუთარი სურვილებზე მუდმივად უარის თქმას. * „...სანამ არ შეჭამ - მაგიდიდან არ ადგები..." - ალბათ ყველას გამოუცდია საკუთარ თავზე რას ნიშნავს, როცა ბებია თან საჭმელს გაძალებს თან მძიმე წლებს, გაჭირვებას და შიმშილს იხსენებს. ამგვარი მოქმედება ნებისმიერ ბავშვში დანაშაულის გრძნობას იწვევს, გაზრდილს კი, ან სამუდამოდ ეკარგება ჭამის მადა, ან მაშინაც ჭამს როცა არ შია არ და შედეგიც ყოველთვის კატასტროფულია - ზედმეტი წონა და დარღვეული კვებითი ჩვევები. * „...გაჩუმდი, როცა უფროსები ლაპარაკობენ..." - მსგავსი ფრაზით მშობლები ჩვეულებრივ ზედმეტად აქტიური ბავშვებს მიმართავენ, რადგან თვლიან, რომ ხმის აწევა და ბავშვთან მბრძანებლური ტონით საუბარი ყოველთვის ეფექტურია. სინამდვილეში, ბავშვი, რომელსაც მუდმივად აჩუმებდნენ საკუთარ თავში ჩაკეტილ ადამიანად იზრდება, თვითშეფასებაც დაბალი აქვს და საკუთარი აზრის გამოთქმისაც ეშინია. * „...ნუ აზვიადებ, პრობლემებს ნუ იგონებ..." – მაშინაც კი, როცა მოსაუბრის პრობლემა უმნიშვნელოდ და სასაცილოდ გეჩვენებათ, უსმმენთ და უთანაგრძნოთ, რადგან ასეთია ზრდილობის წესები. სამწუხაროდ, ბავშვთან მსგავსი წესის დაცვაზე არავინ ფიქრობს, რაც საკმაოდ აზარალებს პატარას, რადგან გაზრდილს საკუთარი პრობლემების სხვებისთვის გაზიარება ეშინია, ეს კი, შინაგანი აგრესიის, შფოთის და ხშირად პანიკური შეტებვების მიზეზი ხდება. ბავშვის ფსიქოლოგიური ტრავმების მიზეზი, როგორც წესი, ყველაზე ახლობელი ადამიანები - მშობლები არიან, ამიტომ კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებთ და მოერიდებით საკუთარი შვილის არასწორი აღმზრდელობითი მეთოდებით დათრგუნვას! [post_title] => აუცილებელი სააფთიაქო ჩანთა ბავშვთან ერთად მოგზაურობის დროს