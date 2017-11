ეროვნული ბანკი: ქვეყანაში სავალუტო შეზღუდვები არ არსებობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => vachroba [2] => dolarizacia [3] => blumbergi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187425 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => vachroba [2] => dolarizacia [3] => blumbergi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187425 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2040 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => vachroba [2] => dolarizacia [3] => blumbergi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => vachroba [2] => dolarizacia [3] => blumbergi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187425) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11679,10548,2040,8716) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187349 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-15 12:35:08 [post_date_gmt] => 2017-11-15 08:35:08 [post_content] => ხშირად გვესმის, რომ „ბლუმბერგის“ სისტემაში ორი ბანკი ახდენს კურსზე გავლენას და ამის საპასუხოდ, ჩვენ ვაპირებთ რომ დღის განმავლობაში გამოვაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს ლარის კურსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. “დღეს ვაპირებთ ასევე გამოვაქვეყნოთ „ბლუმბერგში“ ბანკების მონაწილეობა. რადგან ხშირად გვესმის, რომ „ბლუმბერგის“ სისტემაში ორი ბანკი ახდენს კურსზე გავლენას და ამის საპასუხოდ, ჩვენ ვაპირებთ რომ დღის განმავლობაში გამოვაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში“, - განაცხადა მესტვირიშვილმა. ეროვნული ბანკი "ბლუმბერგის" სისტემაში ორი ბანკის ვაჭრობის შესახებ მონაცემებს გამოაქვეყნებს " ჩვენ რასაც ვხედავთ, იმპორტიორებმა, რომლებიც ადრე იანვარ-თებერვალში ყიდულობდნენ ვალუტას, შესყიდვა ჯერ კიდევ აგვისტოდან დაიწყეს. ახლა ეს უფრო გააქტიურებულია, რაც ასევე დაკავშირებულია მოლოდინებთან", - განაცხადა მესტვირიშვილმა. რაც შეეხება იმპორტიორთა განცხადებას ფასის გაზრდასთან დაკავშირებით მესტვირიშვილი განმარტავს, რომ ამაზე სებ-ის რეაქცია მონეტარული პოლიტიკის გატარება იქნება. "თუ ვინმე ზედმეტად გაზრდის ფასს, მათ შორის, იმპორტიორი და მას ეყოლება ადგილობრივი ჩამნაცვლებელი, ჩვენ ადრეც ვნახეთ რომ გააძვირეს და მერე მოუწიათ შემცირება და ახლაც ამ პროცესთან გვექნება საქმე",-განაცხადა მესტვირიშვილმა. კითხვაზე, ხომ არ მოახდინა გავლენა კურსზე რომელიმე მსხვილმა ტრანზაქციამ, არჩილ მესტვირიშვილის განცხადებით, გასულ წელს, როცა მსხვილი ტრანზაქცია იყო, ამაზე ეროვნულმა ბანკმა კომენტარი და ინტერვენციაც გააკეთა. მისივე თქმით, წელს მსგავს ფაქტს ადგილი არ აქვს. თუ ლარის კურსის მაჩვენებელი დიდხანს იქნება გადახრილი, რეაგირებას მოვახდენთ - არჩილ მესტვირიშვილი

"მართალია ჩვენ გვაქვს მცურავი გაცვლითი რეჟიმი, მაგრამ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ კურსის ეს მაჩვენებელი დიდი ხნით იქნება გადახრილი მისი ფუნდამენტური მდგომარეობიდან, ამან შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ინფლაციას და ჩვენ ამაზე მოვახდენთ რეაგირებას, მათ შორის, გავამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას," - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ვიცე პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე განმარტებით, როდესაც საუბრობს კურსზე, იგულისხმება ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი არა ერთ ვალუტასთან დაკავშირებით, არამედ სხვადასხვა ვალუტების საშუალო შეწონილი. არჩილ მესტვირიშვილი განმარტავს, რომ მცურავი გაცვლითი რეჟიმისთვის კურსის ცვალებადობა მისთვის დამახასიათებელია. მისივე თქმით, ფუნდამენტური ფაქტორები პოზიტიურია და ლარის კურსის რყევა მოლოდინებითაა გამოწვეული. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 12.7 პროცენტით გაიზარდა

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 12.7 პროცენტით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საგარეო ვაჭრობის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნა, რომლის თანახმადაც, 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 8566.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.7 პროცენტით მეტია. აქედან, ექსპორტი 2203.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (29.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 6363.3 მლნ. აშშ დოლარი (7.8 პროცენტით მეტი). უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4160.2 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.6 პროცენტი შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს გამოქვეყნდება. ეროვნული ბანკი "ბლუმბერგის" სისტემაში ორი ბანკის ვაჭრობის შესახებ მონაცემებს გამოაქვეყნებს

ხშირად გვესმის, რომ „ბლუმბერგის" სისტემაში ორი ბანკი ახდენს კურსზე გავლენას და ამის საპასუხოდ, ჩვენ ვაპირებთ რომ დღის განმავლობაში გამოვაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს ლარის კურსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. "დღეს ვაპირებთ ასევე გამოვაქვეყნოთ „ბლუმბერგში" ბანკების მონაწილეობა. რადგან ხშირად გვესმის, რომ „ბლუმბერგის" სისტემაში ორი ბანკი ახდენს კურსზე გავლენას და ამის საპასუხოდ, ჩვენ ვაპირებთ რომ დღის განმავლობაში გამოვაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში", - განაცხადა მესტვირიშვილმა.