ერთი დოლარის ღირებულება 2.52 ლარი გახდა

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგი სხდომა ხვალ, თბილისში გაიმართება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დასრულებისთანავე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე პრესკონფერენციას გამართავს, მედიას დეტალურად გააცნობს კომიტეტის გადაწყვეტილებას და უპასუხებს მათ შეკითხვებს. დაინტერესებულ პირებს კობა გვენეტაძის პრესკონფერენციისათვის თვალყურის დევნება FACEBOOK LIVE - ის მეშვეობით ეროვნული ბანკის FACEBOOK გვერდზე შეეძლებათ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი კვარტალში ორჯერ იკრიბება და იღებს გადაწყვეტილებებს მიზნობრივი ინფლაციის გამოცხადებასთან და პოლიტიკის განაკვეთის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის შესახებ სხვა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 2017 წლის 6 სექტემბრის სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 7 პროცენტზე დატოვა. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა ხვალ გაიმართება

სექტემბრის თვის მონაცემებით, ეროვნული ბანკის რეზერვებმა 3 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. "ეროვნული ბანკის რეზერვებმა სექტემბრის ბოლოს დაახლოებით 3,025,041.0 დოლარს მიაღწია, რაც ბოლო პერიოდისთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება, ვფიქრობ, ასრულებს იმ ძირითად დანიშნულებებს, რომელიც ჰქონდა, აგზავნის დადებით სიგნალებს და გზავნილებს ინვესტორებისთვის, ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ", - განაცხადა კობა გვენეტაძემ. სებ-ის პრეზიდენტმა ლარიზაციაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საერთშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მიერ დადებითად შეფასდა ის ღონისძიებები, რომლებიც ლარიზაციის განხორციელების შემდეგ არის მიღწეული. „მოგახსენებთ, რომ აგვისტოს მდგომარეობით, 2016 წლის ბოლოსთან შედარებით. დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირებულია 6%-ით, ხოლო სესხების დოლარიზაცია სისტემაში შემცირებული არის დაახლოებით 8%-ით. რაც შეეხება ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციას, აქ 12%-იანი შემცირება გვაქვს. გავაგრძელებთ მუშაობას მთავრობასთან ერთად ამ მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, რაც მნიშვნელოვანწილად შემცირებს მოწყვლადობას ამ მიმართულებით", - აღნიშნა კობა გვენეტაძემ. ეროვნული ბანკის რეზერვებმა 3 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, "ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის" განვითარების პროგრამის (EFSE DF) მხარდაჭერითა და მედია-კომპანია LIVE Branding-ის ჩართულობით, იპოთეკური სესხების შესახებ საგანმანათლებლო ვიდეორგოლი შექმნა სახელწოდებით "ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით", რომლის ნახვაც დაინტერესებულ პირებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე შეუძლიათ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ვიდეორგოლი იმ ადამიანებისთვის არის შექმნილი, ვინც სახლის ყიდვას, აშენებას ან გარემონტებას ფიქრობენ და ამ მიზნით იპოთეკური სესხის აღებას განიხილავენ. ვიდეორგოლი მოიცავს იპოთეკური სესხის აღებისას გასათვალისწინებელ ისეთ საკვანძო ინფორმაციას, როგორიცაა, ბინის შეძენასთან დაკავშირებული მთლიანი დანახარჯი; სესხის მოცულობა, რომლის აღების შესაძლებლობაც მომხმარებელს აქვს; იპოთეკური სესხის ხელშეკრულების ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობები, ვალუტის, საპროცენტო განაკვეთების, დაფარვის ვადებისა და დაფარვის გრაფიკის გათვალისწინებით. საგანმანათლებლო ვიდეორგოლთან ერთად, ეროვნულმა ბანკმა შეიმუშავა შესაბამისი ბანერები, რომლებიც უძრავი ქონების პორტალებზე განთავსდა, საიდანაც, მომხმარებელი ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გადავა და ნახავს როგორც ვიდეორგოლს, ასევე საგანმანათლებლო ბროშურას იპოთეკური სესხების შესახებ, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა და EFSE DF-მა 2016 წელს შეიმუშავეს. ბროშურაში უფრო დეტალურად და მომხმარებლისთვის ადვილად გასაგები და საინტერესო ენითაა გადმოცემული ვიდეორგოლში განხილული საკითხები. ბროშურა დაინტერესებულ მკითხველებს დამატებით სთავაზობს დეტალურ ინსტრუქციას, რომელიც მათ გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარება. კერძოდ, საკითხების ჩამონათვალს, რომელიც მომხმარებელმა კრედიტორთან უნდა დააზუსტოს სესხის აღებამდე, ასევე სხვა პრაქტიკულ რჩევებს. "იპოთეკური სესხების შესახებ საგანმანათლებლო მასალის შექმნა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მოსახლეობის ფინანსური განათლების ამაღლების თვალსაზრისით. იპოთეკური სესხის აღება ძალზე საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა, რომელიც მომხმარებლისგან შესაძლებლობებისა და რისკების გულდასმით შეფასებას მოითხოვს. სწორედ ამიტომ, ჩვენ შევიმუშავეთ საინტერესო, მარტივი და ადვილად აღსაქმელი ფორმის საგანმანათლებლო მასალა, რომელზე წვდომაც მომხმარებლებს ადვილად შეუძლიათ ისეთი ვებგვერდებიდან, რომლებსაც ისინი სახლის შეძენის, აშენების ან გარემონტების შემთხვევაში სტუმრობენ. მადლობა მინდა გადავუხადო "ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის" განვითარების პროგრამას, რომელმაც საქართველოს ეროვნულ ბანკს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გაუწია საგანმანათლებლო ვიდეორგოლისა და ბროშურის განვითარების პროცესში", - განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. https://www.youtube.com/watch?v=i_5OQZr-4Fk

რჩევები, როგორ შეიძინოთ ბინა იპოთეკური სესხით საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგი სხდომა ხვალ, თბილისში გაიმართება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დასრულებისთანავე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე პრესკონფერენციას გამართავს, მედიას დეტალურად გააცნობს კომიტეტის გადაწყვეტილებას და უპასუხებს მათ შეკითხვებს. დაინტერესებულ პირებს კობა გვენეტაძის პრესკონფერენციისათვის თვალყურის დევნება FACEBOOK LIVE - ის მეშვეობით ეროვნული ბანკის FACEBOOK გვერდზე შეეძლებათ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი კვარტალში ორჯერ იკრიბება და იღებს გადაწყვეტილებებს მიზნობრივი ინ